Geheimtipps zum Verkauf: Fragen und Antworten zu Lizenzen für die Telearbeit
Erfahren Sie, warum „Lizenzen für die Telearbeit“ eine wichtige Einnahmequelle für MSPs darstellen
In diesem Webinar, das von Splashtop und Syncro veranstaltet wird, erfahren Sie, warum „Work From Home Licenses“ eine wichtige Einnahmequelle für MSPs an der sich ständig weiterentwickelnden Arbeitswelt von heute darstellen, sowie bewährte Methoden, um Kunden zu befähigen, bei der Arbeit aus der Ferne hervorragende Leistungen zu erbringen.
Splashtop + Syncro: Secrets of Selling: Work From Home Licenses Q&A