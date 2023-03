Geheimtipps zum Verkauf: Fragen und Antworten zu Lizenzen für die Telearbeit

In diesem Webinar, das von Splashtop und Syncro veranstaltet wird, erfahren Sie, warum „Work From Home Licenses“ eine wichtige Einnahmequelle für MSPs an der sich ständig weiterentwickelnden Arbeitswelt von heute darstellen, sowie bewährte Methoden, um Kunden zu befähigen, bei der Arbeit aus der Ferne hervorragende Leistungen zu erbringen.