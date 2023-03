Die Robotikabteilung von Yamaha Motor nutzt Splashtop zur Fernunterstützung von IoT-Geräten

Mit Splashtop erhält der Fernwartungsservice von Yamahas SMT-Geschäft zunächst genaue und schnelle Informationen über die Grundursache des Problems, indem er direkt auf die SMT-IoT-Geräte zugreift.

Herr Masui sagte: „Bisher mussten wir den Kunden mündlich über den Status der Bedienbildschirme und die Betriebsmethoden informieren. Das war für beide Seiten sowohl frustrierend als auch stressig. Durch die Möglichkeit, direkt auf das Gerät zuzugreifen und die Fehlerhistorie und Betriebsprotokolle abzurufen, konnten wir diesen Stress jedoch sofort reduzieren.“

Die wichtigsten Gründe, warum sich Yamahas SMT-Geschäft für Splashtop On-Prem entschieden hat:

Bereitstellung vor Ort: Um ihre strengen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, wollte ihr SMT-Geschäft eine selbst gehostete Lösung, und Splashtop stellte ihnen diese Option zur Verfügung. Sie haben das Splashtop Gateway vor Ort installiert und den Splashtop Streamer auf den SMT-Geräten auf der ganzen Welt installiert, um den Fernzugriff zu ermöglichen.

Hohe Leistung und robuste Sicherheit: Splashtop stellte seinen Technikern zuverlässige Fernverbindungen zur Verfügung, sodass sie stressfreie Fehlerbehebungs- und Reparatursitzungen mit ihren Kunden durchführen konnten. Splashtop hat auch in puncto Sicherheit all ihre Erwartungen erfüllt.

Geeignet für Remote-Support und Schulungen von Nutzern: Herr Masui sagte: „Da wir unseren Bildschirm mit dem Kunden teilen und umgekehrt und die Maus steuern können, können wir die Nutzer sogar schulen. Die Bereitstellung von ordnungsgemäß geführten Nutzerschulungen und die Fähigkeit, Probleme, die der Kunde hat, zu replizieren, verbessert die Fähigkeiten des Kunden. Wir können unsere Kunden, insbesondere neu hinzugekommene Nutzer, sicher schulen. Wir sind da, wann immer sie uns brauchen.

„Wir können Informationen sicher und genauer als zuvor abrufen, ohne Zeit zu verlieren, und schnell den erforderlichen nächsten Schritt an der Ausrüstung des Kunden ausführen. Die Verwendung von Splashtop On-Prem für die Fernunterstützung hat die Belastung für unsere Techniker und Kunden erheblich reduziert.

Herr Masanobu Miyamoto, Chief of Development, Development Group, fügte hinzu: „Durch die Einführung von Splashtop haben wir eine Umgebung geschaffen, in der es einfach ist, Fernwartungsdienste 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr anzubieten.“