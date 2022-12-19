Die Robotikabteilung von Yamaha Motor nutzt Splashtop zur Fernunterstützung von IoT-Geräten
Splashtop On-Prem reduziert die Zeit, die es braucht, Probleme zu lösen und IoT-Geräte zu warten
ZUSAMMENFASSUNG
Eine der obersten Prioritäten von Yamahas Kunden in der Surface Mount Technology (SMT)-Branche ist die Verbesserung der Produktionsproduktivität. Das bedeutet, dass das Team von Yamahas SMT-Geschäft verschiedene Anfragen zur Anpassung der Ausrüstung erhält und schnell entscheiden muss, ob die Wünsche der Kunden realisiert werden können.
Yamahas SMT-Geschäft vermarktet und produziert intern und im Namen einer einzigen Marke alle oberflächenmontierten Vorrichtungen, die für IoT-Elektronik-Boards erforderlich sind. So können sie alle Produkte und Teile effektiv verknüpfen und einen integrierten Technik-, Herstellungs- und Verkaufsprozess nutzen. Dadurch kann das SMT-Geschäft von Yamaha auf die Anpassungswünsche seiner Kunden eingehen, was ihnen einen Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern verschafft.
Zusätzlich zu industriellen Maschinen hat ihr SMT-Geschäft ein Angebot für Fernwartung eingeführt, indem sie eine kundenspezifische Support-Kontaktnummer für Produktanfragen und -probleme bereitstellen. Seit ihr SMT-Geschäft Splashtop als ihre Fernsupport-Lösung implementiert hat, konnten ihre Techniker die Reaktions- und Lösungszeiten erheblich verkürzen, was ihre Kunden erfreute.
Herr Masanobu Miyamoto, Chief of Development, Development Group, und Herr Miharu Masui, Chief of Information Services der SMT Group, teilen ihre Erfahrung mit Splashtop.
Von Yamaha SMT Group
Die Verwendung von Splashtop On-Prem für die Fernunterstützung hat die Belastung für unsere Techniker und Kunden erheblich reduziert.
Mr. Miharu Masui, Chief of Information Services
Von Yamaha SMT Group
Durch die Einführung von Splashtop haben wir eine Umgebung geschaffen, in der es einfach ist, Fernwartungsdienste 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr anzubieten.
Mr. Masanobu Miyamoto, Chief of Development
Die Herausforderung: Schnellere Behebung von Kundenproblemen
Yamahas SMT-Geschäft vermarktet und produziert intern und im Namen einer einzigen Marke alle oberflächenmontierten Vorrichtungen, die für IoT-Elektronik-Boards erforderlich sind. Dadurch können sie alle Produkte und Teile effektiv miteinander verknüpfen und verfügen über einen integrierten Technik-, Fertigungs- und Verkaufsprozess. So kann das SMT-Geschäft von Yamaha auf Anpassungswünsche eingehen, was ihnen einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschafft.
Vor der Verwendung von Splashtop identifizierten Herr Miharu Masui, Chief of Information Services, SMT Group, und sein IT-Team die Ursache technischer Probleme, indem sie Informationen von ihren Windows-basierten SMT-Geräten sammelten und Informationen mit Kunden über Dateien, E-Mails und Fotos austauschten.
Zusätzlich zu industriellen Maschinen hat ihr SMT-Geschäft einen Fernwartung-Service eingeführt. Sie erstellten eine kundenspezifische Support-Kontaktnummer für Produktanfragen und -probleme.
„Wenn ein Problem auftrat, war die Verkürzung der Reparatur- und Wiederherstellungszeit ein wichtiges Thema“, so Herr Masui. „Um Probleme zu beheben, wurden häufig Geräteteile ausgetauscht. Servicetechniker müssten physisch vor Ort sein und Reparaturarbeiten durchführen. Daher war es angesichts des aktuellen Prozesses ziemlich schwierig, die Reise- und Arbeitszeit der Servicetechniker drastisch zu reduzieren.“
Da die Entsendezeit des Servicetechnikers nicht verkürzt werden konnte, beschlossen Herr Masui und sein Team, die Zeit ab dem Zeitpunkt zu verkürzen, an dem der Kunde ihn kontaktierte, um die Ursache zu ermitteln – und noch bevor sie den Techniker entsandten. Um das zu tun, haben sie sich für Splashtop On-Prem entschieden.
Die Lösung: Yamaha SMT nutzt die On-Premise-Lösung von Splashtop für den Fernsupport seiner IoT-Geräte
Mit Splashtop erhält der Fernwartungsservice von Yamahas SMT-Geschäft zunächst genaue und schnelle Informationen über die Grundursache des Problems, indem er direkt auf die SMT-IoT-Geräte zugreift.
Herr Masui sagte: „Bisher mussten wir den Kunden mündlich über den Status der Bedienbildschirme und die Betriebsmethoden informieren. Das war für beide Seiten sowohl frustrierend als auch stressig. Durch die Möglichkeit, direkt auf das Gerät zuzugreifen und die Fehlerhistorie und Betriebsprotokolle abzurufen, konnten wir diesen Stress jedoch sofort reduzieren.“
Die wichtigsten Gründe, warum sich Yamahas SMT-Geschäft für Splashtop On-Prem entschieden hat:
On-Premises-Bereitstellung: Um ihre strengen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, wollte ihr SMT-Geschäft eine selbst gehostete Lösung, und Splashtop bot ihnen diese Option. Sie haben das Splashtop Gateway vor Ort bereitgestellt und den Splashtop Streamer auf der SMT-Ausrüstung weltweit installiert, um Fernzugriff zu ermöglichen.
Hohe Leistung und robuste Sicherheit: Splashtop stellte seinen Technikern zuverlässige Fernverbindungen zur Verfügung, sodass sie stressfreie Fehlerbehebungs- und Reparatursitzungen mit ihren Kunden durchführen konnten. Splashtop hat auch in puncto Sicherheit all ihre Erwartungen erfüllt.
Geeignet für Remote-Support und Schulungen von Nutzern: Herr Masui sagte: „Da wir unseren Bildschirm mit dem Kunden teilen und umgekehrt und die Maus steuern können, können wir die Nutzer sogar schulen. Die Bereitstellung von ordnungsgemäß geführten Nutzerschulungen und die Fähigkeit, Probleme, die der Kunde hat, zu replizieren, verbessert die Fähigkeiten des Kunden. Wir können unsere Kunden, insbesondere neu hinzugekommene Nutzer, sicher schulen. Wir sind da, wann immer sie uns brauchen.
„Wir können Informationen sicher und genauer als zuvor abrufen, ohne Zeit zu verlieren, und schnell den erforderlichen nächsten Schritt an der Ausrüstung des Kunden ausführen. Die Verwendung von Splashtop On-Prem für die Fernunterstützung hat die Belastung für unsere Techniker und Kunden erheblich reduziert.
Herr Masanobu Miyamoto, Chief of Development, Development Group, fügte hinzu: „Durch die Einführung von Splashtop haben wir eine Umgebung geschaffen, in der es einfach ist, Fernwartungsdienste 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr anzubieten.“
Ergebnisse: Nutzung von Splashtop für Expansionspläne in Übersee
Yamaha plant, sein SMT-Geschäft über Japan hinaus auszudehnen. Herr Miyamoto sagte: „Wir denken darüber nach, in nicht allzu ferner Zukunft nach Übersee zu expandieren. Wir glauben, dass China, Europa und Amerika ebenfalls sehr motiviert sind, IoT zu integrieren.“
Derzeit helfen Händler und Distributoren dem Team, seine Kunden in Übersee zu unterstützen. Aufgrund des Zeitunterschieds und der Sprachbarrieren gab es eine erhebliche Verzögerung bei der Übermittlung der erforderlichen Informationen, die zur Fehlerbehebung erforderlich sind. Es bestand auch die Gefahr, dass wesentliche Informationen übersehen wurden. Herr Masui sagte: „Durch die Bereitstellung von Fernwartungsdiensten mit Splashtop können wir jetzt Daten direkt von der Ausrüstung erfassen und genau erfassen, wann, wo und was passiert ist.“
Durch die Nutzung einer IoT-Fernsupport-Plattform wie Splashtop kann das SMT-Geschäft von Yamaha global expandieren und Kunden weltweit effektiv unterstützen.
Einzelheiten
Über Yamaha Motor Co., Ltd.
Yamaha Motor Co., Ltd. ist ein japanischer Hersteller von Motorrädern, Schiffsprodukten wie Booten und Außenbordmotoren und anderen motorisierten Produkten. Die Robotik-Abteilung konzentriert sich auf die Entwicklung und den Verkauf von SMT-Geräten (Surface Mount Technology) oder Pick-and-Place-Maschinen (P&Ps), Industrierobotern und unbemannten Hubschraubern.
Über Splashtop On-Prem
Splashtop On-Prem ist eine selbst gehostete, schnelle und sichere Fernzugriffslösung. Mit Splashtop On-Prem können Unternehmen ihren Mitarbeitern nicht nur Fernzugriff auf Computer gewähren, sondern der IT auch den Fernzugriff auf Geräte sowie deren Verwaltung und Support ermöglichen.
Erfahren Sie mehr über Splashtop On-Prem.