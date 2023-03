TechCastles ermöglicht Filmproduktion aus der Ferne mit Splashtop

TechCastles Media Services® dient als wichtiger Wegbereiter der Filmindustrie in Georgia. Als Managed Services Provider (MSP) implementiert und überwacht das Unternehmen die IT-Infrastruktur für (Film-)Schulumgebungen, Filmstudios und Postproduktionseinrichtungen.

Vor Kurzem hatte eine große Filmschule in Georgia Schwierigkeiten, sowohl ihren Schülern als auch ihren in Kalifornien ansässigen Cutter qualitativ hochwertigen Fernzugriff zu bieten. Die bestehende Fernzugriffslösung war unzuverlässig und beeinträchtigte die Produktivität. Sowohl das Schulsemester als auch die Filmprojekte waren bereits im Gange, daher benötigte die Schule TechCastles, um schnell eine schnelle und robuste Lösung zur Verbesserung ihrer Fernzugriffsleistung bereitzustellen.

TechCastles implementierte Splashtop, und innerhalb weniger Stunden erhielten Studenten und Redakteure gleichermaßen Zugang zu den Systemen und Tools, die sie benötigten, um die Remote-Filmproduktion mit optimaler Qualität und Leistung durchzuführen.

Die Herausforderung: Qualitativ hochwertiges Arbeiten und Lernen aus der Ferne ermöglichen

Auf dem Campus der TechCastles Filmschule arbeiten viele Studenten auf Macs und verwenden hochspezialisierte Tools für die Filmproduktion. Neben dem Präsenzunterricht muss die Schule jedoch aus drei Gründen auch einen zuverlässigen Fernzugriff auf die Produktionssoftware und Tools der Schule bieten:

Viele der Studierenden leben weit von der akademischen Einrichtung entfernt, in verstreuten Regionen Georgiens, was sie zu Vollzeit-Fernstudierenden macht, die 100 % ihrer Aufgaben außerhalb des Campus erledigen. Präsenzschüler greifen oft aus der Ferne auf Tools und Systeme zu, vor allem, wenn sie an wichtigen Aufgaben arbeiten, die über die Aufgaben im Klassenzimmer hinausgehen. Die Schule arbeitet mit in Kalifornien ansässigen Redakteuren zusammen, die Fernzugriff auf die Postproduktionssysteme der Schule benötigen.

Kurz nach Beginn des Schulsemesters hatten Studierende und Dozenten schnell Probleme, als sie aus der Ferne mit ihrer Avid-Software und den Tools für die Postproduktion arbeiteten, insbesondere mit der digitalen Audio-Workstation Avid Pro Tools und der Avid Media Composer-Software. Plötzlich überschwemmten Studierende die Support-Linien von TechCastles. „Die Studierenden haben uns erzählt, dass die bestehende Fernzugriffslösung das Audio nicht korrekt mit dem Video synchronisieren konnte. Und wenn man nicht richtig und schnell synchronisieren kann, werden die Redakteure wütend“, erklärte Margaret Chu, Partnerin bei TechCastles.

Nach weiterer Recherche stellte Chu fest, dass die bestehende Fernzugriffslösung nicht geändert werden konnte, um das Audio korrekt mit einem der Avid-Produkte zu synchronisieren. „Diese Situation ist in unserer Branche einfach untragbar“, erklärte sie. „Avid ist der Marktführer, und ein Tool für den Fernzugriff muss sich nahtlos in die Software und Tools von Avid integrieren lassen.“

TechCastles musste schnell eine neue Fernzugriffslösung finden. Darüber hinaus müsste die Lösung einfache, intuitive und robuste Integrationen bieten, die mit komplexer Software, Systemen und Tools gut funktionieren.

Die Lösung: Einfacher und leistungsstarker Fernzugriff

Als das Team von TechCastles die Fernzugriffslösungen evaluierte, waren sie sich einig, dass die ideale Lösung drei bewährte Merkmale aufweisen muss, darunter:

Hohe Leistung Einfach zu implementieren Intuitiv für Benutzer

Nachdem sie verschiedene Fernzugriffslösungen recherchiert hatten, entschied sich TechCastles für Splashtop Business Access. „Splashtop bietet einfach alles für eine kombinierte Lern- und Arbeitsumgebung für Remote-Benutzer“, sagte Chu.

In Bezug auf die Notwendigkeit einer robusten Leistung hob Chu die Hochgeschwindigkeitsverbindungen und das Streaming und den Sound in HD-Qualität von Splashtop hervor. „Splashtop ist nicht nur schnell, sondern bietet ebenfalls eine sehr hohe Bild- und Audioqualität – und alles ist synchronisiert“, sagte Chu.

TechCastles fand den Einsatz von Splashtop weitaus einfacher als die vorherige Fernzugriffslösung. „Ich war in der Lage, Splashtop in kürzester Zeit auf 150 Computern einzusetzen. Ich klicke einfach auf E-Mail-Adressen, ziehe sie per Drag-and-Drop, um Personen in das System einzutragen“, erklärte Chu. „Vor der Verwendung von Splashtop musste ich den Namen, die E-Mail-Adresse, die spezifischen Zugangs- und App-Berechtigungen und -Einschränkungen jedes Benutzers manuell eingeben und dann all diese Informationen speichern. Das war wirklich aufwendig.“

Ihre Schüler finden den Splashtop-Fernzugang einfach zu bedienen. Woher weiß Chu das? Sie erklärt, dass die Schüler sich nie äußern, wenn alle Systeme gut funktionieren. "Aber wenn etwas schiefläuft, lassen sie es mich wissen", sagt Chu lachend. "Früher musste ich mitten in der Nacht wegen Problemen mit dem Fernzugriff einen Einsatz machen. Jetzt, mit Splashtop, bekomme ich nie Anrufe und kann die Nacht durchschlafen."

Ergebnisse: Höhere Produktivität und unerwartete Einsparungen

TechCastles berichtet, dass Schüler und Cutter seit der Implementierung von Splashtop keinerlei Probleme mit dem Fernzugriff hatten. Darüber hinaus war Chu in der Lage, Splashtop auf 150 Standard-Klassencomputern und 25 weiteren Computern, die sich auf Avid Pro Tools konzentrierten, einzusetzen.

Chu merkte an, dass TechCastles durch die Wahl von Splashtop wertvolle Zeit und Ressourcen gespart hat. Sie erläutert: „Mit der vorherigen Fernzugriffslösung mussten ein anderes Teammitglied und ich zwei volle Tage damit verbringen, bis alle Schüler Zugriff hatten – in jeder einzelnen Klasse. Splashtop hat es so einfach gemacht!“

Schließlich hat TechCastles durch den Wechsel zu Splashtop Geld gespart. „Mit Splashtop gibt es auf jeden Fall Kosteneinsparungen“, sagte Chu. „Wann immer Sie mehr für Kunden tun können und dies zu geringeren Kosten, sichern Sie langfristig eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung.“