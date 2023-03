Restaurantkette unterstützt Point-of-Sale-Terminals mit Splashtop Remote Support

Bill Miller Bar-B-Q stieg im Februar 2020 von einer anderen Fernunterstützungssoftware zu Splashtop um. Als Robert Collazo zum IT-Direktor ernannt wurde, hatte ihn der Kostenaufwand für die bestehende Fernunterstützungslösung stutzig gemacht. Er machte sich sogleich auf die Suche nach einer neuen Lösung und entschied sich schließlich für Splashtop.

Heute setzt das IT-Team von Bill Miller Bar-B-Q Splashtop für den Fernzugriff und die Fernunterstützung von fast 1.000 Point-of-Sale-Terminals (POS), Firmencomputer und Computer von Geschäftsanwendern ein.

Die Herausforderung: Suche nach der preiswertesten Fernzugriffslösung auf dem Markt

Das IT-Team von Bill Miller Bar-B-Q hat vier Techniker in San Antonio, Texas, und es unterstützt fast 1.000 Endgeräte. Sie brauchten eine Lösung für Fernzugriff und -unterstützung, die:

es ihnen ermöglichen sollte, POS-Terminals und Computer proaktiv zu überwachen und zu verwalten, Software zu aktualisieren und Dateien zu übertragen;

sofortiger Fernzugriff für unmittelbaren technischen Support, sobald Bedarf besteht

eine unterbrechungsfreie, leistungsstarke Remote-Sitzung bereitstellen sollte, damit sie die Benutzer effizient darin schulen können, Berichte zu erstellen und Anwendungen wie Digital Dining (eine Kassensoftware für Restaurants) zu verwenden;

robustes Sicherheitsmodell mit PCI-Konformität

es ihnen ermöglichen sollte, effektiven IT-Support aus der Ferne zu bieten, – ohne allzu hohe Kosten.

Das Fernunterstützungstool, das das Team von Collazo zuvor verwendet hatte (der Anbieter bleibt auf Wunsch Collazos anonym), war zu teuer und lieferte keine konsistente Leistung.

Die Lösung: Bill Miller Bar-B-Q stößt auf Splashtop, eine leistungsstarke, kostengünstige Lösung für die Fernunterstützung

Als das IT-Team Splashtop Remote Support Premium getestet hat, stellte es schnell fest, dass die Lösung alle gesuchten Funktionen umfasst. Außerdem konnten sie so Tausende von Dollar an Abonnementkosten jährlich sparen und erhielten im Vergleich zu der vorherigen Software insgesamt eine bessere Leistung für ihr Geld.

Implementierung und Nutzung: Das Team fand die Migration seiner Geräte auf Splashtop sehr einfach. Robert berichtete: „ Wir haben eine Gruppenrichtlinie eingerichtet und konnten die Software so sehr schnell implementieren. Die Migration war im Handumdrehen erledigt. So konnte sich nicht nur mein IT-Team wieder an die Arbeit machen, auch die Geschäftsanwender konnten ihre Tätigkeiten ohne Unterbrechung fortführen. Splashtop ist sehr intuitiv, und da wir schon zuvor ein Fernunterstützungstool verwendet hatten, war der Übergang zu Splashtop ein Kinderspiel.“

Leistung: Die Software bot dem Team schnelle, leistungsstarke Fernverbindungen ohne Verzögerungen oder Konnektivitätseinschränkungen. Sie waren positiv überrascht – zu fast der Hälfte der bisherigen Kosten konnten sie nun überlegenen Fernsupport bieten. Tyler Wilber, einer der Netzwerkadministratoren bei Bill Miller Bar-B-Q, äußerte sich zudem folgendermaßen zur Leistung von Splashtop: „Ich verwende Splashtop auf meinem Mac und habe durchweg reibungslose Verbindungen erlebt – und das sogar bei der Steuerung von mehr als fünf Computern gleichzeitig!“

Sicherheit: Bill Miller Bar-B-Q war als Restaurantkette auf Funktionen angewiesen, die äußerste Sicherheit boten. Auch diese Anforderung konnte Splashtop erfüllen, da die Lösung unter anderem die PCI-Compliance gewährleistete.

Fernüberwachung und -verwaltung von POS-Terminals: Neben einer Handvoll Linux-Server laufen die POS-Terminals und Firmencomputer großteils unter Windows. Die Endpunktüberwachungs- und Verwaltungsfunktionen von Splashtop ermöglichten es dem IT-Team, effektiven Support zu leisten. Wilber sprach über die Vorzüge einiger Funktionen von Splashtop, die häufig zum Einsatz kommen:

1-to-Many: „Dank 1-to-Many können wir selbstentpackende Zip-Dateien an alle Geräte gleichzeitig senden.“

Konfiguration von Warnungen: „Wir haben Warnungen zur Überwachung des Speicherplatzes, der CPU-Auslastung etc. einrichten können. Das hat bisher ausgezeichnet funktioniert, es gab keinerlei Probleme.“

Zeitnahe Unterstützung der Benutzer: Bei einem Ausfall eines POS-Systems kann ein Techniker mit Splashtop sofort aus der Ferne auf das Gerät zugreifen und das Problem beheben, noch bevor es zu Unannehmlichkeiten für Gäste oder Beeinträchtigungen des Abrechnungsprozesses kommen kann.

Schulungsanforderungen: Zusätzlich zur Verwaltung und Unterstützung des POS-Systems erhält das IT-Team häufig Anfragen von Geschäftsanwendern, die die POS-Systeme unter anderem für die Ausführung von Arbeitsberichten oder den Einblick in Verkaufszahlen nutzen.Mit Splashtop können die Techniker unmittelbar auf das POS-Terminal des Benutzers zugreifen.Sie können so im Rahmen von schnellen und reibungslosen Sitzungen Unterstützung leisten, Anweisungen geben und Schulungen durchführen.