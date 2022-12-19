Splashtop-Fernzugriff in Atera
IMCollaboration und LINCTEC nutzen Fernzugriffslösung von Splashtop in Atera, um Kunden effektive Fernunterstützung zu bieten
ZUSAMMENFASSUNG
Die RMM-Komplettlösung von Atera umfasst Echtzeitwarnungen, IT-Automatisierung, Professional Services Automation (PSA), Netzwerkerkennung, Fernzugriff und vieles mehr. Splashtop ist in Atera integriert – so können Benutzer aus der Ferne unmittelbar und uneingeschränkt auf ihre verwalteten Computer zugreifen und diese steuern.
Wir haben zwei IT-Dienstleister kontaktiert, IMCollaboration und LINCTEC, die sich für Atera entschieden haben, weil die Fernzugriffslösung von Splashtop im Paket enthalten war. Andy Higgins, Inhaber und Gründer von IMCollaboration, und Frank Greco, CEO und Principal Consultant bei LINCTEC, haben mit uns über ihre Erfahrungen mit Atera und der Integration mit dem Fernzugriff von Splashtop gesprochen.
Die Herausforderung: Ein RMM/PSA-Tool finden, das Fernzugriffslösungen für den effizienten Kundensupport bietet
Sowohl IMCollaboration als auch LINCTEC suchten nach einer RMM-Anwendung, die es ihnen zusätzlich zur Verwaltung und Überwachung der Kundencomputer ermöglichen würde, Probleme schnell aus der Ferne identifizieren und beheben zu können – die also auch eine Fernzugriffsfunktion bot.
„Wir haben uns einige RMM-, PSA- und Fernzugriffstools angesehen. Es war uns einfach zu teuer, zwei verschiedene Programme zu erwerben, um sowohl unseren Bedarf an RMM/PSA- als auch an Fernzugriffsfunktionen decken zu können.“
Greco äußerte sich dazu folgendermaßen: „Meine Kunden haben Drucker-, Netzwerk- und andere Probleme. Ich brauchte also dringend eine Lösung, die es mir erlauben würde, aus der Ferne auf diese Geräte zuzugreifen, um Fehler unmittelbar beheben zu können. Prinzipiell könnten wir auch weiterhin Kundenbesuche durchführen, mit einer Fernzugriffslösung wären unsere Arbeitsabläufe allerdings um einiges effizienter.“
Higgins und Greco hatten zuvor TeamViewer getestet und waren nicht zufrieden. Higgins erläuterte: „Es ist ein gutes Produkt für den Fernzugriff und hat recht viele Funktionen, aber für Managementtätigkeiten ist es nicht ideal. Der Kostenfaktor war der ausschlaggebende Punkt für mich, mich nach einer Alternative umzusehen.“
Greco erwähnte Ähnliches: „TeamViewer war zu teuer. Bei mir selbst und auch bei einigen meiner Kunden wurde ein paar Mal die Verbindung unterbrochen, als sie eine kommerzielle Nutzung vermuteten, was nicht der Fall war. Sie verwenden jetzt Splashtop.“
Die Lösung: Eine kostengünstige Komplettlösung mit RMM-, PSA- und Fernzugriffsfunktionen
Der Fernzugriff von Atera und Splashtop wurde ohne zusätzliche Kosten gebündelt und bot den Technikern von IMCollaboration und LINCTEC alle Funktionen, die sie für die Verwaltung und Überwachung von Client-Computern benötigten. Sie konnten ihre Probleme auch anhand eines Ticketsystems verfolgen, um sie schnell zu beheben und zu lösen.
„Atera hat uns besonders wegen des Geschäftsmodells angesprochen – die Berechnung erfolgt pro Techniker und nicht pro Endpunkt. Vor allem aber habe ich mich für Atera entschieden, weil Splashtop enthalten ist. Mir ist bewusst, dass uns in Atera nur ein Teil der Funktionen von Splashtop zur Verfügung steht. Es sind allerdings genau jene Funktionen, die wir für unsere Zwecke benötigen“, so Higgins.
Die Funktionen von Splashtop in Atera ermöglichen es Technikern, eine Fernsteuerungssitzung auf ihren verwalteten Computern zu starten und Apps und Daten darauf zu verwenden. Die Funktionen während der Sitzung ermöglichen es den Technikern, zwischen mehreren Monitoren zu wechseln, Dateien zu übertragen, einen Chat zu initiieren und vieles mehr.
Higgins sagte weiter: „Meine Kunden stellen Supportanfragen und ich kann dann im Rahmen des Tickets schnell aus der Ferne auf das Gerät zugreifen und mir ansehen, wo das Problem liegt. Der Großteil meiner Kunden arbeitet auf Windows-Server und -Maschinen, und mit Splashtop kann ich auf alle Geräte zugreifen.“
Greco fügte an: „Es ist jetzt um einiges leichter, einfach aus der Ferne auf das Gerät zuzugreifen, das Problem zu lokalisieren und sofort zu beheben. Dank dieser Partnerschaft konnten wir unser Geschäft auch während der COVID-19-Pandemie fortführen. Unsere Kunden müssen wir dabei nicht mehr so häufig besuchen wie früher. Das ist ein unschätzbarer Vorteil.“
Ferner ging er auch auf die Leistung von Splashtop ein, besonders auf Macs. „Meine Kunden verwenden PCs, Linux und Macs. Dass Splashtop sämtliche dieser Geräte unterstützt – insbesondere macOS – ist einfach großartig!“
Greco und sein Team von Technikern teilen sich auch eine Splashtop Remote Support-Lizenz, um Kunden, die nicht in ihrem Atera-Konto verwaltet werden, Fernsupport zu bieten. Greco erklärt: "Einige Kunden zögern einfach, etwas zu installieren. Wenn sie Anfragen oder Probleme haben, senden sie uns einfach den Sitzungscode und wir schalten uns aus der Ferne ein, ohne einen Client installieren zu müssen. Das ist wirklich praktisch."
Das Ergebnis der Verwendung von Splashtop: erhöhte Effizienz, Kosteneinsparungen und zufriedene Kunden
IMCollaboration und LINCTEC sind äußerst zufrieden mit der Leistung von Splashtop in Atera. Zusätzlich zur erheblichen Kostenreduktion für Support-Tools sind auch die Kunden sehr zufrieden, da ein überaus zuverlässiger und effizienter Fernsupport geboten werden kann.
Higgins schlussfolgerte: „Jetzt bin ich bestens ausgerüstet, um meine Kunden unterstützen und mein Geschäft voranbringen zu können.“
Greco hat die Ergebnisse der Verwendung von Atera und Splashtop quantifiziert. „Meine Kundenfluktuation ist um 70 % gesunken! Ich bin so zufrieden mit der Lösung. Sie ist einfach und erfüllt ihren Zweck hervorragend.“
Einzelheiten
Über IMCollaboration
IMCollaboration mit Sitz in Texas, USA, bietet umfassenden IT-Support und unterstützt Unternehmen bei der sicheren Migration ihrer Umgebungen in die Cloud.
Über LINCTEC
LINCTEC mit Sitz in Melbourne, Australien, bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen im Technologiesektor an, darunter WLAN-Installationen in Hotels, Studentenunterkünften, Apartments, Cafés und Pubs. Sie bieten zudem Unterstützung für diese Systeme sowie Design- und Support-Services für LAN/WAN in Büros.
Über die Integration von Atera in Splashtop
Atera RMM ist vollständig in die Fernzugriffstechnologie von Splashtop integriert, um Technikern sofortigen Fernzugriff auf ihre verwalteten Computer zu ermöglichen. Über die Plattform von Atera können sie so aus der Ferne auf Computer zugreifen.
Mit dem Erwerb zusätzlicher Funktionen können Benutzer auch:
Bieten Sie mit Splashtop Remote Support auf Abruf schnellen Support für Computer und mobile Geräte mit einem einfachen Sitzungscode.
Bereitstellung von Fernzugriff für Endbenutzer auf Telearbeit,
von zu Hause aus arbeiten,
Arbeiten auf Distanz,
von zu Hause aus arbeiten with Splashtop Remote Access.