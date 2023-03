Splashtop-Fernzugriff in Atera

Über IMCollaboration

IMCollaboration mit Sitz in Texas, USA, bietet umfassenden IT-Support und unterstützt Unternehmen bei der sicheren Migration ihrer Umgebungen in die Cloud.

Über LINCTEC

LINCTEC mit Sitz in Melbourne, Australien, bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen im Technologiesektor an, darunter WLAN-Installationen in Hotels, Studentenunterkünften, Apartments, Cafés und Pubs. Sie bieten zudem Unterstützung für diese Systeme sowie Design- und Support-Services für LAN/WAN in Büros.

Über die Integration von Atera in Splashtop

Atera RMM ist vollständig in die Fernzugriffstechnologie von Splashtop integriert, um Technikern sofortigen Fernzugriff auf ihre verwalteten Computer zu ermöglichen. Über die Plattform von Atera können sie so aus der Ferne auf Computer zugreifen.

Mit dem Erwerb zusätzlicher Funktionen können Benutzer auch:

Mit Splashtop SOS können Sie ganz einfach über einen Sitzungscode auf die Computer und Mobilgeräte zugreifen und On-Demand-QuickSupport leisten.

Splashtop Business Access ermöglicht den Fernzugriff für Endbenutzer im Rahmen der Telearbeit.

Erfahren Sie mehr über die Atera-Splashtop-Integration.