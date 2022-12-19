Kostensenkung und Sicherstellung der Kundenzufriedenheit
Wie Munster Business Equipment Splashtop nutzte, um 500 Maschinen aus der Ferne und effizient zu verwalten
ZUSAMMENFASSUNG
COVID-19 hat die Art und Weise, wie wir in einer Vielzahl von Branchen arbeiten, revolutioniert, einschließlich der Druckindustrie. Während viele Unternehmen gezwungen waren, aus der Ferne zu arbeiten, taten einige dies freiwillig, um ihre Gewinne zu steigern, indem sie die Betriebskosten senkten. Dies war der Fall bei Munster Business Equipment, das sich an Splashtop Remote Support wandte, um seine Benutzer aus der Ferne zu unterstützen.
ZUSAMMENFASSUNG
DIE HERAUSFORDERUNG: SENKUNG DER BETRIEBSKOSTEN BEI GLEICHZEITIGER SICHERSTELLUNG DER KUNDENZUFRIEDENHEIT
Bei der Suche nach Möglichkeiten zur Senkung der Betriebskosten stellte Sales Manager Darach Meade von Munster Business Equipment fest, dass die erhöhten Kosten zum Teil auf einen Anstieg von Kundenbesuchen bei Druck- und Scanproblemen zurückzuführen sind.
Diese Besuche wären prinzipiell nicht notwendig, da ein Großteil der Probleme auch aus der Ferne gelöst werden könnte. „Im Gegensatz zu Hardware-Reparaturen, die vor Ort durchgeführt werden müssen, können Druck- und Scanprobleme auch aus der Ferne behoben werden“, so Meade.
Da diese Besuche vor Ort unnötig waren, haben sie zu unnötigen Kosten geführt. Darach begann, nach Softwarelösungen für die Fernunterstützung zu suchen, um diese Kosten zu senken und gleichzeitig sicherzustellen, dass Munster Business Equipment seinen Kunden weiterhin großartigen technischen Support bietet.
Die Lösung: Darach findet Splashtop Remote Support, ein erschwingliches und sehr empfehlenswertes Fernwartungstool
Darach verglich zunächst Fernunterstützungslösungen wie TeamViewer und LogMeIn, war aber von den Angeboten nicht überzeugt. „Sie waren viel zu teuer und nicht benutzerfreundlich“, sagte Meade.
Er setzte seine Suche fort, bis ein ähnliches Unternehmen wie Munster Business Equipment Splashtop wärmstens empfahl. Er probierte Splashtop aus und war angenehm überrascht von der Benutzerfreundlichkeit, den Funktionen und den niedrigen Kosten im Vergleich zu TeamViewer, LogMeIn und anderen ähnlichen Tools.
Ergebnisse: Geringere Kosten und mehr Kapazität, um mehr Kunden zu unterstützen
Die Implementierung von Splashtop war mühelos. "Das Onboarding war sehr einfach, nachdem die Splashtop-App auf die Laptops unserer Ingenieureheruntergeladen wurde, und wir sind jetzt in der Lage, 500 Maschinen aus der Ferne zu verwalten", sagte Darach. Während es sich bei diesen Maschinen hauptsächlich um Windows-Maschinen handelt, ermöglicht Splashtop Darach und seinem Team von sechs Support-Technikern auch, iOS-Geräte zu unterstützen.
„Splashtop ermöglicht uns, Hunderte von Kunden aus der Ferne zu unterstützen. Ohne Splashtop hätten wir unseren Kunden weiterhin Besuche abstatten müssen und so unsere Servicekosten nicht senken können,“ so Meade. Er fügt hinzu: „Ich bin sehr zufrieden und kann Splashtop aufgrund der Benutzerfreundlichkeit und des Preises wärmstens empfehlen.“
Einzelheiten
Über Munster Business Equipment
Munster Business Equipment ist ein führender Anbieter von Managed Print Services und interaktiven bzw. audiovisuellen Lösungen für den kommerziellen und Bildungssektor in Irland.
Erfahren Sie hier mehr über Munster Business Equipment.
Über Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support handelt es sich um eine Fernwartungssoftware-Lösung, die Support-Teams sowohl für den beaufsichtigten, on-demand Fernsupport als auch für den unbeaufsichtigten, jederzeitigen Computerzugriff nutzen können.
Mit Splashtop Remote Support können sich IT-Support-Experten mit einem einfachen Sitzungscode sofort mit den Geräten ihrer Benutzer verbinden. Splashtop wurde für Helpdesk- und Support-Profis entwickelt und ermöglicht es ihnen, Ad-hoc-Fernsupport für eine unbegrenzte Anzahl von Geräten durchzuführen. Unabhängig davon, wo sich der Benutzer befindet oder wann sein Problem auftritt, können Splashtop-Benutzer problemlos per Fernzugriff auf die Geräte ihrer Benutzer (Windows, Mac, Linux, iOS, Android oder Chromebook) zugreifen, um die Kontrolle zu übernehmen und das Problem schnell zu beheben. Splashtop reduziert die Zeit, die für den Support der Benutzer benötigt wird, hält die Kundenzufriedenheit hoch und senkt die Kosten für die Fernsupport-Teams.