La Tecnocreativa bietet hoch bewertetes hybrides Lernen und erweitert das Programmangebot
Für Studenten in 40 Ländern mit festgelegtem Fernzugriff auf High-End-Labore unter Verwendung von Splashtop Enterprise für Remote-Labore
Auf einen Blick
Die Herausforderung
La Tecnocreativa suchte nach einer Möglichkeit, sowohl persönlichen als auch virtuellen Studenten Zugang zu industriellen 3D-Arbeitsplätzen auf Campus-Computern zu ermöglichen, ohne Programme auf ihren eigenen Geräten installieren und ausführen zu müssen.
Die Lösung
Sie nutzten Splashtop Enterprise for Remote Labs, um allen Schülern den Zugriff auf dieselben Ressourcen zu ermöglichen. Das hat Barrieren überwunden und ihre Bildungsprogramme konnten auf der ganzen Welt verbreitet werden.
Ergebnisse
La Tecnocreativa optimierte Ressourcen und erweiterte ihre Programme, während sie bei ihren Online- und Hybridprogrammen eine Punktzahl von 4,8/5 erzielten.
Von La Tecnocreativa
Mit Splashtop können wir sowohl Studierende vor Ort als auch online den Zugriff auf dieselben Ressourcen ermöglichen, wodurch geografische Barrieren beseitigt und unsere Bildungsprogramme mit der ganzen Welt geteilt werden.
Iñigo Becerril - Co-founder
Die Herausforderung: Den Zugang zu leistungsstarker 3D- und Industriesoftware für hybrides Lernen ermöglichen
La Tecnocreativa ist eine führende Design- und Technologieschule im spanischsprachigen Raum und eine internationale Referenz für digitale Mode, Avatare, virtuelle Umgebungen, Haute Couture und das Metaverse. Sie bietet hochmoderne Bildungsprogramme und kontinuierliche Schulungen für über 2.000 Schüler in mehr als 40 Ländern auf der ganzen Welt.
Mitbegründer Iñigo Becerril überwacht mit einem Team von 30 Fachleuten und über 100 Dozenten alle audiovisuellen Inhalte für Bildungsprodukte, Unterricht und andere EdTech-Projekte. Ein Teil seiner täglichen Arbeit besteht darin, für jede einzelne Abteilung (z. B. Handel, Marketing, Online-Kurse, Master usw.) die richtigen Inhalte bereitzustellen.
La Tecnocreativa musste hybride Bildungsprogramme implementieren, damit die Schüler unabhängig von ihrem Standort an Kursen teilnehmen und Ressourcen nutzen können. Iñigo wollte auch, dass Schüler auf die hochspezialisierte 3D- und Industriesoftware auf den Computern des Campus zugreifen können, ohne sie physisch auf ihren persönlichen Geräten installieren zu müssen.
„Wir mussten die Sicherheit unserer Infrastruktur gewährleisten und gleichzeitig die Schüler in die Lage versetzen, Sitzungen zu vereinbaren und eine Fernverbindung herzustellen, damit sich unsere Hardware- und Softwarelizenzen auszahlten“, erklärt Iñigo. Er brauchte eine sichere Lösung, die es der Ausbildungsstätte ermöglicht, jedem Schüler Computer zuzuweisen, sodass sie von jedem Gerät und überall aus ein persönliches Erlebnis haben können.
Die Lösung: Fernzugriff für Studenten weltweit mit Splashtop Enterprise for Remote Labs
Vor der Implementierung von Splashtop Enterprise for Remote Labs recherchierte und testete Iñigo acht verschiedene Lösungen (einschließlich AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn und RemotePC) und zog sogar VPN-Tunneling in Betracht. Keine von ihnen eignete sich für Bildungszwecke.
„Splashtop war die einzige Lösung, die uns die volle Kontrolle gewährte, dank des geplanten Zugangs für Studenten. Dadurch konnte unsere Schule ihre Ressourcen maximieren und eine Mischung aus physischen und virtuellen Benutzern effizient unterstützen.“
Mit Splashtop Enterprise for Remote Labs war La Tecnocreativa in der Lage:
Implementieren Sie ein umfassendes hybrides Lernprogramm.
Schneller und sicherer Fernzugriff auf hochleistungsfähige Workstations Und können ressourcenintensive 3D- und Industriesoftware nutzen, die andernfalls eine physische Installation erfordert hätte.
Schüler und Studenten können geräteunabhängig aus der Ferne auf Campus-Computer zugreifen, einschließlich Chromebooks und Mobilgerät, und so Anwendungen und Programme von zu Hause aus verwenden.
Planen Sie Remote-Sitzungen und erstellen Sie Benutzergruppen für die Zusammenarbeit zwischen Schülern.
Ermöglichen Sie es der IT-Abteilung, sowohl Lehrpersonal als auch Schülern schnell Fernunterstützung zu bieten und Schulgeräte sowie PCs, Tablets und Mobilgeräte zu unterstützen.
Optimieren Sie die Effizienz ihrer Ressourcen und schaffen Sie ein neues Geschäftsmodell, indem Sie Studierende auf der ganzen Welt bedienen.
„Splashtop passt einfach perfekt zu uns, und erfüllt einfach all unsere Anforderungen.“
Ergebnisse: La Tecnocreativa erweitert ihr Programm und erhält hohe Bewertungen für Hybridbildung
La Tecnocreativa hat Splashtop in weniger als einer Woche bereitgestellt, mit minimalen Anpassungen seitens der akademischen Abteilung. Iñigo und sein Team haben erfolgreich ein hybrides Lernprogramm implementiert, bei dem sowohl physisch als auch und virtuell anwesende Studierende gleichzeitig im selben Labor untergebracht wurden.
Obwohl ihre Bildungsprogramme eine praktische Ausbildung und Detailtreue erfordern, konnten die Studierenden den Zugriff auf die hochwertigen Arbeitsplätze der Schule planen und ihre Ausbildung fortsetzen. Dadurch konnte La Tecnocreativa nicht nur Ressourcen optimieren und ihre Programme erweitern, sondern auch 4,8/5 Punkte bei ihren Online- und Hybridprogrammen erzielen.
„Die Möglichkeit, den Fernzugriff auf die Arbeitsplätze auf dem Campus zu planen, erwies sich als hervorragendes Werkzeug für hybride Bildung. Mit Splashtop können wir sowohl Studierenden vor Ort als auch online den Zugriff auf dieselben Ressourcen ermöglichen, wodurch geografische Barrieren beseitigt und unsere Bildungsprogramme mit der ganzen Welt geteilt werden.“