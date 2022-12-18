HCS Computer Solutions setzt auf Splashtop Remote Support Premium

Warum HCS Computer Solutions von Splashtop begeistert ist
Dieser Managed Service Provider (MSP) unterstützt 450 Endpunkte aus der Ferne mit einer Splashtop-Lösung
ZUSAMMENFASSUNG
HCS Computer Solutions, LLC, ist ein kommerzieller Managed Service Provider mit Sitz in Warsaw, Missouri. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen für kleine Unternehmen mit 1 bis 100 Mitarbeitern, darunter Standard-Support (Break/Fix), Beratung und Fernüberwachung/-verwaltung.
Als einziger MSP im Verwaltungsbezirk betreut HCS Computer Solutions große Gesundheits- und Reha-Zentren, eine Notrufzentrale, die Bezirks- und Stadtverwaltungsbüros, Strafverfolgungsbehörden und fünf Bezirksgesundheitsämter im gesamten Bundesstaat. Das Unternehmen ist dank des erschwinglichen Preises, der Zuverlässigkeit und der benutzerfreundlichen Oberfläche von SRS Premium in der Lage, insgesamt 450 Endpunkte mit nur zwei internen Benutzern zu unterstützen.
Zur Betreuung der Kunden, die auf ihre IT-Infrastruktur zur Erbringung grundlegender öffentlicher Dienstleistungen angewiesen sind, muss HCS Computer Solutions ihre Endpunkte proaktiv überwachen und zeitnah auf Warnungen reagieren können, um potenzielle Probleme sofort zu lokalisieren. Henry Starcher, Inhaber von HCS Computer Solutions, berichtet uns von diesen Herausforderungen.
„Wir haben rund 50 physische Server da draußen“, so Starcher. „Es ist sehr wichtig, dass ich überwache und Warnungen erhalte, wenn sie offline gehen. Dann kann ich überlegen, ob es sich um ein Server- oder ein ISP-Problem handelt – davon gibt hier es ziemlich viele. Splashtop hilft sehr bei der Überwachung solcher Faktoren.“
HCS Computer Solutions und SRS Premium
SRS Premium ist eine ideale Lösung für MSPs wie HCS Computer Solutions, die die Computer oder Server ihrer Kunden überwachen, verwalten und unterstützen müssen. Es umfasst unbeaufsichtigten Fernzugriff, Dateiübertragung, Sitzungsaufzeichnung, Unterstützung für mehrere Monitore und vieles mehr.
SRS Premium wird außerdem mit umfassenden Tools geliefert, mit denen MSPs ihre verwalteten Endpunkte einfach überwachen können, darunter:
Konfigurierbare Warnmeldungen: Sie können benutzerdefinierte Warnmeldungen zur Überwachung von CPU-Auslastung, Speichernutzung, Festplattenspeicher, Online-/Offline-Status des Computers, Installation/Deinstallation von Software, Status der Richtlinien für Windows-Updates oder Verfügbarkeit von Windows-Updates einrichten.
Ereignisprotokolle: Ereignisprotokolle sind jederzeit einsehbar, ohne dabei aus der Ferne auf den Computer zugreifen zu müssen.
Remote-Command: Sie können Befehle an die Eingabeaufforderung eines Remote-Computers (Windows oder Mac) im Hintergrund senden.
Systeminventarisierung: Sie können Momentaufnahmen von Informationen der Systeminventarisierung aufnehmen (einschließlich Informationen zu System, Hardware und Software) und diese jederzeit einsehen und vergleichen. Etwaige Änderungen, die in der Zwischenzeit aufgetreten sind, sehen Sie in den zugehörigen Änderungsprotokollen.
Verwaltung von Windows-Updates: Sie können die Aktualisierungsrichtlinie und den Update-Verlauf eines Remote-Computers jederzeit einsehen und dabei das Gerät auf verfügbare Windows-Updates prüfen bzw. die Durchführung von Updates planen.
Warnmeldungen für Windows-Ereignisse: Sie können die Eigenschaften einer Windows-Warnmeldung individuell anpassen, um immer dann benachrichtigt zu werden, wenn die festgelegten Kriterien erfüllt werden.
Planung von Aktionen: Erstellen, planen, überwachen und führen Sie Systemneustarts und Windows-Updates über Ferncomputer aus.
Endpunktsicherheit: Lassen Sie sich den Endpunktsicherheitsstatus von Windows-Computern mit Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky etc. anzeigen.
Starcher erläuterte, dass die konfigurierbaren Warnmeldungen sowie die Möglichkeit zur Verwaltung von Windows-Updates für ihn besonders hilfreich waren. So wird er jederzeit über neue Windows-Updates informiert, kann Aktualisierungen für seine verwalteten Geräte im Voraus planen und jederzeit den jeweiligen Update-Status einsehen.
Starcher hob zudem die Funktion Remote-Command hervor, da er so Befehle an die Eingabeaufforderung eines Remote-Computers im Hintergrund senden kann.
Insgesamt war Starcher äußerst zufrieden damit, wie SRS Premium ihm beim Betrieb von HCS Computer Solutions hilft. Mit jederzeit unbeaufsichtigtem Zugriff ist er in der Lage, seinen Kunden bei Bedarf Fernsupport zur Verfügung zu stellen.
„Wenn Leute Tickets einreichen, schauen wir uns ihre Probleme an“, sagte Starcher. „Wenn es sich um etwas Unkritisches handelt, stellen wir sie in die Warteschlange und nutzen den Fernzugriff nach Feierabend – nachts oder früh am Morgen – um darauf zuzugreifen und daran zu arbeiten.“
Zusätzlich zu ihrer SRS Premium-Lizenz für Fernzugriff, Überwachung und Verwaltung verfügen Starcher und seine Geschäftsführerin Rachel Wolf jeweils über eine SOS-Add-on-Lizenz, um ihren Kunden gleichzeitig einen beaufsichtigten und schnellen Support bieten zu können.
„Wir haben ein paar vereinzelte Kunden, die nicht im Vertrag sind, für die wir [Break/Fix]-Support leisten“, erläutert Starcher. „Dank des SOS-Symbols auf dem Desktop dieser Kunden geht alles viel schneller.“
Darüber hinaus gelang es HCS Computer Solutions dank Splashtop, Kosten zu senken und das Geschäft durch Kundenakquise zu skalieren.
„Aufgrund der äußerst fairen Preise von Splashtop kann HCS mehr Benutzer einbinden“, so Starcher. „Nach der Kündigung bei LogMeIn konnten wir rund 2.500 Dollar jährlich sparen, mehr Benutzer mit dem Streamer ausstatten, kontinuierliche Betreuung bieten und die Kunden letztendlich in unseren Vertrag aufnehmen. LogMeIn war auf Dauer untragbar – im Gegensatz dazu sind die Preise von Splashtop so gut, dass sowohl unsere Kunden als auch wir davon profitieren.“
Schließlich entschied sich Starcher auch dazu, Fernzugriffslizenzen an seine Endbenutzer weiterzuverkaufen, und konnte so sowohl sein Serviceangebot erweitern als auch zusätzliche Einnahmen generieren. Derzeit sind es 12 Kunden, die Lizenzen von HCS Computer Solutions für den Fernzugriff auf ihre Geräte erworben haben.
Das Ergebnis
Schließlich erfüllte Splashtop sämtliche Anforderungen von HCS Computer Solutions. Sie hatten zuvor andere RMM- und Fernzugriffsprodukte verwendet, aber diese erfüllten keine ihrer Anforderungen im Hinblick auf Preis und Leistung.
Starcher testete auch Autotask, stellte in der Nutzung Unterschiede zu Splashtop fest: „Die Funktionsweise des RMM hat uns nicht angesprochen. Das System war anders als Splashtop recht kompliziert und unübersichtlich. Das Premium-Paket bietet uns sämtliche Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen.“
Mit SRS Premium war Starcher in der Lage, eine kostengünstige Fernsupport-Lösung zu erhalten, die ihm und seinem Partner hilft, ihre wachsende Anzahl von Endpunkten zu unterstützen.
SRS Premium ist eine preiswerte, leistungsstarke und benutzerfreundliche Alternative zu Fernzugriffs-/Supportprodukten wie LogMeIn Central. Es kann auch anstelle von teureren, komplizierteren RMM-Tools verwendet werden.
Einzelheiten
Über HCS Computer Solutions
HCS Computer Solutions verwendet SRS Premium, um 450 Endpunkte mit nur zwei internen Benutzern zu unterstützen. Zu den Kunden des Unternehmens gehören ein 911-Callcenter sowie mehrere Regierungs- und Gesundheitsorganisationen, die eine sichere, zuverlässige Fernverwaltung ihrer Server und Computer benötigen. Seit dem Wechsel von LogMeIn zu Splashtop konnte HCS Computer Solutions sein Geschäft mit erheblichen Einsparungen ausbauen und sein Kundenangebot durch den Weiterverkauf des Fernzugriffs erweitern.
Warum Splashtop?
Hier sind die Gründe, warum MSPs wie HCS Computer Solutions SRS Premium bevorzugen:
Durch den Einsatz von SRS Premium sparen MSPs 70 % oder mehr im Vergleich zu anderen Produkten wie LogMeIn Premier.
MSPs können dank der niedrigen Preise von Splashtop das Unternehmenswachstum fördern und die Skalierbarkeit begünstigen.
MSPs können ihr Serviceangebot erweitern und zusätzlichen Umsatz generieren, indem sie Fernzugriff an ihre Endnutzer weiterverkaufen.
SRS Premium enthält die wichtigsten Tools und Funktionen, die zur Überwachung und Verwaltung von Endpunkten und zur einfachen Erledigung täglicher IT-Aufgaben erforderlich sind.
SRS Premium
SRS Premium wurde für MSPs und IT-Fachleute entwickelt, die nach einer Lösung suchen, die neben dem Fernzugriff auch Funktionen zur Computerverwaltung und -steuerung bietet.
Unterstützung von Windows- und Mac-Computern von jedem Windows-, Mac-, iOS- und Android-Gerät aus.
Leistungsstark: SRS Premium basiert auf der gleichen preisgekrönten Fernzugriffs-Engine, die auch in den Lösungen von Splashtop für den persönlichen Gebrauch zu finden ist. Genießen Sie schnelle Verbindungen mit HD-Qualität und Sound.
Top-Funktionen: SRS Premium bietet die wichtigsten Funktionen, die MSPs und IT-Teams benötigen, darunter Dateiübertragung, Chat, Remote-Wake, Remote-Neustart, Sitzungsaufzeichnung, Benutzer- und Computerverwaltung, Gruppierung und mehr.
Niedriger Preis: Mit Splashtop sparen Sie im Vergleich zu anderen Anbietern über 80
% an Abonnementgebühren.Außerdem hat Splashtop – anders als andere Fernzugriffsdienstleister – bisher noch nie seine Preise erhöht.