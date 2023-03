Boxel Studio nutzt Splashtop, um Künstlern die Arbeit aus dem Homeoffice zu ermöglichen

Die Mitarbeitenden von Boxel Studio können ihre eigenen PCs verwenden, um sich mithilfe von Splashtop sicher an dezentralen High-End-Arbeitsplätzen anzumelden. In den meisten Fällen wird den Mitarbeitenden ein kleineres System zur Verfügung gestellt (ein Thin-Client, Monitore, Tastatur, Maus und Tablet), das über die erforderliche Kapazität verfügt, um eine Remote-Verbindung herzustellen und die High-End-Arbeitsplätze des Studios zu nutzen. Im Folgenden sind die Hauptgründe aufgeführt, warum sich Boxel Studio für Splashtop als seinen Technologiepartner für den Fernzugriff entschieden hat:

Benutzerfreundlichkeit und Benutzererfahrung

Reyes sagte: „Wir hatten immer das Gefühl, dass Sie von Anfang an, von der Testphase bis zum tatsächlichen Erwerb der Lizenz, eine sehr solide Benutzererfahrung boten. Es ist einfach eine glückselige, stressfreie Erfahrung. Wir konnten Splashtop so schnell und einfach nutzen, dass es fast an ein Wunder grenzte! Alles ist einfach – müssen mehr Nutzer hinzugefügt werden? Das ist in nur wenigen Klicks getan!“ Reyes sagte weiter: „Wir hatten andere Lösungen ausprobiert und die Nutzer fanden sie zu überladen, zu langsam, und einfach nicht das, was sie benötigten. Direkt nach der Implementierung von Splashtop erhielten wir E-Mails von unseren Künstlern – Wow, das ist großartig, jetzt kann ich meine Arbeit wirklich erledigen. Es wird einem also diese Nutzerzufriedenheit vermittelt.“

Leistung

Mit Splashtop erlebte Boxel Studio konstant schnelle Verbindungen und hatte das Gefühl, beinahe keine Komprimierung zu benötigen. Da es sich um ein cloudbasiertes System handelt, hing die Leistung außerdem nicht von der tatsächlichen Entfernung zwischen dem Benutzer und dem Remote-Computer ab. Andres sagte: „Unsere Künstler und Produzenten haben Deadlines, die sie einhalten müssen, um die Minutenkontingente für die Animation, die zusammengesetzten Bilder und die Fertigstellung der Modelle einzuhalten. Wir wollten einen Weg finden, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Work-Life-Balance in Einklang zu bringen. Für uns ist es Gewinn, dass die Künstler zwei oder drei Tage die Woche von zu Hause aus arbeiten könnten, ohne dass dies ihre Ergebnisse beeinträchtigt!“

Sicherheit

Andres sagte: „Ich möchte dies betonen: Splashtop ist so sicher! Man hat ein Backend für die Administratoren mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, man kann den Nutzern erlauben, Dateien per Drag-and-Drop abzulegen, einen USB-Stick einzulegen, zu kopieren und einzufügen usw. Wirklich, es ist super, super sicher.

Unterstützung für Wacom-Tablets

Die Künstler von Boxel Studio nutzen die USB Device Redirection-Funktion von Splashtop, um ihr eigenes lokales Wacom-Tablet während der gesamten Fernverbindung zu verwenden.

IT-Supportfähigkeiten

Ursprünglich nutzte Boxel Studio Splashtop nur für den Fernzugriff. Aber als sie auf Splashtop Enterprise (von Splashtop Business Access Pro) umgestiegen sind, erhielten sie auch Tele-Assistenzfunktionen. Andres sagt: „Splashtop Enterprise, und ich übertreibe nicht, hat 80 % der manuellen Arbeit unserer IT-Abteilung übernommen.“ Zuvor hatte das IT-Team eigene Systeme zur Verwaltung von Arbeitsstationen der Abteilung – für Modellierung, Rigging, Animation, Compositing und so weiter. Mit Splashtop Enterprise erstellen sie Bilder und Gruppen und verwalten diese Computer digital. „Jetzt können sie alle Updates für alle Computer an diesem Tag, zu dieser Uhrzeit, verwalten und sogar planen. Und schon wird es auf all diese Computer übertragen. Splashtop ist zu DER Wartungsplattform für alle Arbeitsstationen im Studio geworden“, erklärt Reyes.

Kundenservice

Reyes sagte: „Ihr bietet einen hervorragenden Support. Sie haben uns proaktiv angerufen – was können wir noch tun, um Sie zu unterstützen und diese Erfahrung zu verbessern? Wir betrachten Sie als unseren Technologiepartner. Sie haben es uns sehr, sehr einfach gemacht, die bestmögliche Erfahrung zu machen. Wir freuen uns sehr über die Art der Unterstützung, die Splashtop geleistet hat.“