Boxel Studio nutzt Splashtop, um Künstlern die Arbeit aus dem Homeoffice zu ermöglichen
Ein hybrider Arbeitsplatz mit hochwertigem Fernzugriff verbessert die Produktivität und die Work-Life-Balance
ZUSAMMENFASSUNG
Boxel Studio war entschlossen, einen flexiblen Arbeitsplatz für seine Mitarbeiter zu implementieren, um die Work-Life-Balance zu verbessern, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. Nach dem Ausprobieren mehrerer Fernzugriffslösungen entschied sich Boxel Studio für Splashtop, um ihren Künstlern den Fernzugriff auf High-End-Workstations und Software zu ermöglichen und von überall aus zu arbeiten, als wären sie im Studio. Ihr IT-Team könnte auch dieselbe Plattform nutzen, um Arbeitsstationen effektiv zu unterstützen und den manuellen Aufwand um 80 % zu reduzieren. Mit Splashtop steigerte Boxel Studio die Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivität, während die Kosten für die globale Belegschaft gesenkt wurden. Andres Reyes, Chief Technology Officer bei Boxel Studio, teilt seine und die Erfahrungen seines Teams.
Von Boxel Studio
Direkt nach der Implementierung von Splashtop erhielten wir E-Mails von unseren Künstlern – Wow, das ist großartig, jetzt kann ich meine Arbeit wirklich erledigen. Es wird einem also diese Nutzerzufriedenheit vermittelt.
-Andres Reyes, Chief Technology Officer
Die Herausforderung: Eine sichere, leistungsstarke Fernzugriffslösung finden
Boxel Studio hat bereits vor dem Ausbruch der Pandemie ein Protokoll mit dem Namen „In-Studio Home Office“ eingeführt, das es den Mitarbeitern ermöglichen soll, ohne Kompromisse von zu Hause aus zu arbeiten. Das Ziel war, eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen und den Mitarbeitern die Flexibilität zu geben, von überall aus zu arbeiten.
Boxel Studio verwendet eine Kombination aus PCs und Macs. Sie haben eine sehr robuste Infrastruktur und hochwertige Workstations mit mehr als 120 GB RAM, Grafikkarten wie Quadro RTX 8000 und anderer Hardware. Auf diesen Workstations laufen Software wie Maya, Nuke, die Adobe Suite, Animationssoftware wie Toon Boom, Modellierungssoftware wie Modo und viele andere.
Die Frage, die Reyes beschäftigte, war: „Wie können wir es unseren Künstlern, Mitarbeitern und anderen Teammitgliedern ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten und gleichzeitig auf unsere sichere Infrastruktur und spezialisierten Workstations zuzugreifen?“
Reyes und sein Team haben viele Fernzugriffslösungen ausprobiert. Auch wenn gut waren, stellten Sie fest, dass sich fast alle mehr auf die Bereitstellung von Fernunterstützung durch die IT-Abteilungen als auf die Bereitstellung einer angenehmen Benutzererfahrung konzentrierten. In einigen Fällen waren die Latenzzeiten nicht akzeptabel und die Videokomprimierung funktionierte nicht. Sie testeten auch hardwarebasierte Lösungen, die jedoch sehr anfällig für entfernungsbedingte Latenzzeiten waren. Wenn Computer und Künstler sehr weit von dem Ort entfernt waren, an dem sie sich anmelden mussten, erlebten sie eine sehr hohe Latenz.
Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Sicherheit. Boxel Studio verfügt über mehrere Zertifizierungen, um mit großen Markenstudios zu arbeiten. Die Sorge war, dass aus irgendeinem Grund einige der Inhalte, an denen sie arbeiteten, gestohlen werden könnten. Reyes erklärte: „In der Medien- und Unterhaltungsindustrie arbeiten wir mit einem immateriellen, digitalen, wertvollen Inhalt, der schließlich in Kinos, im traditionellen Rundfunk, im Kabel oder über OTT (Over-the-Top)-Mediendienste wie Netflix, Amazon, Disney+, HBOMax, Paramount+ und HULU verteilt wird. Und das ist der Wert davon. Es hat also keinen Zweck, wenn dieser Inhalt vor seiner tatsächlichen kommerziellen Einführung herauskommt.“ Sie benötigten eine Fernzugriffslösung, die ihre Sicherheitsanforderungen erfüllt und ihnen hilft, ihre Daten in einem hybriden Büro zu schützen.
Bei der Recherche im Internet sind Reyes und sein Team auf Splashtop gestoßen. Die Software hatte hervorragende Kritiken in Foren und viele andere Fachleute haben sie in hohen Tönen gelobt. Also haben sie Splashtop ausprobiert. Reyes sagte: „Wir haben uns für Splashtop entschieden, da die Lösung sehr vollständig und sehr gut durchdacht ist. Sie bietet auch viele leistungsstarke IT-Tools.“
Die Lösung: Boxel Studio betrachtet Splashtop als benutzerfreundliche Lösung mit robuster Sicherheit und hervorragendem Benutzererlebnis
Die Mitarbeitenden von Boxel Studio können ihre eigenen PCs verwenden, um sich mithilfe von Splashtop sicher an dezentralen High-End-Arbeitsplätzen anzumelden. In den meisten Fällen wird den Mitarbeitenden ein kleineres System zur Verfügung gestellt (ein Thin-Client, Monitore, Tastatur, Maus und Tablet), das über die erforderliche Kapazität verfügt, um eine Remote-Verbindung herzustellen und die High-End-Arbeitsplätze des Studios zu nutzen. Im Folgenden sind die Hauptgründe aufgeführt, warum sich Boxel Studio für Splashtop als seinen Technologiepartner für den Fernzugriff entschieden hat:
Benutzerfreundlichkeit und Benutzererfahrung
Reyes sagte: „Wir hatten immer das Gefühl, dass Sie von Anfang an, von der Testphase bis zum tatsächlichen Erwerb der Lizenz, eine sehr solide Benutzererfahrung boten. Es ist einfach eine glückselige, stressfreie Erfahrung. Wir konnten Splashtop so schnell und einfach nutzen, dass es fast an ein Wunder grenzte! Alles ist einfach – müssen mehr Nutzer hinzugefügt werden? Das ist in nur wenigen Klicks getan!“ Reyes sagte weiter: „Wir hatten andere Lösungen ausprobiert und die Nutzer fanden sie zu überladen, zu langsam, und einfach nicht das, was sie benötigten. Direkt nach der Implementierung von Splashtop erhielten wir E-Mails von unseren Künstlern – Wow, das ist großartig, jetzt kann ich meine Arbeit wirklich erledigen. Es wird einem also diese Nutzerzufriedenheit vermittelt.“
Leistung
Mit Splashtop erlebte Boxel Studio konstant schnelle Verbindungen und hatte das Gefühl, beinahe keine Komprimierung zu benötigen. Da es sich um ein cloudbasiertes System handelt, hing die Leistung außerdem nicht von der tatsächlichen Entfernung zwischen dem Benutzer und dem Remote-Computer ab. Andres sagte: „Unsere Künstler und Produzenten haben Deadlines, die sie einhalten müssen, um die Minutenkontingente für die Animation, die zusammengesetzten Bilder und die Fertigstellung der Modelle einzuhalten. Wir wollten einen Weg finden, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Work-Life-Balance in Einklang zu bringen. Für uns ist es Gewinn, dass die Künstler zwei oder drei Tage die Woche von zu Hause aus arbeiten könnten, ohne dass dies ihre Ergebnisse beeinträchtigt!“
Sicherheit
Andres sagte: „Ich möchte dies betonen: Splashtop ist so sicher! Man hat ein Backend für die Administratoren mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, man kann den Nutzern erlauben, Dateien per Drag-and-Drop abzulegen, einen USB-Stick einzulegen, zu kopieren und einzufügen usw. Wirklich, es ist super, super sicher.
Unterstützung für Wacom-Tablets
Künstler von Boxel Studio nutzen die USB-Geräteumleitungsfunktion von Splashtop, um ihr eigenes lokales Wacom-Stifttablett während der Fernverbindung zu verwenden.
IT-Supportfähigkeiten
Anfangs verwendete Boxel Studio Splashtop nur für den Fernzugriff. Aber als sie auf Splashtop Enterprise (von Splashtop Remote Access Pro) upgradeten, erhielten sie auch Fernsupport-Funktionen. Andres sagte: "Splashtop Enterprise, und ich übertreibe nicht, hat 80 % der manuellen Arbeitslast unserer IT-Abteilung übernommen." Früher hatte das IT-Team seine eigenen Systeme, um die Arbeitsplätze für die Abteilung für Modellierung, Rigging, Animation, Compositing und so weiter zu verwalten. Mit Splashtop Enterprise erstellen sie Bilder und Gruppen und verwalten diese Computer digital. "Jetzt können sie tatsächlich alle Updates für alle Computer an diesem Datum und zu dieser Uhrzeit verwalten und sogar planen. Und zack, wird es zu all diesen Computern bewässert. Splashtop ist zu DER Wartungsplattform für alle Arbeitsplätze im Studio geworden", erklärte Reyes.
Kundenservice
Reyes sagte: „Ihr bietet einen hervorragenden Support. Sie haben uns proaktiv angerufen – was können wir noch tun, um Sie zu unterstützen und diese Erfahrung zu verbessern? Wir betrachten Sie als unseren Technologiepartner. Sie haben es uns sehr, sehr einfach gemacht, die bestmögliche Erfahrung zu machen. Wir freuen uns sehr über die Art der Unterstützung, die Splashtop geleistet hat.“
Ergebnisse: Ein hybrides Büro mit erhöhter Rentabilität und Mitarbeiterzufriedenheit
Vier Monate vor dem Ausbruch der Pandemie hatte Boxel Studio bereits das Protokoll „Studio-Home-Office“ aktiviert und die Mitarbeiter arbeiteten remote. Reyes sagte: „Wir haben unsere Tätigkeit niemals unterbrochen, auch nicht während des Lockdowns. Wir waren in der Lage, die bereits festgelegten Termine für Produktionen einzuhalten. Die Leistung des Studios hat nie nachgelassen. Es geht um Beständigkeit und Geschäftskontinuität, egal in welchem Teil der Welt man sich befindet.“
Bevor es Splashtop verwendete, stand Boxel Studio vor einigen Herausforderungen bezüglich der Mitarbeitereinstellung. Sie mussten die Kosten tragen, um Künstler aus anderen Teilen der Welt – Indien, Argentinien, Spanien, Italien, den USA und Kanada – umzusiedeln und sie alle unter ein Dach zu bringen. Jetzt können sie Verträge für Menschen in allen Teilen der Welt anbieten, ohne die Kosten für Umzüge aufwenden zu müssen. Diese Ersparnisse werden an Künstler und Mitarbeiter übertragen. Reyes schloss: „Wir sind jetzt in der Lage, bessere Gehälter anzubieten, weil einige dieser Ersparnisse (durch Umzugskosten) auf die gesamte Belegschaft verteilt werden können. Hier sehe ich, dass mit Splashtop viele Effizienzsteigerungen erzielt wurden.“
Boxel Studio hat mit Splashtop erfolgreich einen produktiven, flexiblen Arbeitsplatz mit erhöhter Mitarbeiterzufriedenheit und Kosteneinsparungen eingeführt.
Einzelheiten
Über Boxel Studio
Boxel Studio ist ein führendes VFX- und Animationsstudio mit Sitz in Tijuana. Es hat sich auf High-End-Lösungen für die Branche visueller Inhalte spezialisiert. Mit dem Ziel, die beste Kombination aus Fotorealismus und CG zu bieten, kreiert Boxel Studio unvergessliche Bilder, die Technologie und Animation miteinander verbinden, um eine Verbindung zu Menschen und ihren Geschichten herzustellen.