Beyond Digital Solutions reduziert Besuche vor Ort und behebt remote 90 % der Digital Signage-Probleme
Verbesserung digitaler Kampagnen bei gleichzeitiger Verwaltung von über 7.000 Digital Signage-Bildschirmen auf zwei Kontinenten mit Splashtop Enterprise
Auf einen Blick
Die Herausforderung
Beyond Digital Solutions musste ein hervorragendes Benutzererlebnis auf über 7.000 Digital Signage-Bildschirmen in Großbritannien, Europa, Kanada und den USA gewährleisten.
Die Lösung
Sie nutzten Splashtop Enterprise, um Ausfallzeiten zu minimieren, Telearbeit zu ermöglichen und Kunden On-Demand-Support zu bieten und gleichzeitig eine Vielzahl von Digital Signage-Software zu verwalten.
Ergebnisse
Beyond Digital Solutions spart jetzt mehr als 15.000 Meilen pro Kunde für Vor-Ort-Besuche jährlich. Dies ermöglicht es ihnen, besseren Service zu bieten und technologische Fähigkeiten zu erweitern, um ihr Angebot zu erhöhen.
Von Beyond Digital Solutions
Splashtop erfüllte all unsere Kriterien. Mit einer skalierbaren Lösung könnten wir unsere Bildschirme überall fernsteuern und eine Vielzahl von Geräten für Kunden und interne Mitarbeiter unterstützen. Und all das mit einer nicht invasiven und sicheren Software, die auf Abruf aktiviert werden kann.
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert
Die Herausforderung: Verwaltung einer Vielzahl von Digital Signage-Geräten und -Software über mehrere Kontinente hinweg
Beyond Digital Solutions mit Sitz in Newcastle, England, ist eine Kommunikationsagentur, die Inhalte, Kreativität und Technologie miteinander verbindet. Von digitalen Menüs für das Gastgewerbe bis hin zu internen Kommunikationsbildschirmen arbeiten sie in allen Branchen und bieten immersive digitale Kommunikationslösungen, die die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen mit Verbrauchermarken interagieren. Sie verwalten 7.000 (Tendenz steigend) digitale Bildschirme für Kunden in Europa, den USA und Kanada.
Michael Thompson, Digital Architect und Digital Signage-Experte, fungiert als Verbindungspunkt zwischen Kunden und einem internen Team von 25 Mitarbeitern. Er sorgt für die beste Benutzererfahrung für jede Kampagne, indem er die Kundenanforderungen mit den Bemühungen von Ingenieuren, Kreativen und Digital Signage-Experten in Einklang bringt. Er arbeitet auch mit Entwicklern an Portalen und Backend-Systemen zusammen, um die nahtlose Integration der Digital Signage-Software für jede Kampagne zu gewährleisten.
Beyond Digital Solutions muss die Anforderungen jedes Kunden und jeder Kampagne berücksichtigen, um die beste Digital Signage-Software für ihre Bedürfnisse auszuwählen. „Wir verwenden eine Vielzahl von Technologien“, erklärt Michael, „darunter hybride Bildschirme, um Zielgruppen von außerhalb zu verfolgen, und Eye-Tracking-Technologie, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu analysieren oder die Konversionsrate zu messen.“
Obwohl sie 12 Jahre lang mit Remote-Software gearbeitet hatten, fühlte Beyond Digital Solutions die Notwendigkeit, einen effizienteren Anbieter zu finden. Ihr vorheriger Anbieter erhöhte ständig die Preise, ohne neue Funktionen hinzuzufügen oder die Stabilität ihrer Software zu verbessern.
Beyond Digital Solutions war auf der Suche nach einer stabilen Lösung, die:
eine maximale Kompatibilität mit der von ihnen verwendeten Software sicherstellt
Störungen auf Bildschirmen schnell löst
Kunden und internen Mitarbeitern sofortigen On-Demand-Support auf jedem Gerät oder Betriebssystem bietet
Die Lösung: Mit Splashtop Enterprise die Ausfallzeiten minimieren, den Support verbessern und Mitarbeitern die Fernarbeit ermöglichen
Die neue Lösung musste mit all ihrer Digital Signage-Software kompatibel sein. Es musste auch einen effizienten Support für Kunden und Mitarbeiter ermöglichen, damit sie schnell eingreifen und Probleme auf den Bildschirmen beheben konnten. Beyond Digital suchte auch nach einer Lösung, die keine Installation erforderte und mit jedem Gerät oder Betriebssystem funktionieren würde. In Zukunft wollten sie ihren Kunden die bestmögliche Erfahrung bieten.
Michael hat mehrere Tools recherchiert und getestet, darunter TeamViewer, bevor er LogMeIn durch Splashtop Enterprise ersetzte. Keiner von ihnen bot jedoch die Stabilität, zusätzliche Funktionen oder den Live-Support, den Beyond Digital benötigte, geschweige denn zu einem vernünftigen Preis. Splashtop erfüllte jedoch alle ihre Anforderungen und passte in ihr Budget.
Mit Splashtop Enterprise konnte Beyond Digital Solutions:
Die Ausfallzeiten ihrer Digital Signage-Kampagnen minimieren. Splashtop ermöglichte ihrem Service Desk die einfache Überprüfung und Wartung von über 200 Computern täglich und ersetzte so Besuche vor Ort durch einige wenige Remote-Klicks.
Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Da sie nun jede Software aus der Ferne auswählen und verwalten konnten, konnte Beyond Digital maßgeschneiderte digitale Kampagnen für seine Kunden erstellen.
Kunden und Mitarbeiter mit einem sicheren, nicht invasiven Remote-Support-Tool unterstützen. Auf Abruf aktivierbar, ohne dass eine lokale Installation oder Wartung erforderlich ist.
Es IT-Mitarbeitern ermöglichen, gleichzeitig auf denselben Computer zuzugreifen und ihn zu verwenden, ohne von ihren Sitzungen abgemeldet zu werden, was einen effizienteren Fehlerbehebungsprozess gewährleistet.
Es Mitarbeitern ermöglichen, von ihren eigenen Geräten aus remote zu arbeiten. Mit zeitnahem Support und Zugriff auf hochwertige Arbeitsplätze und Programme, unabhängig von deren Betriebssystem.
Die Ergebnisse: Beyond Digital Solutions reduziert ihren CO2-Fußabdruck und erhöht gleichzeitig die Effizienz ihrer digitalen Kampagnen.
Während der Migration von ihrem vorherigen Anbieter hat Beyond Digital Solutions Splashtop in ein paar Tagen ohne Ausfallzeiten bereitgestellt. „Es fühlte sich an, als hätte ich an einem Tag das Büro verlassen und als ich am nächsten Tag zurückkam, loggten wir uns einfach in eine andere Anwendung ein und klickten auf eine andere Schaltfläche. Völlig unkompliziert“, so Jonathan Peachey, IT Manager.
Heute ist Splashtop die Anwendung, die Beyond Digital am häufigsten verwendet, um die reibungslose Durchführung von Kampagnen zu gewährleisten, sowohl aus technischer als auch aus UX-Perspektive. Obwohl ihre mehr als 7.000 Bildschirme auf zwei Kontinenten verteilt sind, können sie bis zu 90 % der Probleme remote beheben, wodurch Unterbrechungen vermieden oder minimiert und Kosten im Zusammenhang mit Besuchen vor Ort eingespart werden.
Im ersten Jahr konnten sie die meisten Probleme remote beheben und sparten durchschnittlich 15.000 Meilen auf der Straße und etwa 4 Tonnen CO2-Emissionen pro Kunde. Jetzt kann Beyond Digital neue Technologien implementieren, die mit anderen Anbietern nicht zu verwalten waren, ihr Angebot für Kunden erweitern und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. „Bisher haben wir 90 % unserer Operationen auf Windows ausgeführt, aber Splashtop ermöglicht es uns, neue Digital Signage-Maschinen wie Android und Linux in Betracht zu ziehen, die ihre Leistung im letzten Zeitraum erheblich verbessert haben“, sagte Michael.
Einzelheiten
Über Beyond Digital Solutions
Beyond Digital Solutions mit Sitz in Newcastle, England, sind Experten für die Erstellung von Inhalten für digitale Bildschirme. Von digitalen Menüs für das Gastgewerbe bis hin zu internen Kommunikationsbildschirmen arbeiten sie in allen Branchen und bieten immersive digitale Kommunikationslösungen, die die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen mit Verbrauchermarken interagieren.
Das sagen unsere Kunden
Mehrere Personen können sich mit demselben Computer verbinden. Das ist ein brillantes Feature, das uns keine andere Lösung bot.
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert