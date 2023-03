Beyond Digital Solutions reduziert Besuche vor Ort und behebt remote 90 % der Digital Signage-Probleme

Während der Migration von ihrem vorherigen Anbieter hat Beyond Digital Solutions Splashtop in ein paar Tagen ohne Ausfallzeiten bereitgestellt. „Es fühlte sich an, als hätte ich an einem Tag das Büro verlassen und als ich am nächsten Tag zurückkam, loggten wir uns einfach in eine andere Anwendung ein und klickten auf eine andere Schaltfläche. Völlig unkompliziert“, so Jonathan Peachey, IT Manager.

Heute ist Splashtop die Anwendung, die Beyond Digital am häufigsten verwendet, um die reibungslose Durchführung von Kampagnen zu gewährleisten, sowohl aus technischer als auch aus UX-Perspektive. Obwohl ihre mehr als 7.000 Bildschirme auf zwei Kontinenten verteilt sind, können sie bis zu 90 % der Probleme remote beheben, wodurch Unterbrechungen vermieden oder minimiert und Kosten im Zusammenhang mit Besuchen vor Ort eingespart werden.

Im ersten Jahr waren sie in der Lage, die meisten Probleme remote zu lösen, wodurch sie durchschnittlich 15.000 Meilen auf der Straße und etwa 4 Tonnen CO2-Emissionen pro Kunde einsparten. Jetzt kann Beyond Digital neue Technologien implementieren, die mit anderen Anbietern nicht zu handhaben waren, wodurch ihr Angebot für Kunden erweitert und sich ein Wettbewerbsvorteil verschafft wird. „Bisher haben wir 90 % unseres Betriebs unter Windows ausgeführt, aber Splashtop ermöglicht es uns, uns neue Digital Signage-Optionen wie Android und Linux in Betracht zu ziehen, die ihre Leistung in der letzten Zeit erheblich verbessert haben“, sagte Michael.