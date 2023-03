BDP hat es geschafft, dass alle Mitarbeiter während der COVID-19-Krise innerhalb von 48 Stunden aus der Ferne arbeiten konnten

Zu Beginn der Pandemie war BDP gezwungen, seine Büros in Shanghai und Singapur einstweilen zu schließen. Dementsprechend entschloss sich BDP dazu, sich frühzeitig auf die kommenden Wochen und Monate vorzubereiten und bereits mehrere Lösungen für den Fernzugriff zu vergleichen, bevor weitere Büros schließen mussten.

„Von unseren rund 1.350 Mitarbeitern an 16 Standorten auf der ganzen Welt arbeiteten bereits 650 Personen mit Laptops und konnten sich über Microsoft Direct Access in das BDP-Netzwerk einloggen. Dadurch war ein standortunabhängiges Arbeiten möglich“, so Alistair Kell, Principal und Head of Information Technology and Processes bei BDP.

Dieses System konnte erfolgreich für den Großteil der Softwarelösungen implementiert werden, die die Mitarbeiter von BDP nutzten – nicht jedoch für die Architektur-Kollaborationssoftware Revit. Bei der simultanen Nutzung mehrerer Mitarbeiter kam es zu Leistungseinbußen, hohen Latenzzeiten und Verzögerungen bei Arbeit an 3D-Modellen.

Zusätzlich zu Revit verfügte BDP über mehr als 400 separate Programme, die auf den Rechnern der einzelnen Benutzer hätten installiert werden müssen, wenn sie diese für die Fernarbeit nutzen wollten. „Es wäre unmöglich gewesen, all diese Programme nativ zu installieren, da viele davon außerhalb des LANs überhaupt nicht funktionieren“, beteuerte Kell.