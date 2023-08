Allbirds sichert Wi-Fi® für seine weltweiten Niederlassungen mit einer einfachen, zentralisierten Lösung – Foxpass RADIUS

Über Allbirds

Allbirds ist ein neuseeländisch-amerikanisches Unternehmen, das Schuhe und Bekleidung entwirft und verkauft. Allbirds hat die Mission, gute Designs zu schaffen, die sowohl nachhaltig als auch bequem sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco ist eine treibende Kraft in einem Zeitalter der nachhaltigen Fertigung und stellt Produkte aus hochwertigen Naturmaterialien wie Merinowolle und Eukalyptusbaumfasern her. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 ist das Series E-Unternehmen auf mehr als 10 Niederlassungen weltweit und über 202,5 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln angewachsen, die von Investoren wie Fidelity Investments, TDM Growth Partners, Tiger Global Management, Rockefeller and Franklin Templeton Investment und vielen anderen namhaften Investoren unterstützt werden.