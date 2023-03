Bereitstellung von Fernzugriff auf Computer für die nächste Generation von Musikproduzenten und Toningenieuren

Über das Abbey Road Institute

Das Abbey Road Institute ist eine Fachschule für Musikproduktion und Tontechnik, die angehende Audioexperten im Rahmen eines praxisorientierten, angewandten Lehrplans auf eine Karriere in der Musikindustrie vorbereitet. Am Ende der einjährigen Ausbildung erhalten die Absolventen das „Advanced Diploma in Music Production and Sound Engineering“.

Erfahren Sie mehr über das Abbey Road Institute.

ÜBER SPLASHTOP ENTERPRISE FOR REMOTE LABS

Splashtop Enterprise for Remote Labs ermöglicht Studenten und Dozenten in Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen den uneingeschränkten Fernzugriff auf Campus-Computer im Rahmen der Fernlehre. Splashtop Enterprise for Remote Labs bietet Ihnen folgende Vorteile und Möglichkeiten:

Sie können von jedem beliebigen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät auf Ihren Windows-, Mac- und Linux-Computer zugreifen.

Mühelose Fernsteuerung von Computern dank schneller Verbindungen (Streaming in 4K) mit HD-Qualität und Ton

Splashtop bietet sämtliche Top-Funktionen, die Sie für die effiziente Fernarbeit benötigen, einschließlich Dateiübertragung per Drag-and-drop, Ferndruck, Remote-Wake, Remote-Reboot, Chat, USB-Weiterleitung (mit Wacom-Tablets), Remote-Mikrofon, SSO, granulare Zugriffsberechtigungen, gruppenbasierte Berechtigungen und mehr.

Sparen Sie bis zu 80 % oder mehr, wenn Sie für Splashtop anstatt für andere, teurere Fernzugriffsprodukten entscheiden.

Dank der Möglichkeit, Zeitfenster für Fernzugriffssitzungen im Voraus zu planen, können spezifische Schülergruppen auf die Computer der Bildungseinrichtung im Rahmen festgelegter Zeiten zugreifen. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Geräte für Schüler in gewissen Zeiträumen frei zugänglich zu machen.

Weitere Informationen zu Splashtop Enterprise for Remote Labs