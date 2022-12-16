Bereitstellung von Fernzugriff auf Computer für die nächste Generation von Musikproduzenten und Toningenieuren
Wie das Abbey Road Institute Fernzugriffslösungen von Splashtop einsetzte, um die Fernlehre zu gewährleisten
ZUSAMMENFASSUNG
Als der Lockdown im März 2020 in Kraft trat, musste auch das Abbey Road Institute rasch auf Fernunterricht umsteigen. Natalia Rodrigues Milanezi, Senior Audio Technician am Abbey Road Institute London, berichtete über die Herausforderungen, die zu bewältigen waren, als die Musikproduktions- und Tontechnikkurse plötzlich aus der Ferne fortgeführt werden mussten – und erläutert, welche tragende Rolle Splashtop Enterprise for Remote Labs beim Umstieg zum Fernunterricht gespielt hat.
DIE HERAUSFORDERUNG: ZUGRIFF AUF DIE LEISTUNGSFÄHIGEN AV-MASCHINEN DER BILDUNGSEINRICHTUNG GEWÄHRLEISTEN
Als leitende Audiotechnikerin am Abbey Road Institute ist Natalia Rodrigues Milanezi auf technischer Ebene für die Instandhaltung der Systeme auf dem Institut verantwortlich und kümmert sich um die Bereitstellung technischer Verfahren für den täglichen Betrieb.
Das Institut nutzte die neueste Branchensoftware und Plug-ins wie Pro Tools und Logic Pro X. Diese Programme sind Teil des Lehrplans und werden im Rahmen von Kursen zur Audioaufzeichnung, -bearbeitung und -mischung gelehrt. Milanezis Aufgabe bestand im Wesentlichen darin, den Studierenden den Zugriff auf diese Ressourcen zu gewährleisten.
Als der Lockdown im März 2020 begann und das Abbey Road Institute gezwungen war, auf Online-Lernen umzusteigen, sahen sich Natalia und ihr Team mit einer ungewöhnlichen Herausforderung konfrontiert: den Schülern aus der Ferne Zugang zu den leistungsstarken Schulcomputern und Programmen von den eigenen Geräten der Schüler zu Hause zu bieten.
„Die Studierenden benötigten Fernzugriff auf unsere Computer, um ihre Aufgaben und praktischen Arbeiten erledigen zu können“, erläuterte Milanezi. „Das war äußerst wichtig, da die meisten Programme nur auf unserem Institut zur Verfügung stehen – unsere Studenten haben keine eigenen Softwarelizenzen. Unter diesen Umständen wäre es schwierig gewesen, den Unterricht aus der Ferne fortzuführen.“
Natalia benötigte also eine Lösung, die eine uneingeschränkte Fortsetzung der Fernlehre am Abbey Road Institute ermöglichen würde.
DIE LÖSUNG: FERNZUGRIFFSSOFTWARE MIT AUDIO-STREAMER IN HD
Als Leiterin der technischen Abteilung am Abbey Road Institute war Milanezi mit der Aufgabe betraut, ein entsprechendes Tool für diesen Zweck zu finden. Die Software sollte dabei nicht nur den Fernzugriff auf die Computer der Bildungseinrichtung ermöglichen, sondern dabei auch über eine Funktion zur Audioübertragung über das Netzwerk verfügen.
„Meine Hauptanforderungen beschränkten sich nicht nur auf die Bereitstellung des Fernzugriffs selbst. Ich musste auch darauf achten, dass das Programm die Audiospur über das Netzwerk übertragen kann. Abgesehen davon sollte Zoom parallel zur Fernzugriffssitzung eingesetzt werden können, da wir unseren Unterricht aktuell über Zoom abhalten“, so Natalia.
Da Natalia bereits selbst die Software von Splashtop einsetzte, um aus der Ferne auf ihre persönliche Arbeit zuzugreifen, testete sie unter anderem Splashtop Enterprise for Remote Labs für den Einsatz im Abbey Road Institute.
„Ich registrierte mich für eine kostenlose Testversion und überprüfte im Rahmen simulierter Situationen, wie praktisch und benutzerfreundlich Splashtop für den Einsatz durch unsere Studenten sein würde“, schilderte Milanezi. „Ich habe außerdem einige Tests bei einem anderen Anbieter durchgeführt. Dort kam es allerdings zu Problemen beim Audiostreaming. Splashtop hat schließlich beweisen können, dass es das überlegene Tool für unsere Zwecke ist – da es um einiges besser entwickelt ist und viel mehr Funktionen bietet.“
Splashtop Enterprise für den Zugriff auf Campus-Computer bot dem Abbey Road Institute folgende Möglichkeiten:
Ermöglichen Sie Schülern und Studenten den Fernzugriff auf Campus-Computer von jedem Gerät aus (einschließlich Chromebooks), um die Anwendungen der Bildungseinrichtung uneingeschränkt von zu Hause aus verwenden zu können.
Bieten Sie Lehrkräften und Mitarbeitern Fernzugriff auf ihre Bürocomputer, sodass diese ortsunabhängig arbeiten können, und ermöglichen Sie ihnen den Zugriff auf Geräte von Studierenden für persönliche Betreuungszwecke.
Stellen Sie sicher, dass die IT schnell und unmittelbar Fernunterstützung für jedes Gerät von Studierenden oder Fakultätsangestellten leisten kann, einschließlich Computer, Tablets und Mobilgeräte.
Splashtop for Remote Labs bietet viele weitere praktische Funktionen. Dass im Rahmen der Fernzugriffssitzung auch Dateien übertragen werden können, hat Natalia Milanezi besonders beeindruckt.
„Meine Lieblingsfunktion von Splashtop ist die Dateiübertragung“, erzählte sie. „Dieses Feature ist wirklich nützlich, da unsere Studenten so ihre Dateien von den Ferncomputern auf ihre eigenen Geräte übertragen können, sobald sie eine Projektarbeit erledigt haben.“
Das Ergebnis
Nach erfolgreichem Testen der Splashtop Remote Accesssoftware entschieden sich Natalia und ihr Team, 20 iMac-Computer für die Mac-Labore zu kaufen, um die Studenten beim Fernlernen zu unterstützen.
Heute wird die Fernzugriffslösung von Splashtop von fast 80 Studierenden und 10 Mitarbeitern des Abbey Road Institute eingesetzt. Sowohl Lernende als auch Lehrende profitieren so von einer wesentlich effizienteren Abhaltung der Fernlehre.
Alles läuft reibungslos, und Natalia und ihr Team sind mit Splashtop zufrieden.
„Splashtop ist ein nützliches Tool für unsere angehenden Musikproduzenten und Tontechniker, da es sich wunderbar in eine kreative Lernumgebung implementieren lässt“, so Natalia. „In diesen schwierigen Zeiten wären wir ohne Splashtop nicht weit gekommen!“
Natalia fügte außerdem an, dass Splashtop dem Institut einen neuen Wettbewerbsvorteil verschaffen konnte.
„In Zeiten, in denen der Unterricht nur noch online abgehalten werden kann, können wir jetzt – anders als viele andere Bildungseinrichtungen – unseren Studierenden weiterhin Zugriff auf die branchenübliche Software gewähren und ihren Lernprozess beschleunigen. Das verschafft uns zweifellos einen Wettbewerbsvorteil.“ – Natalia Rodrigues Milanesi
Splashtop für Remote-Labs wurde von vielen akademischen Institutionen als vertrauenswürdig eingestuft - darunter das Abbey Road Institute, die Harvard Law School, die Duke University und das MIT. Es ist kostengünstig, leistungsstark und sehr sicher. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren, eine Demo zu vereinbaren oder eine kostenlose Testversion zu starten und überzeugen Sie sich selbst, wie einfach es sein kann, Ihren Schülern bzw. Studenten und Lehrkräften Zugang zu Computern auf dem Campus zu gewähren.
Sehen Sie sich an, welche Erfahrungen das Abbey Road Institute gemacht hat
Einzelheiten
Über das Abbey Road Institute
Das Abbey Road Institute ist eine Fachschule für Musikproduktion und Tontechnik, die angehende Audioexperten im Rahmen eines praxisorientierten, angewandten Lehrplans auf eine Karriere in der Musikindustrie vorbereitet. Am Ende der einjährigen Ausbildung erhalten die Absolventen das „Advanced Diploma in Music Production and Sound Engineering“.
Erfahren Sie mehr über das Abbey Road Institute.
ÜBER SPLASHTOP ENTERPRISE FOR REMOTE LABS
Splashtop Enterprise for Remote Labs ermöglicht Studenten und Dozenten in Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen den uneingeschränkten Fernzugriff auf Campus-Computer im Rahmen der Fernlehre. Splashtop Enterprise for Remote Labs bietet Ihnen folgende Vorteile und Möglichkeiten:
Sie können von jedem beliebigen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät auf Ihren Windows-, Mac- und Linux-Computer zugreifen.
Mühelose Fernsteuerung von Computern dank schneller Verbindungen (Streaming in 4K) mit HD-Qualität und Ton
Splashtop bietet sämtliche Top-Funktionen, die Sie für die effiziente Fernarbeit benötigen, einschließlich Dateiübertragung per Drag-and-drop, Ferndruck, Remote-Wake, Remote-Reboot, Chat, USB-Weiterleitung (mit Wacom-Tablets), Remote-Mikrofon, SSO, granulare Zugriffsberechtigungen, gruppenbasierte Berechtigungen und mehr.
Sparen Sie bis zu 80 % oder mehr, wenn Sie für Splashtop anstatt für andere, teurere Fernzugriffsprodukten entscheiden.
Dank der Möglichkeit, Zeitfenster für Fernzugriffssitzungen im Voraus zu planen, können spezifische Schülergruppen auf die Computer der Bildungseinrichtung im Rahmen festgelegter Zeiten zugreifen. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Geräte für Schüler in gewissen Zeiträumen frei zugänglich zu machen.
Weitere Informationen zu Splashtop Enterprise for Remote Labs
Das sagen unsere Kunden
Splashtop ist ein äußerst nützliches Tool für unsere angehenden Musikproduzenten und Tontechniker, da es sich wunderbar in eine kreative Lernumgebung implementieren lässt. In diesen schwierigen Zeiten wären wir ohne Splashtop nicht weit gekommen!
Natalia Rodrigues Milanesi