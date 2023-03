TiFlux erweitert das Portfolio an „Helpdesk“ -Diensten mit Splashtop-Softwarelösungen für den Fernzugriff

Die Partnerschaft entspricht den internationalen Expansionszielen von Splashtop und TiFlux

SAN JOSE, Kalifornien, Montag, 21. September 2020 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffslösungen, und TiFlux, ein IT-Lösungsunternehmen für IT-Dienstleister, haben heute eine Partnerschaft zur Integration der Splashtop-Fernzugriffssoftware in das IT-Lösungsportfolio von TiFlux für lateinamerikanische Märkte angekündigt.

TiFlux suchte nach einem strategischen Partner wie Splashtop, um ein Echtzeit-Streaming-Protokoll für den Fernzugriff für sein IT-Managementsystem anbieten zu können. TiFlux hat eine globale Umfrage durchgeführt, bei der mehr als 20 Partner getestet wurden, und Splashtop ging als Gewinner hervor. Splashtop bietet hochwertige Fernzugriffs- und Fernsupport-Software, die Smartphones, Tablets und Computer miteinander verbindet, zu sehr günstigen Preisen.

Die Partnerschaft ermöglicht es TiFlux, Splashtop in TiFlux Service Desk zu integrieren und IT-Supporttechnikern sofortigen Fernzugriff auf ihre verwalteten Computer zu gewähren. Dadurch können Techniker Computer direkt von ihrer TiFlux-Plattform aus fernsteuern, Probleme effektiv beheben und die verwalteten Computer in einem einwandfreien Zustand halten.

„Von Januar bis August verzeichneten wir ein Umsatzwachstum von 72 %“, so Marcio Jacson, CEO von TiFlux. „Die Zusammenarbeit mit Splashtop wird uns unserem Ziel einen Schritt näher bringen, die Ressource der Wahl für die Fernverwaltung von IT in den breiteren lateinamerikanischen Märkten zu sein.“

„Splashtop befindet sich derzeit in einer schnellen globalen Expansionsphase mit einem globalen Wachstum von mehr als 50 Prozent in diesem Jahr“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop Inc. „Nach dem Aufbau unserer amerikanischen und asiatischen Präsenz und der kürzlichen Eröffnung unseres EMEA-Hauptsitzes in Amsterdam treiben wir weiter voran, indem wir unsere Präsenz in anderen globalen Märkten wie Lateinamerika stärken.“

Erfahre hier mehr über die Partnerschaft von TiFlux und Splashtop.

Über TiFlux

TiFlux wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Joinville, Brasilien, und ist ein Startup für IT-Lösungen, das Helpdesk-, Service Desk-, IT-Qualitäts-, SaaS-, IT-Automatisierungs- und IT-Management-Services in Lateinamerika anbietet. TiFlux hat derzeit 22 Mitarbeiter im Team und wächst schnell, mit einem Umsatzwachstum von 72% seit Januar 2020.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet die preiswertesten und besten Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen für Geschäftsleute, MSPs, IT-Abteilungen und Helpdesks. Splashtop ist eine beliebte Alternative zu VPN/RDP, VNC, RD Gateway und anderer Fernzugriffssoftware. Mehr als 30 Millionen Nutzer nutzen Splashtop weltweit.