6. November 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute die Veröffentlichung seiner Android-Version von Splashtop 2 — Remote Desktop bekannt, der neuesten Generation seiner preisgekrönten Remote-Desktop-App. Nach der Veröffentlichung von Splashtop 2 für Android-Tablets im August werden geschätzte 600 Millionen Nutzer von Android-Smartphones nun denselben sicheren, leistungsstarken Fernzugriff auf ihre Macintosh- und PC-Desktops genießen können, einschließlich der neuesten Windows 8-PCs.

Bis heute hat Splashtop mehr als zehn Millionen Nutzern von Mobilgeräten, von Tablets bis hin zu Smartphones, ermöglicht, von überall aus auf ihre Computer zuzugreifen, um ihre bevorzugten Mac- oder Windows-Anwendungen auszuführen und Dateien anzusehen und zu bearbeiten, HD-Filme anzusehen und grafikintensive Spiele zu spielen.

Die Splashtop 2-App für Android-Telefone wurde für den Qualcomm Snapdragon-Prozessor optimiert, was zu einer 5-fachen Verbesserung der CPU-Auslastung und einer längeren Akkulaufzeit führt. Darüber hinaus verfügt es über eine selbstoptimierende Technologie, die sich an die Bedingungen des Netzwerks anpasst und es dem Benutzer ermöglicht, die Bandbreite eines 3G- oder 4G-Netzwerks oder einer Internetverbindung voll auszuschöpfen.

Qualcomm hat auf seiner Website einen Artikel veröffentlicht, der die Leistungsmerkmale von Splashtop, optimiert für den Qualcomm Snapdragon-Prozessor, detailliert beschreibt: https://developer.qualcomm.com/blog/splashtop.

Splashtop 2 für Android ist die einzige heute verfügbare Remote-Desktop-Anwendung, die vollständig für den Fernzugriff auf die neuesten Windows 8-PCs mit nativen Windows 8-Gesten optimiert ist. Microsoft Office 2013 ist jetzt für ein Touch-Erlebnis unter Windows 8 optimiert, was bedeutet, dass Splashtop 2 eine verbesserte Produktivität ermöglicht, indem es ein Touch-optimiertes Microsoft Office für Android-Geräte bietet. Jede Windows 8 Touch-optimierte Anwendung kann jetzt auf Android-Tabletts genossen werden.

Für Kunden, die mit Splashtop 2 beginnen möchten, ist die einzige Konfiguration, die erforderlich ist, um eine Verbindung zu einem Computer herzustellen, ein Benutzername und ein Passwort. Es ist nicht nötig, Router oder Firewalls zu konfigurieren oder IP-Adressen oder Sicherheitscodes manuell einzugeben. Mit dem Splashtop Anywhere Access Pack, das nach einer kostenlosen Testphase per 14 In-App-Kauf erhältlich ist, können Benutzer mit demselben einfachen Verfahren von überall auf der Welt über das Internet eine zuverlässige Verbindung zu ihren Geräten herstellen.

„Android-Telefone kommen mit größeren Bildschirmen, schärferen Displays und schnelleren Multicore-Prozessoren auf den Markt. Das bedeutet, dass die Splashtop-Erfahrung auf den Telefonen immer besser wird“, sagt Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Mit unserer optimierten Leistung und unübertroffenen Sicherheit werden Android-Kunden nun jederzeit und überall Zugriff auf alle ihre Anwendungen und Dateien haben.“

Splashtop 2 erfordert das Herunterladen und die Installation der kostenlosen Splashtop-Streamer Software auf einem Windows PC oder Mac. Unterstützte Plattformen: Windows 8, 7, Vista und XP (einschließlich Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard oder Lion ist für Mac-Benutzer erforderlich). Für beste Leistung wird ein Computer mit Dual-Core-CPU empfohlen. Der Kauf von Splashtop 2 beinhaltet eine Lizenz für den Zugriff auf bis zu 5 Computer.

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es das beste Remote-Desktop-Erlebnis seiner Klasse bietet — eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Splashtop-Technologie ermöglicht Verbrauchern und Geschäftsanwendern einen leistungsstarken, sicheren und interaktiven Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Die Produkte von Splashtop sind die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore für Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop und anderen. Mehr als zehn Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und mehr als 100 Millionen Geräte von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und anderen Partnern wurden mit Splashtop ausgeliefert.

Die Konsumisierung der IT und die Verbreitung mobiler Geräte führt dazu, dass Splashtop von den Unternehmen angenommen wird. Die Splashtop Bridging Cloud™ gewährleistet eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität über mehrere Geräte hinweg und bietet gleichzeitig IT, Systemintegratoren und Dienstanbietern eine richtliniengesteuerte Kontrolle.

Splashtop wurde von PC World mit dem renommierten Preis „Most Innovative Product“, von Popular Science mit dem Preis „Best of What's New“ und vom LAPTOP Magazine mit dem Preis „Best of 2012 CES“ ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Taipeh und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

