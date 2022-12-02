Mirroring360 von Splashtop ist jetzt für die Multimedia-Brille MoverioTM BT‑200 von Epson® erhältlich und ermöglicht die Betrachtung von iOS-Apps und -Inhalten direkt in den Smart Glasses
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Mirroring360 ist auf dem Moverio Apps Market erhältlich und bietet neue Möglichkeiten und Erfahrungen für Gamer, Videobetrachter, Ärzte, Industriedesigner und Benutzer von DJI Phantom Vision Drone auf ihren Epson Moverio Smart-Brillen.
San Jose, CA — 3. März 2015 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt an, dass Mirroring360 jetzt für Epson® Moverio™ BT-200 Smart Glasses verfügbar ist.
Verfügbar zum Download im Moverio Apps Market, können iPod-, iPhone- und iPad-Nutzer nun ihr mobiles Erlebnis einfach auf die Epson Moverio Smart Glasses umleiten, indem sie Mirroring360 verwenden, was das Benutzererlebnis verbessert und neue Nutzungsmöglichkeiten eröffnet.
„Durch die Überbrückung mobiler Geräte mit Smart Glasses haben Epson und Splashtop neue Möglichkeiten ermöglicht“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wenn ich zum Beispiel meine DJI-Drohne mit dem Smart Glass Moverio von Epson mit Mirroring360 fliege, kann ich die Drohne in meiner Sichtlinie halten und gleichzeitig die Videoübertragung der Drohne direkt in der Mitte des Smart Glass von meinem iPhone aus sehen. Dies ist eine leistungsstarke Kombination.“
„Mirroring360 wird Tausende von iOS-Anwendungen sowie Augmented-Reality-Inhalte auf unsere Epson Moverio Smart Brillenplattform bringen“, sagt Eric Mizufuka, Produktmanager, New Ventures bei Epson America. ��„Wir freuen uns sehr über die Integrationsfähigkeiten mit Mirroring360, die es unseren intelligenten Brillen ermöglichen, die Verbraucher- und Businessmärkte besser zu bedienen.“
Um Bilder und Videos von der Nutzung des Splashtop Mirroring360 mit der Epson Moverio BT-200 Smart Glasses zum Fliegen und Aufnehmen von Videos von der DJI-Drohne anzusehen, besuche https://www.splashtop.com/blog.
Die Epson Moverio BT-200 Smart Glasses sind über ausgewählte Online-Händler und direkt bei Epson für einen UVP von 699,99 $ erhältlich. Für vollständige Moverio BT-200-Spezifikationen und weitere Informationen besuchen Sie https://moverio.epson.com.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet die beste bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und kann mit Smartphones, Tablets, Computern, Fernsehern und Clouds verwendet werden. Mehr als 20 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App-Stores heruntergeladen und Produktionspartner wie Acer, AMD, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, MSI, Samsung, Sony, Toshiba und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräte ausgeliefert. Splashtop hat mehrere Produkte für den Bildungsbereich und 1:1-Initiativen entwickelt, darunter Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard und Mirroring360.
Splashtop hat den renommierten „Most Innovative Product“-Award von PC World, „Best of What’s New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“-Award von LAPTOP Magazine gewonnen und ist ein 2013 Red Herring 100 North America Finalist. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit mehreren internationalen Büros. Für weitere Informationen besuchen Sie www.splashtop.com und www.mirroring360.com
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
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Steve Rokov