Mirroring360 von Splashtop ist jetzt für die Multimedia-Brille MoverioTM BT‑200 von Epson® erhältlich und ermöglicht die Betrachtung von iOS-Apps und -Inhalten direkt in den Smart Glasses

Mirroring360 ist auf dem Moverio Apps Market erhältlich und bietet neue Möglichkeiten und Erfahrungen für Gamer, Videobetrachter, Ärzte, Industriedesigner und Benutzer von DJI Phantom Vision Drone auf ihren Epson Moverio Smart-Brillen.

San Jose, CA — 3. März 2015 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt an, dass Mirroring360 jetzt für Epson® Moverio™ BT-200 Smart Glasses verfügbar ist.

Im Moverio Apps Market zum Download verfügbar, können iPod-, iPhone- und iPad-Nutzer ihr Mobilgeräteerlebnis mithilfe von Mirroring360 jetzt ganz einfach auf die Epson Moverio Smart Glasses umleiten, was die Benutzererfahrung verbessert und neue Nutzungsmodelle ermöglicht.

„Durch die Überbrückung mobiler Geräte mit Smart Glasses haben Epson und Splashtop neue Möglichkeiten ermöglicht“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wenn ich zum Beispiel meine DJI-Drohne mit dem Smart Glass Moverio von Epson mit Mirroring360 fliege, kann ich die Drohne in meiner Sichtlinie halten und gleichzeitig die Videoübertragung der Drohne direkt in der Mitte des Smart Glass von meinem iPhone aus sehen. Dies ist eine leistungsstarke Kombination.“

„Mirroring360 wird Tausende von iOS-Anwendungen sowie Augmented-Reality-Inhalte auf unsere Epson Moverio Smart Brillenplattform bringen“, sagt Eric Mizufuka, Produktmanager, New Ventures bei Epson America. „Wir freuen uns sehr über die Integrationsfähigkeiten mit Mirroring360, die es unseren intelligenten Brillen ermöglichen, die Verbraucher- und Businessmärkte besser zu bedienen.“

Um Bilder und Videos von der Nutzung des Splashtop Mirroring360 mit der Epson Moverio BT-200 Smart Glasses zum Fliegen und Aufnehmen von Videos von der DJI-Drohne anzusehen, besuche https://www.splashtop.com/blog.

Die Epson Moverio BT-200 Smart Glasses sind bei ausgewählten Online-Händlern und direkt bei Epson für eine UVP von 699,99$ erhältlich. Vollständige Moverio BT-200-Spezifikationen und weitere Informationen findest du auf https://moverio.epson.com.

Über Splashtop

education.splashtop.com).

Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“ -Award des LAPTOP Magazine gewonnen und ist 2013 Finalist der Red Herring 100 North America. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und verfügt über mehrere internationale Niederlassungen. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com und www.mirroring360.com

Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

