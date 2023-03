Mirroring360 und Remote Desktop von Splashtop werden innerhalb von InFocus Mondopad, JTouch Whiteboard und DigiEasel angeboten und ermöglichen Konferenzen und Zusammenarbeit über Geräte hinweg

Mit Mirroring360 können Moderatoren ganz einfach iOS-, Android-, Windows-, MAC- und Chromebook-Bildschirme auf Multi-Touch-HD-Mondopad, JTouch Whiteboard und DigiEasel übertragen

San Jose, Kalifornien — 1. Oktober 2015 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt an, dass Mirroring360 und Splashtop Remote Desktop zusammen mit InFocus Multi-Touch 1080p Mondopad (57 Zoll, 70 Zoll, 80 Zoll), JTouch Whiteboard (40 Zoll, 65 Zoll) und DigiEasel (40 Zoll) gebündelt werden, die für Konferenzräume, Unterrichtsräume, Fernunterrichtszentren und Multifunktionseinrichtungen konzipiert sind Point Office. Besprechungsteilnehmer können sich über jedes Gerät — PC, Mac, Chromebook, Tablet oder Smartphone — sicher mit den Konferenzprodukten von InFocus verbinden und Inhalte teilen, wodurch Besprechungen produktiver werden. Mit Splashtop Remote Desktop, das in Mondopad gebündelt ist, können Benutzer das Mondopad von jedem Gerät aus fernsteuern, einschließlich des Voranschreitens von Folien oder der Erstellung von Anmerkungen.

„Wir gehen in Meetings, in denen wir oft mit Menschen konfrontiert werden, die eine heterogene Palette von Geräten nutzen, und die effektive gemeinsame Verwendung von Inhalten über verschiedene Geräte hinweg ist immer eine Herausforderung“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir freuen uns, gemeinsam mit InFocus eine gut integrierte Lösung für die Zusammenarbeit in Besprechungsräumen zu entwickeln, die alle Arten von Geräten unterstützt.“

„Mirroring360 und Splashtop Remote Desktop sind leistungsstarke Ergänzungen der breiten Palette an Kollaborationslösungen von InFocus“, sagt Surendra Arora, Vice President von InFocus. „Die Benutzer können von jedem Gerät ohne Kabel sofort eine Verbindung herstellen, was eine produktivere Zusammenarbeit ermöglicht.“

Mirroring360 unterstützt vollständig die neuesten iOS9 Airplay Mirroring- und Chromebook-Bildschirmübertragung sowie Funktionen und Tools, um verwaltete große Bereitstellungen in Unternehmen und Schulen zu erleichtern, z. B. eine MSI-Datei. Paket- und voreingestellte Konfigurationsoptionen.

Sieh dir an, wie Tausende von Unternehmen und Schulen von Splashtop Mirroring360 profitieren: https://www.mirroring360.com/

Erfahre mehr über Mondopad: http://www.infocus.com/displays/MONDOPAD-SERIES