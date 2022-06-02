Mirroring360 und Remote Desktop von Splashtop werden innerhalb von InFocus Mondopad, JTouch Whiteboard und DigiEasel angeboten und ermöglichen Konferenzen und Zusammenarbeit über Geräte hinweg
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Mit Mirroring360 können Moderatoren ganz einfach iOS-, Android-, Windows-, MAC- und Chromebook-Bildschirme auf Multi-Touch-HD-Mondopad, JTouch Whiteboard und DigiEasel übertragen
San Jose, Kalifornien — 1. Oktober 2015 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt an, dass Mirroring360 und Splashtop Remote Desktop zusammen mit InFocus Multi-Touch 1080p Mondopad (57 Zoll, 70 Zoll, 80 Zoll), JTouch Whiteboard (40 Zoll, 65 Zoll) und DigiEasel (40 Zoll) gebündelt werden, die für Konferenzräume, Unterrichtsräume, Fernunterrichtszentren und Multifunktionseinrichtungen konzipiert sind Point Office. Besprechungsteilnehmer können sich über jedes Gerät — PC, Mac, Chromebook, Tablet oder Smartphone — sicher mit den Konferenzprodukten von InFocus verbinden und Inhalte teilen, wodurch Besprechungen produktiver werden. Mit Splashtop Remote Desktop, das in Mondopad gebündelt ist, können Benutzer das Mondopad von jedem Gerät aus fernsteuern, einschließlich des Voranschreitens von Folien oder der Erstellung von Anmerkungen.
„Wir gehen in Meetings, in denen wir oft mit Menschen konfrontiert werden, die eine heterogene Palette von Geräten nutzen, und die effektive gemeinsame Verwendung von Inhalten über verschiedene Geräte hinweg ist immer eine Herausforderung“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir freuen uns, gemeinsam mit InFocus eine gut integrierte Lösung für die Zusammenarbeit in Besprechungsräumen zu entwickeln, die alle Arten von Geräten unterstützt.“
„Mirroring360 und Splashtop Remote Desktop sind leistungsstarke Ergänzungen der breiten Palette an Kollaborationslösungen von InFocus“, sagt Surendra Arora, Vice President von InFocus. „Die Benutzer können von jedem Gerät ohne Kabel sofort eine Verbindung herstellen, was eine produktivere Zusammenarbeit ermöglicht.“
Mirroring360 unterstützt vollständig die neuesten iOS9 Airplay Mirroring- und Chromebook-Bildschirmübertragung sowie Funktionen und Tools, um verwaltete große Bereitstellungen in Unternehmen und Schulen zu erleichtern, z. B. eine MSI-Datei. Paket- und voreingestellte Konfigurationsoptionen.
Sehen Sie, wie Tausende von Unternehmen und Schulen von Splashtop Mirroring360 profitieren: https://www.mirroring360.com/
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste produktive, unterstützende und kollaborative Erlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Produkte für die Zusammenarbeit wie Splashtop Classroom und Mirroring360 ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtigen Auszeichnungen „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science sowie „Best of CES“ vom LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist von Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com
und www.mirroring360.com.
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Kontakt für die Medien
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com