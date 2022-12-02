Splashtop XDisplay für iPad erweitert den Windows 7 Desktop
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Verwandle ein iPad in einen zusätzlichen Monitor für mehr Produktivität
27. Juli 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, kündigte heute Splashtop XDisplay an, eine App, die ein iPad in ein drahtloses zweites Display für Windows 7-PCs verwandelt, um die Produktivität zu steigern. Das iPad als Screen Extender zu verwenden, kann vielen Zwecken dienen.
Zum Beispiel:
Reduzieren Sie das Desktop-Chaos, indem Sie Ihren iPad-Bildschirm mit Widgets, Ordnerverknüpfungen, IM-Buddy-Listen, Skype, Twitter, Photoshop-Paletten und anderen Dienstprogrammen füllen.
Anzeigen von Tabellenkalkulationen über Monitore hinweg, sodass alle Spalten ohne Scrollen sichtbar sind
Parken Sie während der Arbeit Unterhaltungsfenster im Hintergrund wie Netflix, Hulu oder Social Games (FarmVille) auf dem iPad
Bearbeiten Sie eine HTML-Seite auf einem Monitor, während Sie die gerenderte Webseite auf dem iPad anzeigen
Arbeiten Sie mit anderen zusammen, indem Sie ihnen zusätzliche Inhalte auf dem erweiterten iPad-Bildschirm zeigen.
Spiele Flash-Filme und -Videos auf deinem iPad im Bett oder auf der Couch ab und vermeide das lästige Übertragen oder Konvertieren.
„Batman wäre nicht derselbe ohne seinen treuen Begleiter Robin“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Ebenso wird Ihr Hauptcomputer nicht derselbe sein, ohne ein iPad als Begleiter, ermöglicht durch Splashtop XDisplay.“
Splashtop XDisplay ist mit beiden iPad-Versionen kompatibel und stellt eine Verbindung zu PCs her, auf denen das Betriebssystem Windows 7 ausgeführt wird. Es besteht aus zwei Komponenten: einer Anwendung, die auf dem iPad läuft, und dem kostenlosen Windows Streamer, der auf dem PC läuft.
Funktionen von Splashtop Display:
Volle Audio- und Videounterstützung (der Ton kann unabhängig vom PC oder iPad aus ein- und ausgeschaltet werden)
Unterstützung für das standardmäßige Aero-Desktop-Design von Windows 7 mit durchscheinenden Fenstern
Intuitive Touch-Gesten mit Pinch-to-Zoom-Funktion
Virtuelle Bildschirmtastatur als optionale Texteingabemethode
Automatische Ausrichtung, wenn das iPad gedreht wird (funktioniert sowohl im Quer- als auch im Hochformat)
Passwortschutz für die Privatsphäre
Möglichkeit, die Position deines erweiterten Displays relativ zum PC zu wählen
Um mehr über Splashtop XDisplay und den „Extend Your Screen“-Inhalt zu erfahren, besuchen Sie: https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay. Laden Sie Splashtop XDisplay im Apple App Store herunter: https://apps.apple.com/us/app/splashtop-wired-xdisplay-extend-mirror/id1029826922
Über Splashtop
Splashtop Inc. wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, Menschen an jedem Ort den schnellen Zugriff auf Inhalte über Geräte und Clouds hinweg zu ermöglichen. Das Flaggschiffprodukt von Splashtop, Splashtop Remote Desktop, ist ein Bestseller im Apple App Store und im Google Play Store und bietet den Benutzern, von mobilen Geräten und PCs ein umfassendes Computererlebnis.
Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 70 Millionen PCs und Mobilgeräten von Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Tokio, Amsterdam und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.
Kontakt für die Medien:
Nützliche Links:
Laden Sie Splashtop XDisplay im Apple App Store herunter: https://apps.apple.com/us/app/splashtop-wired-xdisplay-extend-mirror/id1029826922
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Splashtop XDisplay: https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay
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