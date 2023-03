Verwandle ein iPad in einen zusätzlichen Monitor für mehr Produktivität

27. Juli 2011 — San Jose, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, kündigte heute Splashtop XDisplay an, eine App, die ein iPad in ein drahtloses zweites Display für Windows 7-PCs verwandelt, um die Produktivität zu steigern. Das iPad als Screen Extender zu verwenden, kann vielen Zwecken dienen.

Zum Beispiel:

Reduziere die Unordnung auf deinem Schreibtisch, indem du deinen iPad-Bildschirm mit Widgets, Ordnerverknüpfungen, IM-Freundesliste, Skype, Twitter, Photoshop-Paletten und anderen Hilfsprogrammen füllst.

Sieh dir Tabellen auf allen Monitoren an, sodass alle Spalten angezeigt werden können, ohne zu scrollen

Parken Sie während der Arbeit Unterhaltungsfenster im Hintergrund wie Netflix, Hulu oder Social Games (FarmVille) auf dem iPad

Bearbeite eine HTML-Seite auf einem Monitor, während du dir die gerenderte Webseite auf dem iPad ansiehst

Arbeite mit anderen zusammen, indem du ihnen zusätzliche Inhalte auf dem erweiterten iPad-Bildschirm zeigst

Spiele Flash-Filme und -Videos auf deinem iPad im Bett oder auf der Couch ab und vermeide das lästige Übertragen oder Konvertieren.

„Batman wäre ohne seinen treuen Kumpel Robin nicht derselbe“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Ebenso wird dein Hauptcomputer ohne ein iPad als Begleiter, der durch Splashtop XDisplay ermöglicht wird, nicht derselbe sein.“

Splashtop XDisplay ist mit beiden iPad-Versionen kompatibel und stellt eine Verbindung zu PCs her, auf denen das Betriebssystem Windows 7 ausgeführt wird. Es besteht aus zwei Komponenten: einer Anwendung, die auf dem iPad läuft, und dem kostenlosen Windows Streamer, der auf dem PC läuft.

Funktionen von Splashtop Display:

Volle Audio- und Videounterstützung (der Ton kann unabhängig vom PC oder iPad aus ein- und ausgeschaltet werden)

Unterstützung für das standardmäßige Aero-Desktop-Design von Windows 7 mit durchscheinenden Fenstern

Intuitive Touch-Gesten mit Pinch-to-Zoom-Funktion

Virtuelle Bildschirmtastatur als optionale Texteingabemethode

Automatische Ausrichtung, wenn das iPad gedreht wird (funktioniert sowohl im Quer- als auch im Hochformat)

Passwortschutz für die Privatsphäre

Möglichkeit, die Position deines erweiterten Displays relativ zum PC zu wählen

Um mehr über Splashtop XDisplay und den „Extend Your Screen“-Wettbewerb zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.splashtop.com/xdisplay.

Laden Sie Splashtop XDisplay aus dem Apple App Store herunter: http://itunes.apple.com/us/app/splashtop-xdisplay/id446493657?ls=1&mt=8

Über Splashtop

Splashtop Inc. wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, Menschen an jedem Ort den schnellen Zugriff auf Inhalte über Geräte und Clouds hinweg zu ermöglichen. Das Flaggschiffprodukt von Splashtop, Splashtop Remote Desktop, ist ein Bestseller im Apple App Store und im Google Play Store und bietet den Benutzern, von mobilen Geräten und PCs ein umfassendes Computererlebnis.

Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 70 Millionen PCs und Mobilgeräten von Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Tokio, Amsterdam und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

