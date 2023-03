Splashtop arbeitet mit Freescale, Intel, NVIDIA, Qualcomm und Texas Instruments an Multimedia-Optimierung

Splashtop Remote Desktop App übertrifft Konkurrenzprodukte um das bis zu 15-Fache

14. Juni 2011 — San Jose, CA — Splashtop® Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-Access-Computing, gab heute bekannt, dass es mit Chipherstellern — Freescale, Intel, NVIDIA, Qualcomm, Texas Instruments — zusammengearbeitet hat, um die Leistung seiner Splashtop Remote Desktop-Software zu optimieren. Benchmarking-Testergebnisse zeigen, dass die Multimedialeistung im Vergleich zu Konkurrenzprodukten um das bis zu 15-fache gesteigert werden kann. In letzter Zeit hat sich die App zur beliebtesten kostenpflichtigen iPad-App im App Store von Apple in den Vereinigten Staaten entwickelt und mehr Nutzerdownloads verzeichnet als Spiele wie Tetris, Apples GarageBand und sogar Angry Birds!

In den letzten Monaten hat Splashtop Beziehungen zu führenden Chip-Unternehmen geknüpft, um die Softwareleistung auf beliebten GPUs und CPUs wie dem GeForce-Grafikprozessor von NVIDIA und dem Tegra 2-Dual-Core-Prozessor zu optimieren. In Benchmarking-Tests zeigte Splashtop Remote Desktop eine anhaltende Rate von 30 Bildern pro Sekunde mit sehr geringer Latenz (Lagtime). Konkurrenzprodukte wiesen Durchschnittsraten zwischen 2 und 6 Bildern pro Sekunde auf, wodurch etwa 80 bis 95% der Bilder verloren gingen und ein „Video“ angezeigt wurde, das eher wie eine Diashow aussieht. Ihre durchschnittlichen Latenzzeiten waren 2 - bis 10-mal länger als die von Splashtop, was zu einer schleppenden Benutzererfahrung führte.

Videos, die für die Benchmarking-Tests aufgenommen wurden, können angesehen werden unter:

„Klar, ich mag die ruckligen alten Schwarzweiß-Filme genauso sehr wie jeder andere“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Aber wenn ich mir Mission Impossible anschaue, erwarte ich etwas Glattes, Schnelles und Aufregendes – genau wie der Film selbst – genau die Art von Erfahrung, die wir bei Splashtop Remote Desktop anstreben.

„Remote-Desktop-Software verspricht viele Vorteile für Benutzer der heute populärsten mobilen und Handheld-Geräte“, sagte Dan Kusnetzky, Distinguished Analyst, Gründer der Kusnetzky Group und Hauptautor von ZDNet Virtually Speaking. „Splashtop bietet Remote-Desktop-Software an, die die Benutzererfahrung in einer komplexen Konstellation von Geräten und Cloud-Diensten vereinheitlichen kann. Ihr Ansatz führt zu signifikanten Leistungsverbesserungen, die das Endbenutzererlebnis dramatisch verbessern könnten.“

Die Technologie von Splashtop ist in der Lage, die Anforderungen von Multimedia-Profis zu erfüllen. „Splashtop Remote Desktop ist das Hochleistungs-Remote-Desktop-Tool der Wahl für Digitalmedien-Profis wie mich, die Daten-Streaming mit niedriger Bandbreite ohne Einbußen bei der Videoqualität und der Reduzierung der Bildrate fordern, um Verzögerungen zu vermeiden“, sagt Alan Lynch, Ausbilder für 3D-Animationstechnologie im Digital Media Arts Department der Orlando Tech. „Die Benutzeroberfläche und die Softwarefunktionen sind wirklich die besten in ihrer Klasse und ermöglichten es mir, meinen Studenten professionelle Motion-Capture-Werkzeuge an die Hand zu geben. Splashtop Remote Desktop hat uns Tausende von Dollar an Hardware gespart und uns von langer, umständlicher Verkabelung befreit.“

Video von Orlando Tech: www.youtube.com/ watch?v=IFKLKBBPvPS

Splashtop Remote funktioniert mit den meisten Smartphones und gängigen Tablets – iPad, Transformer, Xoom, Galaxy Tab – und lässt sich mit Computern mit dem Betriebssystem Windows 7, Vista, XP oder Mac OS X 10.6 oder höher verbinden. Es besteht aus zwei Komponenten: einer Anwendung, die auf dem mobilen Gerät läuft, und dem kostenlosen Streamer, der auf dem Computer läuft. Um mehr über Splashtop Remote zu erfahren, besuchen Sie: www.splashtop.com/remote.

Über Splashtop



Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 60 Millionen PCs und Mobilgeräten führender Hersteller wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die renommierte Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com.

Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team

Nützliche Links:

Splashtop-Fernbedienung: www.splashtop.com/remote

www.splashtop.com