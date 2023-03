Splashtop gewinnt den Winter 2023 Best Of Award von TrustRadius

Basierend auf der Kundenstimmung und -bewertung wird Splashtop als führende Remote-Desktop-Lösung mit der besten Beziehung, dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und dem besten Funktionsumfang anerkannt

CUPERTINO, Kalifornien, 1. Februar 2023 –Splashtop, ein führender Anbieter von Remote-IT-Lösungen, die die Arbeit überall vereinfachen und sichern, gab heute bekannt, dass es mit dem Best Of Award 2023 von TrustRadius, einer angesehenen B2B-Software-Überprüfungsplattform, ausgezeichnet wurde. Remote-Desktop-Lösungen von Splashtop erhielten drei Auszeichnungen, was das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung von hochwertigen Produkten und Kundensupport demonstriert.

„Splashtop hat die Winter Best of Awards für das beste Feature-Set, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die beste Beziehung gewonnen“, sagte Megan Headley, Vice President of Research bei TrustRadius. „Splashtop erhielt diese Auszeichnungen in der Kategorie Remote-Desktop von TrustRadius. 100 % der Rezensenten auf TrustRadius sagen, dass Splashtop ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, und 99 % der Rezensenten gaben an, dass sie mit dem Funktionsumfang von Splashtop zufrieden waren. Splashtop erhielt auch 9,5/10 für seinen Support. Diese Auszeichnungen basieren direkt auf dem Feedback ihrer Kunden.“

Bewertungen der Splashtop-Benutzer:

„In den Jahren, in denen ich den Splashtop Remote Support verwendet habe, musste ich den Support nur ein paar Mal in Anspruch nehmen. Wenn ja, war die Antwort schnell und genau das, wonach ich gesucht hatte. Es ist buchstäblich ein Tool, um das wir uns einfach keine Sorgen machen müssen.“ IT-Manager, Hochschulunternehmen

„Als Remote-Support-Tool ist Splashtop fantastisch. Sie bieten auch eine Vielzahl von Tools – Dateiübertragung, Bildschirmmarkierung, Whiteboard, gemeinsame Nutzung durch Techniker, Multi- oder Single-Screen-Ansicht (für mehrere Monitore). Splashtop hat mich (und meine Techniker) mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, den Funktionen, der Benutzerfreundlichkeit und auch der Support-Community in ihrem Unternehmen beeindruckt. Wenn Sie skeptisch sind, empfehle ich Ihnen, sich für eine Testversion ihrer Software anzumelden und sie auszuprobieren. Ich denke, Sie werden es nicht bereuen.“ IT-Administrator, Bankunternehmen

„Ich entdeckte Splashtop für das Unternehmen eines Freundes. Der Preis für seine Verlängerung seiner bestehenden Fernunterstützungs-Software verdoppelte sich im zweiten Jahr in Folge. Ich habe Optionen recherchiert und Splashtop gefunden. Wir haben es einem kurzen Test unterzogen und es hat bot uns all das, war wir bereits kannten, plus zusätzliche Funktionen, die wir uns immer gewünscht hatten. Ich verwende es für mein Unternehmen und habe mehreren Freunden geholfen, es für ihre Unternehmen zu implementieren. Niemand wurde jemals enttäuscht. Dies ist ein Produkt/Service, dem ich gerne eine Top-Bewertung gebe.“ Vizepräsident, Beratungsdienste

Splashtop wachsende Suite von Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung bietet einfachen, sicheren Zugriff auf leistungsstarke Computer und speicherintensive Apps auf jedem Gerät und überall – für die Arbeit, den persönlichen Gebrauch oder den IT-Support. Die einfache, intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Benutzern, Verbindungen herzustellen, Bildschirme in Echtzeit anzuzeigen und Remote-Computer zu verwalten – alles unterstützt durch eine robuste Sicherheitsarchitektur, die Daten und Informationen schützt.

„Wir sind stolz darauf, Premium-Funktionen zu einem erschwinglichen Preis mit dem besten Kundensupport der Branche anzubieten“, sagte Mark Lee, Chief Executive Officer bei Splashtop. „Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt, und es gibt nichts Schöneres, als positives Feedback von unserer Benutzergemeinschaft zu sehen. Wir schätzen diese Anerkennung durch TrustRadius.“

Die TrustRadius Winter Best Of Awards basieren ausschließlich auf Kundenfeedback. Um mehr über die Lösungen von Splashtop für Fernzugriff und Fernunterstützung zu erfahren, besuchen Sie bitte Splashtop.com oder lesen Sie die Bewertungen auf TrustRadius.

Über Splashtop

Splashtop ist führend in Bezug auf Lösungen, die die flexible Arbeitsumgebung überall vereinfachen und optimieren. Die Lösungen des Unternehmens Seine Remote- und On-Premise-Lösungen für Arbeit, Lernen und IT-Support bieten ein Erlebnis, das so schnell, einfach und sicher ist wie bei einem Gerät vor Ort. Splashtop bietet hohe Leistung mit 4K-Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde, erweiterte Sicherheitsfunktionen und Compliance, eine Anwendung für den Zugriff und Support für alle Geräte und Betriebssysteme sowie sofortigen globalen Support mit direktem Zugang zu einem Experten.Mehr als 30 Millionen Benutzer, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit.www.Splashtop.com

Über TrustRadius

TrustRadius ist die vertrauenswürdigste Forschungs- und Bewertungsplattform für Führungskräfte, um die richtige Software für ihre Bedürfnisse zu finden und auszuwählen. Entscheidungsträger in allen Branchen verlassen sich auf verifizierte, Peer-basierte Beratung und Forschung von TrustRadius. Anbieter binden Käufer mit hohen Absichten ein und konvertieren sie, indem sie ihre einzigartigen Geschichten mit Hilfe detaillierter Bewertungen erzählen. Über 12 Millionen Besucher pro Jahr erstellen und interagieren mit hochwertigen Bewertungsinhalten und -daten auf TrustRadius.com. TrustRadius mit Hauptsitz in Austin, TX, wurde von erfolgreichen Unternehmern gegründet und wird von Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners und Next Coast Ventures unterstützt.