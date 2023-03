Splashtop gewinnt den SDC Award als „Digital Transformation Company of the Year“

Während der 13. Ausgabe der wichtigsten IT-Auszeichnungen von Angel Business Communications wurde Splashtop als „Digital Transformation Company of the Year“ ausgezeichnet, weil es große Erfolge bei der Bereitstellung von Technologielösungen, die digitale Transformationsprojekte ermöglichen, bewiesen hat.

AMSTERDAM, Niederlande, 29. November 2022 — Nach der kürzlichen Verleihung der IT Europa Awards Anfang Mai feiert Splashtop — ein führendes Unternehmen für Lösungen, die das Arbeiten überall vereinfachen und rationalisieren — einen weiteren Erfolg bei den SDC Awards, die in London stattfanden.

Die Storage, Digitalisation, Cloud and Channel (SDC) Awards, die dieses Jahr in ihrer 13. Ausgabe stattfinden, konzentrieren sich auf die Anerkennung erfolgreicher Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für die digitale Transformation anbieten. Splashtop wurde in der Kategorie „Unternehmen des Jahres für digitale Transformation“ zum Gewinner gekürt, in der es mit vier anderen europäischen Unternehmen konkurrierte.

Splashtop wird für die Bereitstellung leistungsfähiger, sicherer und erschwinglicher Remote-Desktop-Technologie ausgezeichnet, die es Einzelpersonen, Institutionen und Organisationen jeder Größe ermöglicht, ihre Effizienz zu steigern und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten.

Splashtop bietet einfachen, sicheren Remote-Desktop-Zugriff auf leistungsstarke Computer, um CPU-intensive Anwendungen von jedem Gerät und überall aus zu nutzen – für geschäftliche oder private Zwecke sowie IT-Support. Dies ermöglicht es Unternehmen, einen agileren und sichereren Ansatz für remote- und hybrides Arbeiten zu wählen und die Effizienz der Bereitstellung von IT-Support für verteilte Belegschaften zu maximieren.

Darüber hinaus hat das Unternehmen unglaubliche Erfolge im Bildungssektor erzielt, wo es derzeit mehr als 200 Top-Bildungseinrichtungen weltweit bei der Implementierung von Fernunterrichtsprogrammen mit einfachem und sicherem Fernzugriff auf Labore und Ressourcen auf dem Campus unterstützt.

„Diese Anerkennung würdigt unser Engagement, Unternehmen sowie unseren Vertriebspartnern und MSPs das beste Toolset für Remote-Desktop-Zugriff und Support zur Verfügung zu stellen“, sagte Alexander Draaijer, Geschäftsführer von Splashtop EMEA. „ Die letzten Jahre haben die digitale Transformation enorm beschleunigt, und wir sind der festen Überzeugung, dass Technologieunternehmen zu diesem Wandel beitragen sollten, indem sie Remote-Desktop- und Remote-Supportlösungen anbieten, die leistungsstark, sicher und vor allem erschwinglich sind, sowohl was die Nutzung als auch was die Preisgestaltung angeht. Deshalb entwickeln wir Produkte, die leistungsstark, aber einfach einzurichten und zu verwenden sind und die zu einem fairen Preis und transparenten Bedingungen erhältlich sind.“

Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen, das bereits seit 16 Jahren weltweit tätig ist, eröffnete 2020 seinen europäischen Hauptsitz in Amsterdam mit der Absicht, Einzelpersonen, KMUs, Schulen, Regierungsinstitutionen und Unternehmen beim Übergang zu einer digital vernetzten Welt zu unterstützen. Dank eines Ansatzes, der auf Leistung, niedrigen Preisen und klaren und unverbindlichen Vertragsrichtlinien ausgerichtet ist, hat Splashtop die Gunst von mehr als 30 Millionen Benutzern weltweit gewonnen und wurde kürzlich von TrustRadius, einer der 10 besten Softwarebewertungsplattformen weltweit, als „Beste Software des Jahres“ ausgezeichnet.

Über Splashtop

Splashtop ist ein führender Anbieter von Lösungen, die das Arbeiten an jedem beliebigen Ort vereinfachen und optimieren. Die Lösungen für flexibles Arbeiten, Lernen und IT-Support bieten ein Erlebnis, das so schnell, einfach und sicher ist wie vor einem Computer vor Ort zu sitzen. Splashtop bietet hohe Leistung mit 4K-Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde, erweiterte Sicherheitsfunktionen und Konformität, eine Anwendung für Zugriff und Support für alle Geräte und Betriebssysteme sowie sofortigen globalen Support mit direktem Zugang zu einem Experten. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com