Splashtop gewinnt die EdTech Breakthrough Awards 2023

Die Splashtop-Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung mit dem „Remote Learning Solution Provider of the Year Award“ für Innovation im Bildungsbereich ausgezeichnet

CUPERTINO, Kalifornien, 8. Juni 2023 – Splashtop, ein führender Anbieter von Remote-Lösungen, die das Arbeiten überall in der Welt vereinfachen, gibt stolz bekannt, dass es bei den EdTech Breakthrough Awards in der Kategorie „Remote Learning Provider of the Year“ zum Gewinner gekürt wurde.Der prestigeträchtige Preis für die Bildungsbranche würdigt innovative Lösungen und Unternehmen, die einen echten Bedarf ansprechen, ein komplexes oder kritisches Problem lösen oder eine Chance ergreifen und einen neuen Markt oder eine neue Branche schaffen oder revolutionieren.

Die Splashtop-Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung für den Bildungsbereich bieten Bildungseinrichtungen zahlreiche Vorteile, die darauf abzielen, die Erfahrungen der Studierenden zu bereichern, die Effizienz zu steigern und die Sicherheit zu erhöhen. Mithilfe der umfassenden Plattform von Splashtop können Bildungseinrichtungen einen gerechteren Zugriff auf Ressourcen und Technologiegewährleisten, sichere hybride Arbeitsprotokolle für Lehrkräfte und Mitarbeiter implementieren und IT-Experten mit den notwendigen Tools zur Verwaltung und Unterstützung ihrer Infrastrukturen ausstatten. Darüber hinaus ebnet Splashtop den Weg für zukunftsfähige Institutionen, indem es sensible Daten vor unbefugtem Zugriff oder Cyber-Bedrohungen schützt. Seine robusten Supportlösungen erweitern die weitreichende Gerätekompatibilität, einschließlich Windows, Mac, iOS, Android, Linux und Chromebook.

„Wir sind dankbar für die Anerkennung durch das Komitee bei den EdTech Breakthrough Awards“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „In der heutigen Welt ist es von entscheidender Bedeutung, dass Bildungseinrichtungen unabhängig vom Standort oder Gerät eine konsistente Zugänglichkeit und Leistung bieten. Unsere Fernzugriffslösungen beseitigen digitale und geografische Grenzen, fördern ein bereicherndes Lernerlebnis und vereinheitlichen die Art und Weise, wie Bildung vermittelt wird.“

Die EdTech Breakthrough Awards haben seit ihrer Premiere vor fünf Jahren erheblich an Umfang und Qualität der Einreichungen zugenommen und erhielten im Jahr 2023 Tausende von Nominierungen von den besten und intelligentesten Bildungstechnologieunternehmen aus der ganzen Welt. Die diesjährigen Gewinner wurden von einer Expertenjury, die eine Mischung aus technischem, geschäftlichem, akademischem und Marketing-Know-how der Branche repräsentiert, umfassend analysiert und bewertet. Die Beiträge wurden anhand verschiedener Kriterien bewertet, darunter Innovation, Leistung, Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität, Wert und Wirkung.

Um mehr über die preisgekrönten Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung von Splashtop zu erfahren, besuchen Sie Splashtop.com/education.

Über Splashtop

Splashtop ist führender Anbieter von Lösungen, die die Arbeitswelt überall vereinfachen.Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis.Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com