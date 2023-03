Splashtop Whiteboard gewinnt „Award of Excellence“

Splashtop Whiteboard, Remote-Desktop-App mit Anmerkungen, von Tech& Learning als herausragendes Bildungstechnologieprodukt ausgewählt

14. November 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute bekannt, dass seine Splashtop Whiteboard-App den renommierten Award of Excellence gewonnen hat, nachdem sie vom Tech& Learning Magazine als herausragendes Technologieprodukt ausgezeichnet wurde. Splashtop Whiteboard ermöglicht es Lehrern und Schülern, ein iPad oder Android-Tablet in ein interaktives Whiteboard zu verwandeln.

Durch ausgiebige Tests und Experimente und auf der Grundlage realer Erfahrungen im Klassenzimmer wählte eine Jury von über 30 Lehrern und Bildungsexperten Splashtop Whiteboard aus einer Gruppe von über 160 Bildungsprodukten als eines der innovativsten und nützlichsten Produkte auf dem Markt aus.

"Da Schulen weiterhin mit weniger mehr erreichen müssen, ist es wichtiger denn je, die richtige Lösung für die Bedürfnisse ihres Distrikts zu kaufen", sagt Kevin Hogan, Editorial Director der Tech & Learning Group von NewBay Media. "Tech & Learning ist stolz darauf, diese empfohlenen Produkte zu präsentieren, die von unserem erfahrenen pädagogischen Jurorenteam auf die Probe gestellt wurden.

„Als Verwaltung diskutierten wir darüber, ob wir alle neuen interaktiven Whiteboard-Setups bekommen sollten, die astronomisch teurer gewesen wären als der Kauf von iPads und der Splashtop Whiteboard-App“, sagte Chris Clausen, Administrator an der Diablo View Middle School. „Lehrer, die bereits über interaktive Whiteboards verfügten, wollten sie nicht mehr haben und lieber in die Räume wechseln, in denen die Splashtop-App verwendet wurde. Es war ein wunderbares Werkzeug für unsere Lehrer, das sogar noch mehr tat, als ein interaktives Whiteboard je tun könnte, und uns dabei enorm viel Geld ersparte. Ich bin von Splashtop Whiteboard begeistert! Whiteboard bietet Ihnen nicht nur einen felsenfesten, zuverlässigen Betrieb, sondern ermöglicht sowohl die Steuerung als auch die Bildschirmmarkierung über ein laufendes Windows- oder Mac-Programm. UND Sie können es als virtuelles interaktives Whiteboard (IWB) verwenden – sodass man quasi zwei Produkte zum Preis von einem bekommt“, so Dave Yearwood: Bildungsberater, Professor und Lehrstuhlinhaber am Fachbereich Technology der Universität von North Dakota.

"Diese Auszeichnung zu erhalten scheint fast wie der Gewinn eines Nobelpreises für die Entwicklung eines der besten Lernsoftware-Produkte auf dem Markt zu sein", sagte Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop. "Übertreibung beiseite, als Elternteil empfinde ich große Genugtuung darüber, dass mein Team etwas Nützliches für Schulen geschaffen hat, etwas, das einen positiven Einfluss auf Kinder auf der ganzen Welt haben kann.

Splashtop Whiteboard baut auf Splashtop Remote Desktop auf, der preisgekrönten und dauerhaften Nr. 1 der kostenpflichtigen iPad-App des Unternehmens im Apple App Store und einer der beliebtesten Bildungs-Apps bei Google Play. Durch die Verbindung über Wi-Fi mit einem Computer und einem Großbildschirm von einem iPad oder Android-Tablet aus kann eine Klasse Flash-Medien mit vollständig synchronisiertem Video und Audio ansehen, Lieblingsanwendungen steuern und Unterrichtsinhalte mit einer voll ausgestatteten Symbolleiste mit Anmerkungen versehen.

Bis heute hat Splashtop mehr als zehn Millionen Nutzern von Mobilgeräten, von Tablets bis hin zu Smartphones, ermöglicht, von überall aus auf ihre Computer zuzugreifen, um ihre bevorzugten Mac- oder Windows-Anwendungen auszuführen und Dateien anzusehen und zu bearbeiten, HD-Filme anzusehen und grafikintensive Spiele zu spielen.

Über Splashtop Inc.

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu berühren, indem es das beste Remote-Desktop-Erlebnis seiner Klasse bietet – die Verbindung von Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Splashtop-Technologie ermöglicht Privat- und Geschäftsanwendern einen leistungsstarken, sicheren und interaktiven Zugriff auf ihre bevorzugten Anwendungen, Medieninhalte und Dateien – jederzeit und überall.

Die Produkte von Splashtop sind die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore für Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop und anderen. Mehr als zehn Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und mehr als 100 Millionen Geräte von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und anderen Partnern wurden mit Splashtop ausgeliefert.

Die Konsumisierung der IT und die Verbreitung mobiler Geräte führt dazu, dass Splashtop von den Unternehmen angenommen wird. Die Splashtop Bridging Cloud™ gewährleistet eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität über mehrere Geräte hinweg und bietet gleichzeitig IT, Systemintegratoren und Dienstanbietern eine richtliniengesteuerte Kontrolle.

Splashtop wurde von PC World mit dem renommierten Preis „Most Innovative Product“, von Popular Science mit dem Preis „Best of What's New“ und vom LAPTOP Magazine mit dem Preis „Best of 2012 CES“ ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Taipeh und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

