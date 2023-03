Whiteboard-App von Splashtop verwandelt iPads in interaktives Whiteboard

Pädagogen können jetzt ein iPad verwenden, um ihren Computer zu steuern, Inhalte zu kommentieren und Flash abzuspielen, und das zu einem Bruchteil der Kosten teurerer Whiteboards

27. Juni 2011 — ISTE, Philadelphia — Splashtop® Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant Access Computing, wird Splashtop Whiteboard, seine neue iPad-App für Bildung, auf der Konferenz der International Society for Technology in Education (ISTE®) 2011 in Philadelphia, PA, vorführen.

Splashtop Whiteboard basiert auf Splashtop Remote Desktop, der bahnbrechenden iPad-App des Unternehmens, einer seit langem laufenden kostenpflichtigen #1 -iPad-App im Apple App Store, und ermöglicht es Lehrern und Schülern, ihr iPad in ein interaktives Whiteboard zu verwandeln. Indem sie sich über WLAN mit ihrem Klassencomputer verbinden, können sie Flash-Medien mit vollständig synchronisiertem Video und Audio ansehen, ihre Lieblingsanwendungen steuern und dann Unterrichtsinhalte kommentieren — alles von einem iPad aus. Lehrer können jetzt mit Schülern an ihren Schreibtischen oder von allen vier Ecken des Klassenzimmers aus interagieren.

„Das iPad wird zu einem leistungsstarken Bildungstool und erweitert bestehende interaktive Whiteboards von Polyvision, Promethean und Smart Technologies“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „In Verbindung mit Splashtop Whiteboard können Schulen auf der ganzen Welt dem Abschluss ihrer 1:1 -iPad-Initiativen einen Schritt näher kommen.“

Um die Markteinführung zu feiern, bietet Splashtop während der ISTE-Show einen ermäßigten Einführungspreis von 9,99$ für Splashtop Whiteboard (normalerweise 19,99$) an. Bitte komm am Splashtop-Stand (#154) vorbei, um eine Demo dieser innovativen, neuen App zu sehen.

Folgendes sagen Pädagogen über Splashtop Whiteboard:



„Splashtop Whiteboard ist zu gleichen Teilen Remote-Desktop, Whiteboard und interaktives Tool und erweitert die Art und Weise, wie Pädagogen mit einem iPad unterrichten können, um eine erstaunliche Menge an Funktionen. In diesen schwierigen Haushaltszeiten für Schulen ist es wichtig, dass wir multifunktionale Tools finden, die für verschiedene Zwecke genutzt werden können. Ein Computer mit einem iPad und Splashtop Whiteboard bietet Lehrern die Möglichkeit, visuell mit Schülern zu kommunizieren.“ — Ted Lai, Apple Distinguished Educator 2003, Direktor, Technology& Media Services.

Mit Splashtop Whiteboard können Lehrer:

— Du hast die vollständige Kontrolle über Mac- oder PC-Anwendungen wie Apple Keynote® oder Microsoft PowerPoint®, alles von einem iPad aus. Du musst nicht an die Spitze der Klasse gebunden sein. Du kannst dich frei bewegen. Gib einem Schüler das iPad und lass seine Fantasie den Rest erledigen!

Alles kommentieren — Benutze Gesten, um mit Stiften in verschiedenen Farben und Größen, Textmarkern, Formen und Textwerkzeugen über vorhandenen Inhalten oder leeren, linierten oder grafischen Hintergründen zu zeichnen und zu markieren. Mach Schnappschüsse vom Bildschirm und speichere sie zur späteren Verwendung in der Galerie oder schicke sie per E-Mail an Schüler, Eltern oder Kollegen.

Erlebe naturgetreue Wiedergabe — Alle Video- und Audiodaten werden in High Definition auf deinem iPad abgespielt. Spiele Adobe Flash-Inhalte, iTunes-Musik, DVDs, CDs usw. so ab, wie sie zum Genießen bestimmt sind, und vermeide das lästige Synchronisieren.

Über Splashtop



Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 60 Millionen PCs und Mobilgeräten von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony verfügbar. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen findest du auf https://www.splashtop.com.

Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team

