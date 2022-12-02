Whiteboard-App von Splashtop verwandelt iPads in interaktives Whiteboard

Interaktives Whiteboard für iPads mit der Splashtop Whiteboard App
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Pädagogen können jetzt ein iPad verwenden, um ihren Computer zu steuern, Inhalte zu kommentieren und Flash abzuspielen, und das zu einem Bruchteil der Kosten teurerer Whiteboards
27. Juni 2011 — ISTE, Philadelphia — Splashtop® Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant Access Computing, wird Splashtop Whiteboard, seine neue iPad-App für Bildung, auf der Konferenz der International Society for Technology in Education (ISTE®) 2011 in Philadelphia, PA, vorführen.
Aufgebaut auf Splashtop Remote-Desktop, der bahnbrechenden iPad-App des Unternehmens, einer langjährigen Nr. 1 kostenpflichtigen iPad-App im Apple App Store, ermöglicht Splashtop Whiteboard Lehrern und Schülern, ihr iPad in ein interaktives Whiteboard zu verwandeln. Indem sie sich über Wi-Fi mit ihrem Klassenraum-Computer verbinden, können sie Flash-Medien mit vollständig synchronisiertem Video und Audio ansehen, ihre Lieblingsanwendungen steuern und dann Unterrichtsinhalte direkt auf einem iPad annotieren. Lehrer können jetzt mit Schülern an ihren Schreibtischen oder aus allen vier Ecken des Klassenzimmers interagieren.
„Das iPad wird zu einem leistungsstarken Bildungstool und erweitert bestehende interaktive Whiteboards von Polyvision, Promethean und Smart Technologies“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „In Verbindung mit Splashtop Whiteboard können Schulen auf der ganzen Welt dem Abschluss ihrer 1:1 -iPad-Initiativen einen Schritt näher kommen.“
Um die Markteinführung zu feiern, bietet Splashtop während der ISTE-Show einen ermäßigten Einführungspreis von 9,99$ für Splashtop Whiteboard (normalerweise 19,99$) an. Bitte komm am Splashtop-Stand (#154) vorbei, um eine Demo dieser innovativen, neuen App zu sehen.
Folgendes sagen Pädagogen über Splashtop Whiteboard:
„Flash-Apps auf dem iPad? Das einzig Coolere — kombiniere die Splashtop Whiteboard-App mit dem #1 -Animationstool für Kinder, um die Lese- und Schreibfähigkeiten im Klassenzimmer zu verbessern. Und jetzt können sie ihre Arbeit kommentieren? Wow, die Klassenzimmer sind einfach viel kreativer geworden!“ — Peter H. Reynolds, Schöpfer von Animation-ISH™ und Gründer von FableVision® Learning.
„Splashtop Whiteboard ist zu gleichen Teilen Remote-Desktop, Whiteboard und interaktives Tool und erweitert die Art und Weise, wie Pädagogen mit einem iPad unterrichten können, um eine erstaunliche Menge an Funktionen. In diesen schwierigen Haushaltszeiten für Schulen ist es wichtig, dass wir multifunktionale Tools finden, die für verschiedene Zwecke genutzt werden können. Ein Computer mit einem iPad und Splashtop Whiteboard bietet Lehrern die Möglichkeit, visuell mit Schülern zu kommunizieren.“ — Ted Lai, Apple Distinguished Educator 2003, Direktor, Technology& Media Services.
Mit Splashtop Whiteboard können Lehrer:
Die Kontrolle übernehmen – Haben Sie die vollständige Kontrolle über Mac- oder PC-Anwendungen, wie Apple Keynote® oder Microsoft PowerPoint®, alles von einem iPad aus. Sie müssen nicht an die Vorderseite der Klasse gebunden sein. Seien Sie frei, sich zu bewegen. Geben Sie das iPad einem Schüler und lassen Sie seiner Fantasie freien Lauf!
Alles kommentieren — Benutze Gesten, um mit Stiften in verschiedenen Farben und Größen, Textmarkern, Formen und Textwerkzeugen über vorhandenen Inhalten oder leeren, linierten oder grafischen Hintergründen zu zeichnen und zu markieren. Mach Schnappschüsse vom Bildschirm und speichere sie zur späteren Verwendung in der Galerie oder schicke sie per E-Mail an Schüler, Eltern oder Kollegen.
Erlebe naturgetreue Wiedergabe — Alle Video- und Audiodaten werden in High Definition auf deinem iPad abgespielt. Spiele Adobe Flash-Inhalte, iTunes-Musik, DVDs, CDs usw. so ab, wie sie zum Genießen bestimmt sind, und vermeide das lästige Synchronisieren.
Über Splashtop
Splashtop Inc. (ehemals bekannt als DeviceVM, Inc.) wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, das Computererlebnis zu optimieren, damit Menschen überall schnell auf Inhalte und Anwendungen zugreifen können. Das Splashtop OS-Produkt, das erstmals 2007 eingeführt wurde, ist eine preisgekrönte Instant-On-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Sekunden nach dem Einschalten ihres PCs online zu gehen, E-Mails zu lesen und mit Freunden zu chatten. Splashtop Remote-Desktop, ein Bestseller im Apple App Store, ermöglicht es Nutzern, ihr vollständiges Computererlebnis von einem Smartphone oder Tablet aus zu genießen, während sie nicht an ihrem Computer sind. Splashtop Whiteboard baut auf Splashtop Remote auf, indem es Anmerkungsfunktionen hinzufügt. Splashtop Remote ist jetzt im Apple App Store, Android Marketplace, Amazon Appstore und im webOS App Store verfügbar.
Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 60 Millionen PCs und mobilen Geräten von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony verfügbar. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den renommierten „Most Innovative Product“-Award von PC World, den „Best of What’s New“-Award von Popular Science und den „Best of 2011 CES“-Award von LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Büros in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.splashtop.com.
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Splashtop PR-Team
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