Splashtop für Ubuntu bietet 10-fache Leistung gegenüber VNC

Splashtops neuestes Streamer-Produkt, das es Android-, iOS-, Mac- und Windows-Benutzern ermöglicht, sich mit entfernten Ubuntu-Servern oder -Desktops zu verbinden, richtet sich an Linux-Systemadministratoren, Gamer sowie Desktop- und Workstation-Benutzer

San José, Kalifornien (PRWEB) – 28. November 2012 – Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute die Veröffentlichung seiner Remote-Desktop- Streamer-Software für Ubuntu bekannt. Jetzt können Benutzer von Splashtop 2-Client-Geräten eine Verbindung zu einem Remote-Computer herstellen, auf dem Ubuntu ausgeführt wird, um Linux-Anwendungen zu verwenden und auf ihre Daten zuzugreifen.

Für Ubuntu-Nutzer bietet Splashtop Streamer eine leistungsstarke Alternative zu Virtual Network Computing (VNC) und anderer Remote-Desktop-Software. Aufgrund seines effizienten Protokolls, seiner Algorithmen und Optimierungen hat Splashtop in Leistungsbenchmarks gezeigt, dass es bis zu 15-mal höhere Videobildraten und bis zu 10-mal niedrigere Latenzzeiten als die Konkurrenz bietet. Splashtop-Sitzungen sind mit SSL- und 256-Bit-AES-Verschlüsselung gesichert, sodass sie als sichere Leitung zwischen Geräten dienen können, sodass Benutzer in einigen Fällen separate VPN-Lösungen überflüssig machen können.

„Splashtop ist seit mehreren Jahren ein aktives Mitglied der Linux Foundation“, sagte Jim Zemlin, Geschäftsführer der Linux Foundation. „Mit den neuesten Arbeiten des Unternehmens an Remote-Desktop-Streamer-Software für Linux demonstriert Splashtop sein Verständnis für die Linux-Benutzergemeinschaft sowie deren Unterstützung und Zusammenarbeit mit ihr.“

„Die Remote-Desktop-Software von Splashtop ist ein innovatives Produkt, und wir begrüßen es im Ubuntu Software Center“, sagte Stephane Verdy, Produktmanager bei Canonical. „Wir glauben, dass die Ubuntu-Community das Produkt nicht nur als Nutzer annehmen wird, sondern es auch mit anderer Software kombinieren wird, um kreative mobile Lösungen für Geschäft und Freizeit zu entwickeln.“

Branchenexperten erwarten eine starke Nachfrage nach dem Produkt von mehreren Gruppen, darunter 1) Linux-Systemadministratoren, von denen viele Ubuntu zur Verwaltung ihrer Netzwerke verwenden, 2) Linux-Gamer, die überwiegend leidenschaftliche und technisch versierte Computerbenutzer sind, und 3) allgemeine Desktop- und Workstation-Benutzer von Ubuntu, die in der Regel Android-Geräte und andere von Splashtop unterstützte Client-Plattformen besitzen.

Diese neue Version von Splashtop Streamer ermöglicht es Benutzern, sich aus der Ferne mit einem Ubuntu-Computer zu verbinden und Folgendes zu tun:

Dateien aus der Ferne ansehen und bearbeiten (keine Übertragung oder Synchronisierung)

führe ihre Lieblings-Linux-Programme aus

streame ihre Musiksammlung

Sieh dir Videos mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde mit niedriger Latenz an

spiele grafikintensive Spiele

verwende Eingabemethoden für die Eingabe von Zeichen in verschiedenen Sprachen

führe spontane Transcodierungen verschiedener Video- und Audioformate durch

Darüber hinaus ermöglicht die Ubuntu-Version von Splashtop Streamer die Feinabstimmung der Video-Bildrate und die Einstellung von Portnummern durch manuelles Bearbeiten einer Konfigurationsdatei, die in der Mac- oder Windows-Version von Splashtop Streamer nicht verfügbar ist.

„Seit einiger Zeit rufen Linux-Nutzer nach einer Version von Splashtop, die Ubuntu unterstützt, also haben wir sie jetzt geliefert“, sagte Mark Lee, Gründer und CEO von Splashtop. „Wir geben dem Benutzer ein paar Möglichkeiten, die Konfigurationsdateien so zu optimieren, dass sie mit unterschiedlichen Bildraten streamen, was Linux-Leute unserer Meinung nach zu schätzen wissen werden.“

Bis heute haben die Splashtop for Business-Produktlinie, die auf die KMU- und Unternehmensmärkte ausgerichtet ist, und die Splashtop 2-Verbraucherproduktlinie mehr als zehn Millionen Nutzern von Mobilgeräten, von Tablets bis hin zu Smartphones, ermöglicht, von überall aus auf ihre Computer zuzugreifen, um ihre Lieblingsanwendungen auszuführen und Dateien anzusehen und zu bearbeiten, HD-Filme anzusehen und grafikintensive Spiele zu spielen.

Unterstützende Ressourcen und nützliche Links

Download-Seite für Splashtop-Linux: https://www.splashtop.com/streamer/linux

Kanonisches Zuhause: http://www.canonical.com/

Startseite der Linux Foundation: http://www.linuxfoundation.org/

Folgen Sie Splashtop auf:

Über Splashtop Inc.

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu berühren, indem es die Klassenbeste geräteübergreifende Zusammenarbeit bietet, indem es Tablets, Telefone, Computer, Fernseher und Cloud-Dienste überbrückt. Die Splashtop-Technologie ermöglicht Privat- und Geschäftsanwendern einen leistungsstarken, sicheren und interaktiven Zugang zu ihren bevorzugten Anwendungen, Medieninhalten und Dateien - jederzeit und überall.

Die Produkte von Splashtop sind die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore für Android, Microsoft Windows Store und anderen. Mehr als zehn Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und mehr als 100 Millionen Geräte von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und anderen Partnern wurden mit Splashtop ausgeliefert.

Die Splashtop for Business-Produktlinie verfügt über einen lokalen Relay-Server und eine Verwaltungskonsole. Splashtop for Business ist eine Lösung, die mit aktuellen Branchentrends wie BYOD und der Verbraucherisierung der IT Schritt hält. Splashtop for Business erfüllt die Mobilitätsanforderungen von Unternehmen, indem es zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität für mehrere Geräte bietet und gleichzeitig den IT-Abteilungen eine richtliniengesteuerte Kontrolle bietet.

Das weltweite Netzwerk von leistungsstarken Relay-Servern von Splashtop, die „Splashtop Bridging Cloud™“, eine SaaS-Infrastruktur, gewährleistet schnellen, sicheren Fernzugriff für Benutzer, die unterwegs sind, von jedem Gerät, überall und jederzeit.

Splashtop wurde von PC World mit dem renommierten Preis „Most Innovative Product“, von Popular Science mit dem Preis „Best of What's New“ und vom LAPTOP Magazine mit dem Preis „Best of 2012 CES“ ausgezeichnet Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose und zahlreiche internationale Niederlassungen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

Kontakt für die Medien:

Splashtop PR-Team