Splashtop erhält Nominierung für die IABM BaM Awards® 2023
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Nominiert in der Kategorie „Produce“ für die leistungsstarken Remote-Produktionslösungen des Unternehmens für Rundfunk und Medien
Cupertino, Kalifornien – 29. März 2023 – Splashtop, ein führender Anbieter von Remote-Lösungen, die die Arbeit überall auf der Welt vereinfachen, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass seine leistungsstarken Remote-Produktionslösungen für Rundfunk und Medien in der Kategorie „Produce“ für die IABM BaM Awards® 2023 nominiert wurden, bei denen herausragende technologische Innovationen mit echten geschäftlichen und kreativen Vorteilen ausgezeichnet werden.Die Liste von Nominierten der diesjährigen NAB Show wurde von unabhängigen Juroren aus fast 150 Einsendungen ausgewählt.
Splashtop ermöglicht es Sendern, von überall aus mit höchster Leistung und Präzision auf Sendung zu gehen. Remote-Teams können sich virtuell mit leistungsstarken Workstations und Schnittplätzen verbinden, um eine Remote-Umgebung zu erstellen und zusammenzuarbeiten, die mit dem Tempo der heutigen anspruchsvollen Produktions- und Sendeanforderungen Schritt halten kann. Mit robuster Sicherheit, einfach zu bedienender Benutzeroberflächen und dem besten Kundensupport werden die Splashtop Cloud und On-Premise-Lösungen von Medien- und Produktionsstudios, Designern, Audio-/Video-Synchronisationsstudios und weiteren bevorzugt.
„Wir sind der International Trade Association for the Broadcast and Media Industry für diese prestigeträchtige Anerkennung dankbar“, sagt Mark Lee, Chief Executive Officer bei Splashtop. „Wir bei Splashtop betreuen und unterstützen die Rundfunkbranche seit vielen Jahren und haben unsere Remote-Produktionslösungen an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst. Egal, ob sie vor Ort, im Studio oder von Zuhause aus berichten, Splashtop ist gleichermaßen für Kreative und technische Fachleute konzipiert, mit der Kraft und Leistung, die für schnelles, hochpräzises Arbeiten erforderlich sind.“
Heute vertrauen drei der größten fünf Fernseh- und Nachrichtensender, wichtige Sportübertragungsanbieter, mehrere professionelle Sportligen und Hunderte von Unterhaltungsstudios auf der ganzen Welt auf Splashtop als Rückgrat ihrer Remote-Produktionsarchitektur. Splashtop hat Live-Übertragungen für die Olympischen Spiele, das Big Game, wichtige politische Wahlen und tägliche Wetterberichte vom Doppler-Radar unterstützt.
Die Fernzugriff-Software von Splashtop ermöglicht es Produktionsteams, leistungsstarke Arbeitscomputer und Anwendungen von jedem Gerät aus, überall und sicher zu nutzen. Die Lösungen für Medien und Unterhaltung sind auch für NVIDIA-, AMD- und Intel-GPUs optimiert. Weitere Informationen zu den Remote-Produktionslösungen von Splashtop erhalten Sie bei einer Live-Demo auf der NAB Show in Las Vegas vom 16. bis 19. April an Stand Nr. 9118 oder unter Splashtop.com/solutions/media-and-entertainment.
Über Splashtop
Splashtop ist führend bei Lösungen, die die Arbeitswelt umfassend vereinfachen. Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis. Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 8K/60fps zu erreichen und bietet ein
latenzfreies Erlebnis.Splashtop ermöglicht erweiterte Sicherheitsfunktionen und Compliance, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, profitieren von Splashtop-Produkten weltweit. Splashtop.com