Ausgezeichnet in der Kategorie „Produce“ für die leistungsstarken Remote-Produktionslösungen des Unternehmens für Rundfunk und Medien

Cupertino, Kalifornien – 29. März 2023 –Splashtop, ein führender Anbieter von Remote-Lösungen, die die Arbeit überall auf der Welt vereinfachen, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass seine leistungsstarken Remote-Produktionslösungen für Rundfunk und Medien in der Kategorie „Produce“ in die engere Wahl gezogen wurden die IABM BaM Awards® 2023, die herausragende technologische Innovationen auszeichnen, die echte geschäftliche und kreative Vorteile bieten. Die Shortlist für die Ausgabe der NAB Show wurde von unabhängigen Juroren aus fast 150 Einsendungen ausgewählt.

Splashtop ermöglicht es Sendern, von überall aus mit höchster Leistung und Präzision auf Sendung zu gehen. Remote-Teams können sich virtuell mit leistungsstarken Workstations und Schnittplätzen verbinden, um eine Remote-Umgebung zu erstellen, zusammenzuarbeiten und zu genießen, die mit dem Tempo der heutigen anspruchsvollen Produktions- und Sendeanforderungen Schritt halten kann. Mit robuster Sicherheit, einfach zu bedienender Benutzeroberfläche und dem besten Kundensupport werden cloud und On-Premise-Lösungen von Splashtop von Medien- und Produktionsstudios, Designern, Audio-/Video-Synchronisationsstudios und mehr bevorzugt.

„Wir sind der International Trade Association for the Broadcast and Media Industry für diese prestigeträchtige Anerkennung dankbar“, sagte Mark Lee, Chief Executive Officer bei Splashtop. „Wir bei Splashtop betreuen und unterstützen die Rundfunkbranche seit vielen Jahren und haben unsere Remote-Produktionslösungen an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst. Egal, ob sie aus dem Feld, im Studio oder von zu Hause aus berichten, Splashtop ist gleichermaßen für Kreative und technische Fachleute konzipiert, mit der Kraft und Leistung, die für schnelles, hochpräzises Arbeiten erforderlich sind.“

Heute vertrauen 3 der Top 5 Fernseh- und Nachrichtensender, Go-to-Sportübertragungsorganisationen, mehrere professionelle Sportligen und Hunderte von Unterhaltungsstudios auf der ganzen Welt auf Splashtop als Rückgrat ihrer Remote-Produktionsarchitekturen. Splashtop hat Live-Übertragungen für die Olympischen Spiele, das Big Game, wichtige politische Wahlen und tägliche Wetteraktualisierungen vom Doppler-Radar unterstützt.

Die Fernzugriffssoftware von Splashtop ermöglicht es Produktionsteams, leistungsstarke Arbeitscomputer und Anwendungen von jedem Gerät, überall und sicher zu nutzen. Seine Lösungen für Medien und Unterhaltung sind auch für NVIDIA-, AMD- und Intel-GPUs optimiert. Für weitere Informationen zu den Remote-Produktionslösungen von Splashtop besuchen Sie uns für eine Live-Demo auf der NAB Show in Las Vegas vom 16. bis 19. April an Stand Nr. 9118 oder besuchen Sie Splashtop.com/solutions/media-and-entertainment.

Über Splashtop

Splashtop ist führend bei Lösungen, die die Welt der Arbeit überall vereinfachen. Seine Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Remote-Support bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis. Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 8K / 60fps zu erreichen und

latenzfreies Erlebnis. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen und Compliance, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com