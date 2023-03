Splashtop wird 2012 auf Intel Sandy Bridge Motherboards ausgeliefert

Intel bündelt Splashtop Streamer auf Millionen von Motherboards – damit können Endanwender einen PC in eine persönliche Cloud oder einen digitalen Heim-Hub verwandeln

7. Dezember 2011 — San Jose, Kalifornien —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute eine Partnerschaft mit Intel (NASDAQ: INTC) bekannt, um Splashtop auf Millionen von Mainboards zu bündeln, um Personal Clouds zu ermöglichen, die PC-Inhalte, Medien, Dateien und Apps ab Februar auf Mobilgeräte und Fernseher übertragen.

Splashtop ist derzeit die Brücke von mehr als 5 Millionen mobilen Benutzern zu PCs oder Macs weltweit, jederzeit und überall.

Splashtop ist vollständig für den Intel Sandy Bridge CPU-Chipsatz optimiert und in der Lage, hochauflösende Videos mit 1080p und 30 Bildern pro Sekunde mit geringer Latenz für mobile Geräte zu liefern.

„Die Menschen kaufen leistungsfähigere PCs und verwandeln sie in persönliche Clouds, um Inhalte, Dateien und Anwendungen auf ihre mobilen Geräte zu übertragen“, so Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Intel und die Optimierung von Splashtop, um das beste geräteübergreifende Benutzererlebnis zu bieten.“

Splashtop Remote Desktop macht das Übertragen, Konvertieren oder Synchronisieren von Dateien und Multimedia zwischen Geräten überflüssig. Wichtige Arbeitsdateien und Office-Anwendungen wie Outlook, PowerPoint, Excel und Word sind leicht zugänglich. Inhalte für persönliche Unterhaltung, darunter Filme, Musik, Fotos und sogar 3D-Spiele, können auch aus der Ferne genossen werden.

Mit Splashtop Remote Desktop können Benutzer:

PCs oder Macs mit intuitiven Berührungsgesten für den Fernzugriff auf Dateien und die Interaktion mit Anwendungen vollständig steuern

Arbeiten mit Microsoft Office-Dokumenten (Word, Excel oder PowerPoint) und Microsoft Outlook

Auf iPhoto, Quicken, Keynote und andere Anwendungen zugreifen

Videos ansehen (Hulu, Netflix, DVDs) und spielen Sie auf Ihrem PC gespeicherte Musik, sei es in iTunes, Windows Media Player oder anderen Formaten

Zugriff auf IE-, Firefox-, Chrome- und Safari-Browser mit Lesezeichen, bevorzugten Plug-Ins und Erweiterungen

Verbindung zu PCs oder Macs über Wi-Fi- und 3G/4G-Netzwerke

Energie sparen mit Wake-on-LAN

Über Splashtop

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu berühren, indem es das beste geräteübergreifende Computererlebnis seiner Klasse bietet - eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Produkte von Splashtop wurden bereits auf mehr als 100 Millionen Geräten von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel und anderen Partnern ausgeliefert. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound und andere sind die meistverkauften Anwendungen in über 60 Ländern im Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog und Amazon Appstore for Android und erfreuen Millionen mobiler Nutzer mit leistungsstarkem, interaktivem Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Für Unternehmen, die eine sichere, verwaltete Konnektivität zwischen Geräten und Cloud-Diensten benötigen, ist Splashtop Pro die Antwort. Mit Splashtop Pro können IT- und Service Provider eine Belegschaft in weniger als 30 Minuten "mobilisieren". Benutzer können auf ihren Geräten eine erstklassige Benutzererfahrung genießen und gleichzeitig die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen des Unternehmens erfüllen.

Splashtop-Produkte werden von den Benutzern hoch bewertet und haben viele prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten – „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Teams in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

