Splashtop triumphiert erneut und sichert sich die Best Of Awards 2023 von TrustRadius

CUPERTINO, Kalifornien, 8. November 2023 –Splashtop, ein führendes und mehrfach preisgekröntes Unternehmen im Bereich Fernzugriffs- und Supporttechnologie, gibt stolz den Gewinn des Best Of Award 2023 von TrustRadius bekannt und bekräftigt damit seine Position als Branchenführer. Dies ist das dritte Jahr in Folge, dass Splashtop diese prestigeträchtige Auszeichnung erhalten hat, was sein unerschütterliches Engagement für die Bereitstellung erstklassiger Produkte und exzellenten Kundensupport unterstreicht.

Megan Headley, Vizepräsidentin für Forschung bei TrustRadius, betonte die Bedeutung des Kundenfeedbacks bei den Best Of Awards von TrustRadius: „Die Rezensenten haben einmal mehr die Spitzenleistung von Splashtop gewürdigt und das Unternehmen innerhalb der Kategorie Remote Desktop in den Bereichen Best Feature Set, Best Value for Price und Best Relationship ausgewählt.“

Mit seinem Angebot an leistungsstarken und sicheren Fernzugriffs- und Fernsupportlösungen ermöglicht Splashtop einen reibungslosen Betrieb und optimierte IT-Workflows, sodass Benutzer Effizienz und Produktivität von jedem Standort und Gerät aus maximieren können. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht schnelle und zuverlässige Verbindungen über alle Plattformen und Betriebssysteme hinweg, für Remote-Arbeit, IT-Support und Endpunktverwaltung – alles verstärkt durch eine robuste Sicherheitsarchitektur, die dem Unternehmen kürzlich die prestigeträchtige ISO 27001-Zertifizierung eingebracht hat.

Mark Lee, Chief Executive Officer bei Splashtop, betonte das Engagement des Unternehmens, Premium-Funktionen zu einem erschwinglichen Preis bereitzustellen, mit Sicherheit auf Unternehmensniveau und Live-Kundensupport.

„Wir sind sehr stolz, diese prestigeträchtige Auszeichnung von TrustRadius zum dritten Mal in Folge zu erhalten, und wir könnten nicht glücklicher sein, dass unsere Kunden den von uns gebotenen Mehrwert schätzen,“ so Mark Lee. „Wir glauben, dass der Zugang zu leistungsstarken Remote-Lösungen es den Menschen ermöglichen sollte, von überall aus neue Möglichkeiten für Effizienz und Produktivität zu erschließen. Bei Splashtop geht es nicht nur um die Bereitstellung modernster Technologie. Es geht darum, unseren Benutzern ein nahtloses und cybersicheres Erlebnis zu einem fairen Preis zu bieten.“ Lee fuhr fort: „Ebenso wichtig ist unser unerschütterliches Engagement für den Kundensupport mit internationalen Teams, die fünf Tage die Woche Live-Unterstützung ohne zusätzliche Kosten anbieten. Diese menschliche Note stellt sicher, dass unsere Benutzer schnelle und personalisierte Unterstützung erhalten, und fördert so das Vertrauen und die Zuverlässigkeit unserer Dienste.“

Bewertungen der Splashtop-Benutzer:

„Ich kann von überall schnell und einfach auf alle Unternehmenssysteme im lokalen oder externen Netzwerk zugreifen. Das ermöglicht die Durchführung von Wartungsarbeiten und Upgrades sowie die Fehlerbehebung und Behebung etwaiger Probleme der Benutzer.“ – IT-Admin, Einzelhandelsunternehmen.

„Es war so einfach einzurichten und zu verwenden, und auch das Kauferlebnis war sehr gut. Ich kann mich an keine Probleme bei der Inbetriebnahme erinnern und die anschließende Verwaltung war so einfach. Es ist einfach, schnell und zuverlässig.“ – IT-Manager, Gesundheitsunternehmen.

„Tolles Produkt für IT-Abteilungen, die Fernzugriff auf Geräte benötigen, egal wo sie sich befinden, mit großartiger Zuverlässigkeit und Funktionen, fairen und konsistenten Preisen.“ – IT-Manager, Bildungsmanagement-Unternehmen.

Die TrustRadius Winter Best Of Awards basieren ausschließlich auf Kundenfeedback. Um mehr über die Lösungen von Splashtop für Fernzugriff und Fernunterstützung zu erfahren, besuchen Sie bitte Splashtop.com oder lesen Sie die Bewertungen auf TrustRadius.

Über Splashtop

Splashtop ist führend in Bezug auf Lösungen, die die flexible Arbeitsumgebung überall vereinfachen und optimieren. Die Lösungen des Unternehmens Seine Remote- und On-Premise-Lösungen für Arbeit, Lernen und IT-Support bieten ein Erlebnis, das so schnell, einfach und sicher ist wie bei einem Gerät vor Ort. Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Besuchen Sie www.Splashtop.com.

Über TrustRadius

TrustRadius ist die vertrauenswürdigste Forschungs- und Bewertungsplattform für Führungskräfte, um die richtige Software für ihre Bedürfnisse zu finden und auszuwählen. Entscheidungsträger in allen Branchen verlassen sich auf verifizierte, Peer-basierte Beratung und Forschung von TrustRadius. Anbieter binden Käufer mit hohen Absichten ein und konvertieren sie, indem sie ihre einzigartigen Geschichten mit Hilfe detaillierter Bewertungen erzählen. Über 12 Millionen Besucher pro Jahr erstellen und interagieren mit hochwertigen Bewertungsinhalten und -daten auf TrustRadius.com. TrustRadius mit Hauptsitz in Austin, TX, wurde von erfolgreichen Unternehmern gegründet und wird von Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners und Next Coast Ventures unterstützt.