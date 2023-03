Splashtop-Studie zeigt, dass sich ein Drittel der IT-Leiter dank Fernzugriff- und Support-Technologien bei der Arbeit weniger gestresst fühlt

Allerdings erwarten 33 Prozent der IT-Entscheidungsträger in diesem Winter eine Vielzahl von Herausforderungen bei der Unterstützung von Remote- und Büromitarbeitern

London, Großbritannien — 12. Januar 2022: Stress und Burnout am Arbeitsplatz haben in den letzten zwei Jahren ein Rekordhoch erreicht. Laut einer neuen Studie von Splashtop fühlt sich jedoch ein Drittel der IT-Führungskräfte (34%) dank sicherer Fernzugriffs- und Support-Technologien bei der Arbeit weniger gestresst.

Die Daten für den Bericht, From Disrupted to Distributed: How IT is navigating the changing work environment, wurden im Rahmen einer Studie von 3GEM erhoben, in der 1000 IT-Entscheidungsträger in kleinen, mittleren und großen Unternehmen (über 250 Mitarbeiter) in Großbritannien befragt wurden. In den letzten 18 Monaten haben Fernzugriffs- und Support-Technologien die weit verbreitete Umstellung auf die Arbeit von überall aus ermöglicht, und die Mitarbeiter haben gelernt, von zu Hause aus genauso produktiv zu sein wie vom Büro aus. Angesichts des vollen Winters — und der wechselnden Uhren, des kalten Wetters und der damit verbundenen dunklen Nächte — zeigen die neuen Daten, dass die Vorteile von Fernzugriffs- und Supporttechnologien über die Effizienz am Arbeitsplatz hinausgehen.

Zwei Fünftel (42%) der IT-Entscheidungsträger geben sogar an, dass ihre Arbeit mehr Spaß macht, weil sie sich mit den vorhandenen Remote-Technologien weniger gestresst fühlen. Darüber hinaus sind 36% der Befragten der Meinung, dass Tools für den Fernzugriff ihren Benutzern und Kollegen mehr Vertrauen in sie als Entscheidungsträger geben, während fast die Hälfte (47%) der Ansicht ist, dass Tools für den Fernzugriff nicht nur den Benutzern, sondern auch den IT-Teams zugute kommen.

IT-Führungskräfte erwarten in diesem Winter eine Vielzahl von Herausforderungen

Auf die Frage nach den größten Herausforderungen, mit denen IT-Führungskräfte im Winter konfrontiert sind, wurde festgestellt, dass britische Unternehmen über eine Vielzahl potenzieller Probleme nachdenken. Ein Drittel (33%) rechnete mit einigen Herausforderungen, was die Unterstützung von Telearbeitern und Büroangestellten angeht, während 30 Prozent angaben, dass die Möglichkeit, flexible Arbeitszeiten aufgrund von Telearbeit zu unterstützen, ein Problem war, mit dem sie gerechnet hatten. Darüber hinaus gaben 13 Prozent Haushaltsbedenken an, insbesondere im Hinblick auf den Betrieb des Büros, wenn es nicht voll ausgelastet ist. Probleme im Zusammenhang mit dem Wohlbefinden der Mitarbeiter wurden ebenfalls berücksichtigt, da 18 Prozent die Auswirkungen von körperlicher Krankheit und schlechter psychischer Gesundheit als eine Herausforderung betrachteten, mit der sie gerechnet hatten.

„Es ist zwar ermutigend zu sehen, dass britische Unternehmen eine Vielzahl von Themen auf dem Radar haben, aber es ist klar, dass konkrete Pläne für eine verteilte Belegschaft wichtig sein werden, um viele zu erwartende Probleme in den kommenden Monaten anzugehen“, sagte Alexander Draaijer, General Manager EMEA bei Splashtop. „Die Investition in Tools für den Fernzugriff gibt IT-Managern Sicherheit im Hinblick auf ihre Budgets und das Vertrauen, einen effizienten und produktiven Arbeitsplatz zu ermöglichen, was letztendlich zu einer besseren Mitarbeitererfahrung und einer glücklicheren Belegschaft führt.“

Verteiltes Arbeiten wird wahrscheinlich nur komplexer werden

Da verteiltes Arbeiten inzwischen sowohl in der Kultur als auch in den Praktiken vieler britischer Unternehmen verankert ist, glaubt jeder vierte IT-Leiter (25%), dass es wahrscheinlich nur noch komplexer werden wird, da unterschiedliche Arbeitsmuster eingeführt werden und die Liste der spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Teammitglieder immer größer wird. Dies dürfte die Feststellung, dass die Mehrheit der IT-Entscheidungsträger (82%) aufgrund flexibler Richtlinien heute generell länger arbeitet, nur noch verschärfen.

Die Umfrage ergab auch, dass 35 Prozent der IT-Führungskräfte zwar anerkennen, dass verteiltes Arbeiten ihre Arbeit erschwert hat, die Mehrheit (61%) jedoch eine Stunde mehr arbeitet, um diese bedeutende Veränderung in der Art und Weise, wie die Mitarbeiter heute Geschäfte führen, zu ermöglichen. IT-Manager verbringen nicht nur eine zusätzliche Stunde damit, eine verteilte Belegschaft zu unterstützen, sondern gaben an, dass sie ihre Mitarbeiter nun auch emotional unterstützen — ein Fünftel (20%) gibt an, in bestimmten Situationen als Therapeut oder bester Freund zu agieren.

„Es ist ermutigend festzustellen, dass die Entscheidungsträger bereits die zukünftige Komplexität der Anpassung verteilter Arbeitsregelungen in Betracht ziehen. Die Verwaltung von mehr Geräten, Schatten-IT, die Zunahme von Ransomware und Bedrohungen im Zusammenhang mit VPNs und Remote-Desktop-Protokollen machen angemessene Vorbereitungen wichtiger denn je, da wir uns in einer Welt bewegen, die die Fähigkeit erfordert, überall und zu jeder Zeit zu arbeiten“, fügte Draaijer hinzu.

„Die heutige Installation der richtigen Lösungen wird sich nachhaltig auf die allgemeine Gesundheit der britischen Unternehmen auswirken, und IT-Führungskräfte können der Zeit einen Schritt voraus sein, indem sie kluge Technologieentscheidungen treffen, bevor sie zur Notwendigkeit werden.“

Methodologie

Splashtop hat mit 3GEM zusammengearbeitet, um zwischen dem 30. September und dem 7. Oktober 1000 IT-Entscheidungsträger in kleinen, mittleren und großen Unternehmen im Vereinigten Königreich (über 250 Mitarbeiter) zu befragen.

