Jetzt kann jeder mit einem Tablet oder Smartphone, unabhängig vom Betriebssystem, von überall auf seine PC-Inhalte, Medien und Anwendungen zugreifen.

6. Januar 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-Access-Computing, gab heute bekannt, dass es seine beliebte Splashtop Remote Desktop-Software zusätzlich zu seiner aktuellen Unterstützung für iOS-Clients für Android- und Windows-Clients verfügbar macht. Diese erweiterte Unterstützung für Client-Plattformen ermöglicht es jedem mit einem Android- oder Windows-Smartphone oder -Tablet, unterwegs auf seine PC-Inhalte und Anwendungen zuzugreifen, unabhängig vom Betriebssystem des Mobilgeräts.

„Splashtop baut die ‚Bridge to Anywhere'“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Natürlich sprechen wir hier über Software, nicht über die Politik Alaskas. Egal, ob du ein Verbraucher mit einem Android-basierten eReader bist oder ein Unternehmen, das iPhones, iPads oder Windows-Tablets nutzt, jetzt hast du alles auf deinem PC zu Hause oder im Büro griffbereit, egal wo du bist. Splashtop Remote verbindet nahtlos all deine Geräte.“

Splashtop Remote ermöglicht es Benutzern, mühelos über ein mobiles Gerät, wie ein iPad, ein iPhone oder ein Android-basiertes Dell Streak, Samsung Galaxy Tab oder Lenovo LePad, auf ihren Computer zuzugreifen und ihn fernzusteuern, wodurch das Computererlebnis geräteübergreifend überbrückt wird. Zum ersten Mal können Benutzer ein reichhaltiges und interaktives Remote-PC-Erlebnis genießen, das Video und Audio in Echtzeit beinhaltet. Mit Splashtop Remote können Benutzer Filme ansehen, Musik hören, auf all ihre Dateien und Anwendungen zugreifen, PC- und Flash-Spiele aus der Ferne spielen und sogar einen Computer über eine „Wake-on-LAN“ -Funktion aus der Ferne wecken. Splashtop Remote ist lokalisiert für chinesische, französische, deutsche, italienische, japanische, koreanische und spanische Benutzer verfügbar.

Splashtop Remote ist jetzt im Apple App Store und bei iTunes sowie im Android Market erhältlich. Um mehr über Splashtop Remote zu erfahren, besuchen Sie bitte:https://www.splashtop.com/remote.

Über Splashtop



Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 40 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2010 CES“ vom Laptop Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team

Nützliche Links:

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/remote