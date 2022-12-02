Splashtop Remote verbindet nahtlos jedes beliebige Computergerät – jetzt mit Unterstützung für Android und Windows
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Jetzt kann jeder mit einem Tablet oder Smartphone, unabhängig vom Betriebssystem, von überall auf seine PC-Inhalte, Medien und Anwendungen zugreifen.
6. Januar 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-Access-Computing, gab heute bekannt, dass es seine beliebte Splashtop Remote Desktop-Software zusätzlich zu seiner aktuellen Unterstützung für iOS-Clients für Android- und Windows-Clients verfügbar macht. Diese erweiterte Unterstützung für Client-Plattformen ermöglicht es jedem mit einem Android- oder Windows-Smartphone oder -Tablet, unterwegs auf seine PC-Inhalte und Anwendungen zuzugreifen, unabhängig vom Betriebssystem des Mobilgeräts.
„Splashtop baut die ‚Brücke zu überall‘“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Natürlich sprechen wir hier über Software, nicht über die Politik Alaskas. Egal, ob Sie ein Verbraucher mit einem Android-basierten eReader sind oder ein Unternehmen, das iPhones, iPads oder Windows-Tablets verwendet, jetzt ist alles auf Ihrem PC zu Hause oder im Büro in greifbarer Nähe, egal wo Sie sind. Splashtop Remote verbindet nahtlos all Ihre Geräte.
Splashtop Remote ermöglicht es Benutzern, mühelos über ein mobiles Gerät, wie ein iPad, ein iPhone oder ein Android-basiertes Dell Streak, Samsung Galaxy Tab oder Lenovo LePad, auf ihren Computer zuzugreifen und ihn fernzusteuern, wodurch das Computererlebnis geräteübergreifend überbrückt wird. Zum ersten Mal können Benutzer ein reichhaltiges und interaktives Remote-PC-Erlebnis genießen, das Video und Audio in Echtzeit beinhaltet. Mit Splashtop Remote können Benutzer Filme ansehen, Musik hören, auf all ihre Dateien und Anwendungen zugreifen, PC- und Flash-Spiele aus der Ferne spielen und sogar einen Computer über eine „Wake-on-LAN“ -Funktion aus der Ferne wecken. Splashtop Remote ist lokalisiert für chinesische, französische, deutsche, italienische, japanische, koreanische und spanische Benutzer verfügbar.
Splashtop Remote ist jetzt im Apple App Store und bei iTunes sowie im Android Market erhältlich. Um mehr über Splashtop Remote zu erfahren, besuchen Sie bitte:https://www.splashtop.com/remote.
Über Splashtop
Splashtop Inc. (ehemals bekannt als DeviceVM, Inc.) wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, das Computererlebnis zu optimieren, damit Menschen überall schnell auf Inhalte und Anwendungen zugreifen können. Splashtop Remote, von Apple als einer der Bestseller im App Store anerkannt, ermöglicht es Nutzern, ihr vollständiges Computererlebnis von einem Smartphone oder Tablet aus zu genießen, während sie von ihrem PC entfernt sind. Das Splashtop OS-Produkt, das erstmals 2007 eingeführt wurde, ist eine preisgekrönte Instant-On-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, online zu gehen, E-Mails zuzugreifen und mit Freunden zu chatten, Sekunden nachdem sie ihren PC eingeschaltet haben.
Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 40 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2010 CES“ vom Laptop Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.
Kontakt für die Medien:
Splashtop PR-Team
Nützliche Links:
Splashtop-Startseite: https://www.splashtop.com
Splashtop-Fernbedienung: https://www.splashtop.com/remote