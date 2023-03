Splashtop ist der einfachste und schnellste Weg, von Windows 8 aus auf Ihren Windows-basierten PC oder Mac zuzugreifen

2. August 2012 — San Jose, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute bekannt, dass Splashtop Remote Desktop für Windows 8 jetzt im Windows Store verfügbar ist. Als Vorschauversion für Privatanwender ist die Benutzeroberfläche von Splashtop Remote Desktop für native Gesten von Windows 8 optimiert, einschließlich einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Computer-Favoritenliste und der Möglichkeit, durch Wischen versteckte Menüs aufzudecken.

Jetzt können Windows 8-Benutzer Splashtop Remote Desktop genießen, zusammen mit mehr als sieben Millionen Splashtop-Nutzern von Mobilgeräten, von Tablets bis hin zu Smartphones, die auf ihre Windows-basierten PCs und Macs zugreifen, um Anwendungen aus der Ferne auszuführen, Dateien anzusehen und zu bearbeiten, HD-Filme anzusehen und grafikintensive Spiele mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde zu spielen.

"Mit Splashtop Remote Desktop für Windows 8 lösen wir weiterhin unser Versprechen ein, der Branchenführer für geräteübergreifendes Computing zu sein", sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. "Splashtop freut sich, mit Microsoft zusammenzuarbeiten, um seinen Benutzern das beste Remote-Desktop-Erlebnis für persönliche Produktivität und Geschäftsanwendungen zu bieten".

„Splashtop ist ein großartiges Beispiel für die Neuinterpretation einer bestehenden Anwendung als App im Metro-Stil“, sagte John Richards, Senior Director, Windows Partners and Developers bei Microsoft Corp. „Es nutzt die neuen Funktionen von Windows 8 und bietet ein Erlebnis, das auf Windows 8-Geräten aller Formfaktoren funktioniert.“

Splashtop Remote Desktop für Windows 8 bietet Fernzugriffsunterstützung für PC oder Mac mit vollständigem Audio- und Videozugriff über WLAN und 3G/4G-Netzwerke. In dieser Version erfordert der Zugriff auf Computer über das Internet die Verwendung einer statischen IP-Adresse.

Erfahre mehr über Splashtop Remote Desktop und lade es im Windows Store herunter unter

http://apps.microsoft.com/webpdp/app/a3d281b1-fff3-4319-9c5a-717cade64658 Dann installiere den kostenlosen Splashtop Streamer auf einem PC oder Mac, auf dem Windows 7, Vista und XP (einschließlich Home Premium) oder Windows 8 Release Preview sowie Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard oder Lion sind für Mac-Benutzer erforderlich) ausgeführt wird.

Splashtop unterstützt nicht nur Windows 8, sondern ist auch für iOS- und Android-Geräte verfügbar.

Über Splashtop Inc.

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es das beste Remote-Desktop-Erlebnis seiner Klasse bietet — eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Splashtop-Technologie ermöglicht Verbrauchern und Geschäftsanwendern einen leistungsstarken, sicheren und interaktiven Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Die Produkte von Splashtop sind die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore für Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop und anderen. Mehr als sieben Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und mehr als 100 Millionen Geräte von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und anderen Partnern wurden mit Splashtop ausgeliefert.

Die Konsumisierung der IT und die Verbreitung mobiler Geräte führt dazu, dass Splashtop von den Unternehmen angenommen wird. Die Splashtop Bridging Cloud™ gewährleistet eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität über mehrere Geräte hinweg und bietet gleichzeitig IT, Systemintegratoren und Dienstanbietern eine richtliniengesteuerte Kontrolle.

Splashtop wurde von PC World mit dem renommierten Preis „Most Innovative Product“, von Popular Science mit dem Preis „Best of What's New“ und vom LAPTOP Magazine mit dem Preis „Best of 2012 CES“ ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Taipeh und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team

Nützliche Links:

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/streamer

http://apps.microsoft.com/webpdp/app/a3d281b1-fff3-4319-9c5a-717cade64658