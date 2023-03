Splashtop Remote-Desktop HD für NVIDIA Tegra 3 Quad-Core-Prozessor erzielt Rekordleistung

Splashtop Remote Desktop HD, optimiert für Tegra 3, ist in der Lage, mehr als 60 Bilder pro Sekunde und eine Latenz von unter 40 Millisekunden für ein außergewöhnliches Gaming- und HD-Videoerlebnis zu liefern.

19. Dezember 2011 — San Jose, CA— Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute bekannt, dass seine preisgekrönte Splashtop Remote Desktop HD-Anwendung vollständig für den NVIDIA® Tegra® 3 Quad-Core-Mobilprozessor optimiert ist und ultrahohe Leistung für ein außergewöhnliches Gaming- und HD-Videoerlebnis bietet. Splashtop Remote Desktop ermöglicht Benutzern den Fernzugriff auf einen PC oder Mac mit vollständigem Audio und hochauflösendem Video und unterstützt interaktives 3D-Gaming.

Basierend auf den Benchmarks von Splashtop kann ein Tablet, auf dem Splashtop Remote Desktop HD mit Tegra 3 ausgeführt wird, mehr als 60 Bilder pro Sekunde und eine Latenz von unter 40 Millisekunden erreichen, was den Benutzern ein außergewöhnliches Gaming- und HD-Fernseherlebnis bietet und neue Leistungsstandards in der Branche setzt. Laut NVIDIA bietet Tegra 3 bis zu 5-mal mehr Leistung als sein Dual-Core-Vorgänger, bei geringerem Stromverbrauch und längerer Akkulaufzeit.

„Es ist großartig, eng mit Splashtop zusammenzuarbeiten, um mit Tegra 3 die leistungsfähigste Remote-Desktop-Lösung auf Tablets und anderen Geräten zu liefern“, so Chris Pedersen, Senior Content Development Manager bei NVIDIA. „NVIDIA und Splashtop haben schon immer die Leistungsgrenzen ausgereizt, und Splashtop Remote Desktop zeigt, was die beiden Unternehmen leisten können.“

„Mit Splashtop Remote Desktop können Benutzer mit ihrem Tablet überall hingehen, ohne ihren PC mitschleppen zu müssen. Sie werden ein atemberaubend schnelles Remote-Gaming-Erlebnis genießen“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Durch die Nutzung des neuesten Tegra 3 Quad-Core-Prozessors bringt Splashtop Sie auf ein neues Niveau. Gamer und Nicht-Spieler werden gleichermaßen einen WoW-Effekt erleben.“

Diese Hochleistungsversion von Splashtop Remote Desktop HD wird auf allen Tegra 3-betriebenen Tablets mit Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) verfügbar sein, wie zum Beispiel dem ASUS Eee Pad Transformer Prime, wenn es auf Android 4.0 aktualisiert wird.

Über Splashtop Remote Desktop

Splashtop Remote Desktop macht es überflüssig, Dateien und Multimedia zwischen Geräten zu übertragen, zu konvertieren oder zu synchronisieren. Wichtige Arbeitsdateien und Büroanwendungen wie Outlook, PowerPoint, Excel und Word sind leicht zugänglich. Inhalte zur persönlichen Unterhaltung, einschließlich Filme, Musik, Fotos und sogar 3D-Spiele, können auch aus der Ferne genossen werden. Splashtop Remote Desktop-Benutzer können Geräte über das Internet oder LAN verbinden.

Über Splashtop

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu berühren, indem es das beste geräteübergreifende Computererlebnis seiner Klasse bietet - eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Produkte von Splashtop wurden bereits auf mehr als 100 Millionen Geräten von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel und anderen Partnern ausgeliefert. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound und andere sind die meistverkauften Anwendungen in über 60 Ländern im Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog und Amazon Appstore for Android und erfreuen Millionen mobiler Nutzer mit leistungsstarkem, interaktivem Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Für Unternehmen, die sichere, verwaltete Konnektivität zwischen Geräten und Cloud-Diensten benötigen, ist Splashtop Pro die Antwort. Mit Splashtop Pro können IT- und Dienstleister eine Belegschaft in weniger als 30 Minuten „mobilisieren“. Die Nutzer können auf ihren Geräten ein Erlebnis der Verbraucherklasse genießen und gleichzeitig die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen des Unternehmens erfüllen.

Splashtop-Produkte werden von den Benutzern hoch bewertet und haben viele prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten – „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Teams in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

