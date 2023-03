Splashtop Remote Desktop HD ist eine der meistverkauften Anwendungen für HP TouchPad

Verbinden Sie jetzt PCs und Macs über HP TouchPad mit einer benutzerfreundlichen Anwendung für den Zugriff auf Dateien und Anwendungen und ergänzen Sie damit bestehende Splashtop Remote Desktop-Lösungen für webOS-Smartphones

10. Oktober 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, hat gerade die Veröffentlichung von Splashtop® Remote Desktop HD für HP TouchPad angekündigt, das eine einfache Ein-Klick-Lösung für den Fernzugriff vom HP TouchPad auf einen PC oder Mac mit vollständiger Audio- und HD-Videounterstützung ermöglicht. Splashtop Remote Desktop HD wurde von HP TouchPad-Fans mit Spannung erwartet und ist jetzt eine der meistverkauften Apps im HP App Catalog, die von HP TouchPad-Benutzern ausgezeichnet wurde.

Zusätzlich zur neuen HP TouchPad Remote Desktop-Lösung unterstützt Splashtop derzeit HP webOS für HP Pre 2 und HP Pre Plus Smartphones. Splashtop Remote Desktop ermöglicht Millionen von mobilen Geräten, von Tablets bis hin zu Smartphones, den Fernzugriff auf PCs und Macs.

"Splashtop hat den Fans, die nach Splashtop Remote Desktop HD für HP TouchPad verlangt haben zugehört. Wir sind stolz darauf, eine der allerersten Remote Desktop-Anwendungen für das TouchPad zu sein", sagte Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop. "Unser anhaltendes Engagement für die Unterstützung von HP's webOS ist ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Verwirklichung unserer Vision, Milliarden von Geräten auf der ganzen Welt zu überbrücken".

"Unsere Entwickler-Community hat ein unglaubliches Interesse für webOS gezeigt und bietet Touchpad-Benutzern weiterhin fantastische Erfahrungen", so Gloria Gavin, Director of webOS Developer and App Marketing, HP. "Splashtop's Remote Desktop HD für HP TouchPad ist ein hervorragendes Beispiel für die besten Anwendungen webOS App-Ökosystem.

Splashtop Remote Desktop HD für HP TouchPad kann für eine begrenzte Zeit für 4,99 $ aus dem HP App-Katalog heruntergeladen werden.

Mit Splashtop Remote Desktop HD können HP TouchPad-Benutzer jetzt auch:

Vollständige Steuerung von PCs oder Macs mit intuitiven Touch-Steuerungen und vertrauten WebOS-Gesten für den Fernzugriff auf Dateien und die Interaktion mit Anwendungen

Arbeiten mit Microsoft Office-Dokumenten (Word, Excel oder PowerPoint) und Microsoft Outlook

Zugriff auf iPhoto, Quicken, Keynote und andere Anwendungen, die nicht auf webOS verfügbar sind

Videos ansehen (Hulu, Netflix, DVDs) und spielen Sie auf Ihrem PC gespeicherte Musik, sei es in iTunes, Windows Media Player oder anderen Formaten

Zugriff auf IE-, Firefox-, Chrome- und Safari-Browser mit Lesezeichen, bevorzugten Plug-Ins und Erweiterungen

Verbindung zu PCs oder Macs über Wi-Fi- und 3G/4G-Netzwerke

Energie sparen mit Wake-on-LAN

Splashtop Remote Desktop macht es überflüssig, Dateien und Multimedia zwischen Geräten zu übertragen, zu konvertieren oder zu synchronisieren. Wichtige Arbeitsdateien und Büroanwendungen wie Outlook, PowerPoint, Excel und Word sind mit dieser neuen Anwendung leicht zugänglich. Inhalte für die persönliche Unterhaltung, darunter Filme, Musik, Fotos und sogar 3D-Spiele, können auch aus der Ferne betrachtet werden. Gehen Sie einfach überall hin, nur mit Ihrem Mobilgerät, Smartphone, Tablet, Notebook oder Ultrabook, und haben Sie trotzdem vollen Zugriff auf Ihren PC oder Mac mit einem installierten Splashtop Streamer.

Splashtop Remote Desktop besteht aus zwei Komponenten:

Eine Splashtop-Anwendung, die auf dem Client-Gerät läuft und iOS, Android, webOS, Windows und Mac OS unterstützt

Der kostenlose Splashtop-Streamer, die auf jedem Computer mit Windows 7, Vista, XP oder Mac OS X 10.6 oder höher läuft

Laden Sie Splashtop Remote Desktop HD für HP TouchPad aus dem HP App-Katalog unter http://developer.palm.com/appredirect/?packageid=com.splashtop.remote.webos herunter

Über Splashtop

Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, Menschen überall den schnellen Zugriff auf Inhalte und Anwendungen über Geräte und Clouds hinweg zu ermöglichen. Das Flaggschiffprodukt von Splashtop, Splashtop Remote Desktop, ist ein Bestseller im Apple App Store und Android Market und ermöglicht es Benutzern, ein umfassendes Computererlebnis von Mobilgeräten und PCs aus zu genießen.

Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 70 Millionen PCs und Mobilgeräten von Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Tokio, Amsterdam und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

Kontakt für die Medien:

Splashtop PR-Team

Nützliche Links:

Splashtop-Startseite: https://www.splashtop.com

http://developer.palm.com/appredirect/?packageid=com.splashtop.remote.webos

https://www.splashtop.com/streamer