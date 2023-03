Splashtop Remote Desktop jetzt auf ASUS Eee Pad Transformer Tablet vorinstalliert

Die Anwendung gibt Android-Tablet-Benutzern Zugriff auf Windows-Programme und -Medien

20. April 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-Access-Computing, gab heute bekannt, dass seine preisgekrönte Splashtop® Remote Desktop-Anwendung auf dem ASUS® Eee Pad Transformer Tablet gebündelt ist. Die Anwendung wird von ASUS als „MyCloud“ gebrandmarkt und ermöglicht es Tablet-Benutzern, auf ihre anderen Computer zuzugreifen und diese fernzusteuern, als ob sie vor ihnen stünden.

Eee Pad Transformer wird von NVIDIA® Tegra™ betrieben und läuft mit dem Betriebssystem Android 3.0 Honeycomb. Splashtop Remote Desktop für Android ist im Android Market erhältlich und wurde im Januar 2011 vom Laptop Magazine mit dem „Best of CES“ -Award ausgezeichnet.

„Transformer ist der perfekte Name für ein Tablet, das mit Splashtop Remote vorinstalliert ist“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Mit einem Fingertipp kannst du dein Android-Tablet in ein Windows- oder Mac-Gerät verwandeln — es ist, als ob du zwei oder drei zum Preis von einem bekommst.“

Die Splashtop Remote-Anwendung kostet im Android Market 4,99$, ist aber im Lieferumfang von Eee Pad Transformer enthalten, das für Endnutzer kostenlos ist.

Über Splashtop

Splashtop Inc. (früher bekannt als DeviceVM, Inc.) wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, das Computererlebnis zu optimieren, sodass Menschen überall schnell auf Inhalte und Anwendungen zugreifen können. Das Splashtop OS-Produkt, das 2007 erstmals vorgestellt wurde, ist eine preisgekrönte Instant-On-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Sekunden nach dem Einschalten ihres PCs online zu gehen, auf E-Mails zuzugreifen und mit Freunden zu chatten. Splashtop Remote Desktop, ein Bestseller im Apple App Store, ermöglicht es Benutzern, ihr gesamtes Computererlebnis von einem Smartphone oder Tablet aus zu genießen, während sie nicht an ihrem PC sind. Die Anwendung ist jetzt im Apple App Store, bei iTunes und im Android Market verfügbar.

Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 60 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team