Splashtop Remote Desktop übertrifft Angry Birds!

19. Mai 2011 — San Jose, CA — Splashtop® Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-Access-Computing, hat beeindruckende neue Rekorde aufgestellt, da ihre kostenpflichtige Remote Desktop iPad-App den neuen Guinness World Records® -HalterAngry Birds in Australien und Neuseeland übertroffen hat und diese Woche die Nummer eins der iPad-Apps wurde.

Seit der Einführung im September 2010 hat Splashtop Fernzugriff die Charts geklettert und ist laut App Annie die Nummer eins der kostenpflichtigen iPad-Apps in 15 Ländern und die Nummer eins unter den iPad-Business-Apps in 40 Ländern. Beachten Sie, dass Rankings häufig überwacht werden und sich häufig stündlich ändern

„Wenn Sie denken, dass es keine große Sache ist, Angry Birds zu schlagen, dann fragen Sie mal Ihre Kinder!“, sagt Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „OK, ernsthaft, wir versuchen nicht wirklich, mit Angry Birds zu konkurrieren. Tatsächlich macht Splashtop viele Spiele herorragend möglich.“ Auch wenn der Remote Desktop von Splashtop als Business-App kategorisiert wird, weist das Unternehmen darauf hin, dass einige Hardcore-Gamer damit grafiklastige PC-Spiele wie World of Warcraft auf ihrem iPad spielen. Wer hätte gedacht, dass es sich tatsächlich um eine verkleidete, revolutionäre Gaming-App handelt?

Wie der Blogger Brian Johnson von TouchArcade in seiner jüngsten Rezension feststellt: „Splashtop ist im Grunde genommen eine 1:1-Darstellung dessen, was auf Ihrem PC passiert, und es ist absolut unterhaltsam, darauf zu spielen!“ Endlich eine Gaming-Anwendung, die beide Lager zufrieden stellen kann – den durchschnittlichen Gelegenheitsspieler, der immer öfter für ein kurzes Spiel wie CityVille sein mobiles Gerät nutzt, um sich die Zeit zu vertreiben, und den ernsthaften Spieler, der sich ein reichhaltigeres und tiefergehendes Spielerlebnis wünscht.

Splashtop Remote stellt eine Verbindung zu jedem Betriebssystem von Windows 7, Windows Vista, Windows XP oder Mac OS X 10.6 oder höher her her her. Splashtop Remote besteht aus zwei Komponenten: einer Anwendung, die auf dem mobilen Gerät läuft, und einer Anwendung, die auf dem Computer läuft. Das Smartphone oder Tablet stellt über ein beliebiges Netzwerk eine Verbindung zum Computer her. Um mehr über Splashtop Remote zu erfahren, besuche bitte: https://www.splashtop.com/remote.

Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 60 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

