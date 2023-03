Splashtop Remote Desktop um Unterstützung für Macs erweitert

Benutzer können jetzt von einem iPhone, iPad, iPod touch oder einem Android-Telefon aus direkt auf Medien, Spiele und Anwendungen auf ihren Macs zu Hause oder im Büro zugreifen.

27. Januar 2011 — San Jose, CA— Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-Access-Computing, gab heute bekannt, dass es sein preisgekröntes Splashtop Remote Desktop-Softwareprodukt auf die Unterstützung von Macs erweitert hat. Jetzt können Benutzer von iMac, Mac Pro, MacBook Pro und Air sowie Mac Mini mit einem Tablet, wie einem iPad, oder einem Smartphone, wie einem iPhone, nahtlos auf ihren Heim- oder Büro-Mac zugreifen und ihn fernsteuern.

„Aufgrund seiner audiovisuellen Fähigkeiten ist der Mac seit langem das Liebesobjekt Hollywoods. Und genau wie der Mac glänzt Splashtop Remote mit Multimedia „, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Unsere Software unterstützt eine hohe Bildrate, was für flüssigere Filme sorgt. Jetzt, mit Mac-Kompatibilität, ist Splashtop Remote bereit für eine Affäre mit Hollywood.“

Die Mac-Unterstützung für Splashtop Remote ist das neueste Update der Splashtop-Produktfamilie, die auch Unterstützung für Windows-, iOS-Clients und Android-Geräte beinhaltet. Es ermöglicht Benutzern, mühelos über ein Mobilgerät, wie ein iPad, ein iPhone oder ein Android-basiertes Dell Streak, Samsung Galaxy Tab oder Lenovo LePad, auf ihren Computer zuzugreifen und ihn fernzusteuern, wodurch das Computererlebnis geräteübergreifend überbrückt wird.

Zum ersten Mal können Benutzer ein reichhaltiges und interaktives Remote-PC- und Mac-Erlebnis genießen, das Video und Audio in Echtzeit beinhaltet. Mit Splashtop Remote können Benutzer Filme ansehen, Musik hören, auf all ihre Dateien und Anwendungen zugreifen und PC-, Mac- und Flash-Spiele aus der Ferne spielen. Splashtop Remote ist für englische, chinesische, französische, deutsche, italienische, japanische, koreanische und spanische Benutzer lokalisiert.

Die Teilnehmer der Macworld 2011 sind eingeladen, Splashtop Remote auf dem Mac selbst zu erleben, indem sie Splashtop im Mobile App Showcase, Stand #818, während der Messe besuchen.

Der Splashtop Remote-Client ist jetzt im Apple App Store und bei iTunes sowie im Android Market erhältlich. Um die Splashtop Remote Mac-Serveranwendung kostenlos herunterzuladen oder um mehr über Splashtop Remote zu erfahren, besuche bitte https://www.splashtop.com/remote. Bilder findest du hier.

Über Splashtop



Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 50 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung " Most Innovative Product" von PC World , die Auszeichnung "Best of What's New" von Popular Science und die Auszeichnung "Best of 2011 CES" vom LAPTOP Magazine . Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose. Seine Büros befinden sich in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team