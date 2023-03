Splashtop Remote erreicht Platz 1 der kostenpflichtigen iPad-Anwendungen in vier Ländern

Erste iPad-App, die aus der Ferne ein vollständiges Windows-Erlebnis — mit Video und Audio — bietet, wächst in den ersten zwei Monaten der Verfügbarkeit aggressiv

20. Oktober 2010 — San Jose, CA— Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-on-Computing, gab heute bekannt, dass seine neueste Anwendung, Splashtop Remote für das iPad, eine aggressive Führung auf dem iPad-App-Markt übernommen hat. Unter den kostenpflichtigen Anwendungen hat Splashtop Remote in vier Ländern die führende Position in allen Anwendungskategorien eingenommen: Australien, Japan, Korea und Großbritannien. Darüber hinaus hat Splashtop Remote den zweiten Platz bei kostenpflichtigen iPad-Anwendungen in Kanada und China eingenommen und ist die Nummer eins der kostenpflichtigen Geschäftsanwendungen in den Vereinigten Staaten.

„Der Bereich mobiles Computing entwickelt sich rasant weiter, und der Aufstieg der Personal Cloud, gepaart mit der Popularität von mobilen und Nicht-PC-Geräten, hat die Computing-Erfahrung sowohl flexibler als auch fragmentierter gemacht“, so Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop Inc. „Splashtop Remote ist das erste Produkt, das das Computing-Erlebnis über Geräte hinweg effektiv überbrückt, und die Benutzer sind davon äußerst begeistert. Das beispiellose Wachstum der Anwendung zeigt die Nachfrage der Benutzer nach mobilem Zugriff auf ihre persönlichen Inhalte und Anwendungen über mehrere Geräte hinweg.“

In der Kategorie der Geschäftsanwendungen hat Splashtop Remote bereits eine weltweite Dominanz erlangt. Die App ist in 10 Ländern, darunter Australien, Kanada, China, Hongkong, Japan, Korea, Polen, Taiwan, Großbritannien und die Vereinigten Staaten, auf Platz eins. Zudem ist Splashtop Remote die drittplatzierte Business-App in Deutschland.

Splashtop Remote-Nutzer nutzen die App für alles, von Produktivitäts- und Bildungs-Apps bis hin zu Filmen und Videospielen. Zu den beliebten Anwendungen des Produkts gehören der Zugriff auf Flash-basierte Webinhalte, Microsoft Office-Anwendungen wie Outlook oder PowerPoint und der Zugriff auf Medieninhalte im Heimnetzwerk.

Splashtop Remote ermöglicht es Anwendern, mühelos auf ihren PC zuzugreifen und ihn zu steuern, um Windows über ein iPad ferngesteuert in vollem Umfang zu erleben und so das Computererlebnis geräteübergreifend zu überbrücken. Zum ersten Mal können Benutzer ein reichhaltiges und interaktives Remote-PC-Erlebnis genießen, das Video- und Audiofunktionen in voller Echtzeit umfasst. Mit Splashtop Remote können die Benutzer Filme ansehen, Musik hören, auf alle Windows-Dateien und Anwendungen zugreifen und sogar PC- und Flash-Spiele per Fernzugriff spielen. Splashtop Remote für iPad ist ab sofort im Apple App Store erhältlich. Um mehr über Splashtop Remote zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.splashtop.com/remote.

Splashtop Inc. (ehemals DeviceVM, Inc.) ist ein privat geführtes Softwareunternehmen, das von Dow Jones als eines der 50 Unternehmen ausgewählt wurde, die es zu beobachten gilt. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Mit seiner preisgekrönten Splashtop-Produktfamilie verbessert das Unternehmen das tägliche Computererlebnis und bietet schnellen und bequemen Zugriff auf die Informationen, die den Benutzern wichtig sind. Das Flaggschiffprodukt Splashtop, das 2007 eingeführt wurde, ist eine preisgekrönte Instant-On-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Sekunden nach dem Einschalten ihrer PCs online zu gehen. Splashtop Remote ermöglicht es Benutzern, das volle Windows-Erlebnis von ihrem iPad oder einem anderen mobilen Gerät aus zu genießen, während sie nicht an ihrem PC sind.

Splashtop-Produkte sind derzeit auf mehr als 40 Millionen PCs führender Hersteller erhältlich, darunter Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony. Seit seinem Debüt im Oktober 2007 hat Splashtop zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die renommierte Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2010 CES“ vom Laptop Magazine. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

