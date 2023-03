Splashtop Remote Browser ermöglicht Nutzung von Internet Explorer, Firefox und Chrome für iPad-Benutzer

Mit der Anwendung können iPad-Nutzer im Internet surfen, indem sie sich mit einem Browser auf ihrem PC verbinden

28. April 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-Access-Computing, hat heute den Splashtop® Remote Browser vorgestellt. Die Anwendung ermöglicht iPad-Nutzern, mit dem Standardbrowser — Microsoft® Internet Explorer®, Mozilla Firefox oder Google Chrome — auf ihrem Hauptcomputer im Internet zu surfen. Es unterstützt unverändert alle Plug-ins, Lesezeichen und Daten, die im computerseitigen Browser gespeichert sind.

Splashtop Remote Browser bietet Vorteile gegenüber Browsern, die heute für Mobilgeräte verfügbar sind. Da die Anwendung den Browser deines PCs mit vollem Funktionsumfang ausführt, hat sie natürlich eine vertraute Oberfläche und enthält all deine Plug-ins, einschließlich Adobe® Flash® und Microsoft® Silverlight™, gespeicherte Anmeldeinformationen, Lesezeichen und Formulardaten.

Zu den neuen Arten der mobilen Nutzung, die durch Splashtop Remote Browser ermöglicht werden, gehören:

Online-Medienkonsum — von deinem iPad aus kannst du vertraute Online-Musik-, Video- und Radiowebsites besuchen und die Inhalte genauso genießen wie auf deinem PC, unabhängig davon, ob die Websites das iPad unterstützen. Laut dem Bericht von Forrester Research, Inc. vom März 2011, Best Practices For Tablet Media Apps, verwenden 58% der iPad-Nutzer ihre Tablets, um Videos anzusehen.

Browserbasiertes Gaming — mit Touch kannst du sogar deine Lieblingsspiele, die Flash oder Shockwave verwenden, vom iPad aus spielen!

Praktisches Online-Shopping — Lieferadressen, Logins und Passwörter sowie Kreditkartennummern, die von deinem Computerbrowser gespeichert wurden, müssen nicht erneut auf der iPad-Tastatur eingegeben werden.

„In der Welt der mobilen Webbrowser führen nicht alle Wege nach Rom. Bei manchen Browsern bist du in Timbuktu auf Trab“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Mit Splashtop Remote Browser kannst du überall hingehen, wo dein PC-Browser dich hinführen kann — ohne Flash-Einschränkungen oder Plugin-Inkompatibilitäten. Das alles von einem iPad aus.“

Splashtop Remote Browser für das iPad ist kostenlos im Apple App Store erhältlich und auf 5-minütige Sitzungen begrenzt. Es unterstützt derzeit das Surfen über einen Windows-Computer. Die Unterstützung für Mac OS befindet sich in der Entwicklung. Verbraucher können für 4,99$ auf die vollständige und unbegrenzte Splashtop Remote Desktop-Anwendung upgraden.

Über Splashtop



Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 60 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

