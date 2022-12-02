Splashtop Remote Browser ermöglicht Nutzung von Internet Explorer, Firefox und Chrome für iPad-Benutzer
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Mit der Anwendung können iPad-Nutzer im Internet surfen, indem sie sich mit einem Browser auf ihrem PC verbinden
28. April 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-Access-Computing, hat heute den Splashtop® Remote Browser vorgestellt. Die Anwendung ermöglicht iPad-Nutzern, mit dem Standardbrowser — Microsoft® Internet Explorer®, Mozilla Firefox oder Google Chrome — auf ihrem Hauptcomputer im Internet zu surfen. Es unterstützt unverändert alle Plug-ins, Lesezeichen und Daten, die im computerseitigen Browser gespeichert sind.
Splashtop Remote Browser bietet Vorteile gegenüber den heute für mobile Geräte verfügbaren Browsern. Da die Anwendung den voll ausgestatteten Browser Ihres PCs ausführt, hat sie natürlich eine vertraute Benutzeroberfläche und enthält alle Ihre Plug-ins, einschließlich Adobe® Flash® und Microsoft® Silverlight™, gespeicherte Anmeldeinformationen, Lesezeichen und Formulardaten.
Zu den neuen Arten der mobilen Nutzung, die durch Splashtop Remote Browser ermöglicht werden, gehören:
Online-Medienkonsum – von Ihrem iPad aus können Sie bekannte Online-Musik-, Video- und Radio-Websites besuchen und die Inhalte genauso genießen wie auf Ihrem PC, unabhängig davon, ob die Websites das iPad unterstützen. Laut dem Bericht "Best Practices For Tablet Media Apps" von Forrester Research, Inc. aus dem März 2011 nutzen 58% der iPad-Nutzer ihre Tablets, um Videos anzusehen.
Browser-basiertes Gaming – Sie können sogar Ihre Lieblingsspiele spielen, die Flash oder Shockwave verwenden, vom iPad aus mit Touch!
Praktisches Online-Shopping — Lieferadressen, Logins und Passwörter sowie Kreditkartennummern, die von deinem Computerbrowser gespeichert wurden, müssen nicht erneut auf der iPad-Tastatur eingegeben werden.
„In der Welt der mobilen Webbrowser führen nicht alle Wege nach Rom. Einige Browser lassen Sie in Timbuktu im Stich“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Mit Splashtop Remote Browser können Sie überall hingehen, wohin Ihr PC-Browser Sie führen kann – ohne Flash-Einschränkungen oder Plug-in-Inkompatibilitäten. All das von einem iPad aus.“
Splashtop Remote Browser für das iPad ist kostenlos im Apple App Store erhältlich und auf 5-minütige Sitzungen begrenzt. Es unterstützt derzeit das Surfen über einen Windows-Computer. Die Unterstützung für Mac OS befindet sich in der Entwicklung. Verbraucher können für 4,99$ auf die vollständige und unbegrenzte Splashtop Remote Desktop-Anwendung upgraden.
Über Splashtop
Splashtop Inc. (ehemals bekannt als DeviceVM, Inc.) wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, das Computererlebnis zu optimieren, damit Menschen überall schnell auf Inhalte und Anwendungen zugreifen können. Das Splashtop OS-Produkt, das erstmals 2007 eingeführt wurde, ist eine preisgekrönte Instant-On-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Sekunden nach dem Einschalten ihres PCs online zu gehen, E-Mails zuzugreifen und mit Freunden zu chatten. Splashtop Remote-Desktop, ein Bestseller im Apple App Store, ermöglicht es Benutzern, ihr vollständiges Computererlebnis von einem Smartphone oder Tablet aus zu genießen, während sie nicht an ihrem PC sind. Die Anwendung ist jetzt im Apple App Store, auf iTunes und im Android Market verfügbar.
Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 60 Millionen PCs führender Hersteller verfügbar, darunter Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipei. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.
Kontakt für die Medien:
Splashtop PR-Team
Nützliche Links:
Splashtop-Startseite: https://www.splashtop.com
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote