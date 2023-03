Splashtop Remote for Android von LAPTOP Magazine als beste App auf der CES 2011 ausgezeichnet

Die Stärke der Fernverbindung, der einfache Zugriff und die hervorragende Video- und Audioqualität bieten eine gewinnbringende Kombination

12. Januar 2010 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-Access-Computing, gab heute bekannt, dass sein neuestes Softwareprodukt, Splashtop Remote für Android, einen begehrten Best of CES-Award des LAPTOP Magazine gewonnen hat. Die Anwendung hat den ersten Platz in der Kategorie Beste App/Software erreicht. Die Gewinner wurden als Vertreter der innovativsten Produkte unter den Dutzenden ausgewählt, die auf der Consumer Electronics Show 2011 vorgestellt wurden.

„Das ist wie der Oscar für die beste Software – wir können damit unseren Code etwas aufwerten“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Splashtop Remote für Android stellt ein Kernstück unserer 'Bridge to Anywhere' dar und macht es Menschen mit Android-basierten Tablets und anderen mobilen Geräten unglaublich einfach, ihre bisher PC-gebundenen Informationen und Unterhaltungsangebote auch unterwegs, jederzeit und überall zu genießen.“

Zusätzlich zu dieser jüngsten Auszeichnung wurde Splashtop Remote vor kurzem als „Bestseller“ auf den Apple iTunes 2010 Rewind-Listen für Japan, Großbritannien, Kanada und Australien ausgezeichnet – eine Rangliste, die die heißesten Produktangebote hervorhob, die während des Jahres für iPhone, iPad und iPod touch erhältlich waren.

Splashtop Remote für Android ist das neueste Mitglied der Splashtop-Produktfamilie, die auch Unterstützung für Windows- und iOS-Clients bietet. Splashtop Remote ermöglicht es Anwendern, mühelos über ein mobiles Gerät, wie z.B. ein iPad, ein iPhone oder ein Android-basiertes Dell Streak, Samsung Galaxy Tab oder Lenovo LePad, auf ihren Computer zuzugreifen und ihn aus der Ferne zu steuern, wodurch das Computererlebnis geräteübergreifend überbrückt wird. Zum ersten Mal können die Benutzer ein reichhaltiges und interaktives Remote-PC-Erlebnis genießen, das Video und Audio in voller Echtzeit beinhaltet. Mit Splashtop Remote können die Benutzer Filme ansehen, Musik hören, auf alle ihre Dateien und Anwendungen zugreifen, PC- und Flash-Spiele ferngesteuert spielen und sogar einen Computer über eine „Wake-on-LAN“-Funktion ferngesteuert aufwecken. Splashtop Remote ist lokalisiert für Benutzer in Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch und Spanisch erhältlich.

Splashtop Remote ist jetzt im Apple App Store und bei iTunes sowie im Android Market erhältlich. Um mehr über Splashtop Remote zu erfahren, besuchen Sie bitte:https://www.splashtop.com/remote.

Über Splashtop



Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 40 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

