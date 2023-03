Mit Splashtop Pro kann die IT-Abteilung eine Belegschaft mit BlackBerry PlayBook-Tablets innerhalb von dreißig Minuten mobilisieren

10. Mai 2012 — San Jose, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute die Veröffentlichung von Splashtop Pro mit Unterstützung für BlackBerry® PlayBook™ -Tablets bekannt. Splashtop Pro wurde für Unternehmens-IT, Dienstleister und Systemintegratoren entwickelt, um mobilen Mitarbeitern den Einsatz von Tablets zu ermöglichen. Splashtop Pro ist eine mit Spannung erwartete App für die IT-Community in Unternehmen, die BlackBerry PlayBook-Tablets einsetzt, und knüpft an den Erfolg von Splashtop Remote Desktop HD an, einer meistverkauften App für das PlayBook.

Mit Splashtop Pro kann die IT-Abteilung Geräte über eine benutzerfreundliche, Cloud-basierte Web-Konsole sicher verwalten und überwachen. Jetzt kann die IT-Abteilung Richtlinien implementieren und festlegen, die es mobilen Mitarbeitern ermöglichen, persönliche, private und öffentliche Clouds zu nutzen, unabhängig davon, ob sie auf einer physischen oder virtuellen Maschine ausgeführt werden.

„RIM konzentriert sich darauf, das Unternehmen zu gewinnen, und Splashtop Pro ist die perfekte App, um den Erfolg des PlayBooks dort zu unterstützen“, sagt Mark Lee, Splashtop CEO und Mitbegründer. „Die Mitarbeiter können mit ihren PlayBooks überall hingehen und haben sicheren Fernzugriff auf alle ihre Anwendungen und Dateien auf ihren Computern.“

„Splashtop hat einige der führenden Anwendungen für das BlackBerry PlayBook entwickelt, darunter eine der beliebtesten Geschäftsanwendungen in der heutigen App World. Wir freuen uns, dass Splashtop Splashtop Pro auf das PlayBook bringt“, so Martyn Mallick, VP of Global Alliances and Business Development. „Splashtop Pro und das Blackberry PlayBook sind eine gewinnbringende Kombination, um die Remote-Desktop-Steuerung in das Unternehmen zu bringen.“

Mit Splashtop Pro kann ein IT-Administrator:

* Einfache Bereitstellung von Tablets in einer Organisation ohne Änderungen an der Infrastruktur

* Verwalte die Konnektivität von Mobilgeräten und Computern zentral über eine einfache webbasierte Admin-Konsole

* Gruppencomputer für gemeinsamen Zugriff

* Verbindungsverlauf überwachen

* Erhalte bevorzugten Support

Mit Splashtop Pro können Mitarbeiter mobil und produktiver sein, indem sie ein Tablet verwenden, um die Hardware- und Softwareressourcen eines Unternehmens gemeinsam zu nutzen. Splashtop Pro macht das Übertragen, Konvertieren oder Synchronisieren von Dateien und Multimedia zwischen Geräten überflüssig. Wichtige Arbeitsdateien und Office-Anwendungen wie Outlook, PowerPoint, Excel und Word sind leicht zugänglich, ebenso wie Videos, Musik und Fotos für Präsentationen.

Splashtop Pro eignet sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Geschäftsszenarien; zum Beispiel:

* Außendienstmitarbeiter, die Zugriff auf das interne CRM-System ihres Unternehmens oder andere Preis- und Inventarinformationen benötigen

* Telearbeiter, die von zu Hause aus arbeiten und über VPN auf den Bürocomputer zugreifen möchten

* Medizinisches Fachpersonal, das einen einfachen Zugang zu EMR-Patienten sucht, um die Ergebnisse interaktiv zu erklären

* Restaurantmanager, die mobile Geräte für die Eingabe von Bestellungen verwenden

IT-Administratoren können sich unter https://www.splashtop.com/pro für ein Splashtop Pro-Konto anmelden, das 5-25 Benutzer unterstützt kostenlos, für die ersten dreißig Tage.

Splashtop Pro besteht aus zwei Komponenten:

Die Splashtop Pro-Anwendung läuft auf dem BlackBerry PlayBook

Die kostenlose Splashtop Streamer-Software, die auf jedem Computer mit Windows 7, Vista, XP läuft

Sieh dir das Splashtop Pro-Video auf http://youtu.be/y694AePJjG8 an

Über Splashtop Inc.

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu berühren, indem es das beste Remote-Desktop-Erlebnis seiner Klasse bietet – die Verbindung von Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Splashtop-Technologie ermöglicht Privat- und Geschäftsanwendern einen leistungsstarken, sicheren und interaktiven Zugriff auf ihre bevorzugten Anwendungen, Medieninhalte und Dateien – jederzeit und überall.

Die Produkte von Splashtop sind die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, Amazon App Store für Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop und anderen. Mehr als 6 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und mehr als 100 Millionen Geräte von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und anderen Partnern wurden mit Splashtop ausgeliefert.

Die Konsumorientierung der IT und die Verbreitung mobiler Geräte führen zur Akzeptanz von Splashtop durch Unternehmen. Die Splashtop Bridging Cloud gewährleistet eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität über mehrere Geräte hinweg und bietet gleichzeitig IT, Systemintegratoren und Dienstanbietern eine richtliniengesteuerte Kontrolle.

Splashtop wurde von PC World mit dem renommierten Preis „Most Innovative Product“, von Popular Science mit dem Preis „Best of What's New“ und vom LAPTOP Magazine mit dem Preis „Best of 2012 CES“ ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Taipeh und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team

Nützliche Links:

https://www.splashtop.com

Die verwandten Marken, Bilder und Symbole der BlackBerry- und RIM-Familien sind ausschließliches Eigentum und Handelsmarken von Research In Motion Limited.