Splashtop veröffentlicht Splashtop Pro für Unternehmen

Splashtop Pro ermöglicht es IT- und Serviceanbietern, eine Belegschaft in 30 Minuten zu mobilisieren

1. November 2011 — San Jose, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute die Veröffentlichung von Splashtop Pro bekannt, das für Unternehmens-IT, Dienstleister und Systemintegratoren entwickelt wurde, um mobilen Mitarbeitern mit Tablets zu ermöglichen. Heute nutzen mehr als 5 Millionen Tablet- und Smartphone-Nutzer Splashtop, um per Fernzugriff auf PC- und Mac-Anwendungen und Dateien mit vollständigem Audio und hochauflösendem Video zuzugreifen.

Mit Splashtop Pro kann die IT die Geräte über eine benutzerfreundliche cloudbasierte Webkonsole sicher verwalten und überwachen. Jetzt kann die IT Richtlinien bereitstellen und festlegen, die es mobilen Mitarbeitern ermöglichen, persönliche, private und/oder öffentliche Clouds zu nutzen, unabhängig davon, ob sie auf einer physischen oder virtuellen Maschine laufen.

„Splashtop Pro ist der schnellste Weg, mobile Arbeitskräfte zu unterstützen. In 30 Minuten ist die Belegschaft eines Unternehmens mit mobilen Tablets mit vollem Zugriff auf ihre Apps und Dateien auf ihren Computern einsatzbereit „, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Wir freuen uns, die Benutzerfreundlichkeit von Verbraucher-Apps in die IT-Welt von Unternehmen zu bringen und gleichzeitig die IT dabei zu unterstützen, sichere Konnektivität zwischen Geräten zentral zu steuern und zu verwalten.“

Mit Splashtop Pro kann ein IT-Administrator:

Einfache Bereitstellung von Tablets in einer Organisation ohne Änderungen an der Infrastruktur

Ermöglichen Sie den sicheren Zugriff auf Anwendungen, Dateien und Inhalte auf Unternehmenscomputern von einem Mobilgerät aus

Verwalte die Konnektivität von Mobilgeräten und Computern zentral über eine einfache webbasierte Admin-Konsole

Benutzerberechtigungen verwalten

Computer für gemeinsamen Zugriff gruppieren

Verwalte Verbindungen auf der Grundlage von Richtlinien wie Verbindungstyp und Uhrzeit

Überwachen Sie den Verbindungsverlauf

Updates verwalten

Erhalte bevorzugten Support

Mit Splashtop Pro können Mitarbeiter mobil und produktiver sein, indem sie ein Tablet verwenden, um die Hardware- und Softwareressourcen eines Unternehmens gemeinsam zu nutzen. Pro macht das Übertragen, Konvertieren oder Synchronisieren von Dateien und Multimedia zwischen Geräten überflüssig. Wichtige Arbeitsdateien und Office-Anwendungen wie Outlook, PowerPoint, Excel und Word sind leicht zugänglich, ebenso wie Videos, Musik und Fotos für Präsentationen.

Splashtop Pro eignet sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Geschäftsszenarien, zum Beispiel:

Außendienstmitarbeiter, die Zugriff auf das interne CRM-System ihres Unternehmens oder andere Preis- und Inventarinformationen benötigen

Immobilienmakler, die ihre Zeitpläne anpassen möchten, ohne zurück ins Büro zu gehen

Telearbeiter, die von zu Hause aus arbeiten und über VPN per Fernzugriff auf den Bürocomputer zugreifen

Designer, die ihre Kunden bei Präsentationen beeindrucken wollen

Medizinisches Fachpersonal, das einen einfachen Zugang zu EMR für Patienten sucht, um die Ergebnisse interaktiv zu erklären • Franchise-Inhaber teilen Marketing- oder andere nützliche Informationen mit Filialen

Restaurantmanager, die mobile Geräte für die Eingabe von Bestellungen verwenden

IT-Administratoren können sich unter www.splashtop.com/pro für ein Splashtop Pro-Konto anmelden, das 5 bis 25 Benutzer unterstützt.Für die ersten 30 Tage kostenlos.

Über Splashtop

Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, Menschen überall den schnellen Zugriff auf Inhalte und Anwendungen über Geräte und Clouds hinweg zu ermöglichen. Das Flaggschiffprodukt von Splashtop, Splashtop Remote Desktop, ist ein Bestseller im Apple App Store und Android Market und ermöglicht es Benutzern, ein umfassendes Computererlebnis von Mobilgeräten und PCs aus zu genießen.

Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 70 Millionen PCs und Mobilgeräten von Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Tokio, Amsterdam und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

