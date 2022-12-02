Splashtop veröffentlicht Splashtop Pro für Unternehmen
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Splashtop Pro ermöglicht es IT- und Serviceanbietern, eine Belegschaft in 30 Minuten zu mobilisieren
1. November 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute die Veröffentlichung von Splashtop Pro bekannt, das für Unternehmens-IT, Dienstleister und Systemintegratoren entwickelt wurde, um mobilen Mitarbeitern mit Tablets zu ermöglichen. Heute nutzen mehr als 5 Millionen Tablet- und Smartphone-Nutzer Splashtop, um per Fernzugriff auf PC- und Mac-Anwendungen und Dateien mit vollständigem Audio und hochauflösendem Video zuzugreifen.
Mit Splashtop Pro kann die IT die Geräte über eine benutzerfreundliche cloudbasierte Webkonsole sicher verwalten und überwachen. Jetzt kann die IT Richtlinien bereitstellen und festlegen, die es mobilen Mitarbeitern ermöglichen, persönliche, private und/oder öffentliche Clouds zu nutzen, unabhängig davon, ob sie auf einer physischen oder virtuellen Maschine laufen.
„Splashtop Pro ist der schnellste Weg, mobile Arbeitskräfte zu unterstützen. In 30 Minuten ist die Belegschaft eines Unternehmens mit mobilen Tablets mit vollem Zugriff auf ihre Apps und Dateien auf ihren Computern einsatzbereit „, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Wir freuen uns, die Benutzerfreundlichkeit von Verbraucher-Apps in die IT-Welt von Unternehmen zu bringen und gleichzeitig die IT dabei zu unterstützen, sichere Konnektivität zwischen Geräten zentral zu steuern und zu verwalten.“
Mit Splashtop Pro kann ein IT-Administrator:
Einfache Bereitstellung von Tablets in einer Organisation ohne Änderungen an der Infrastruktur
Ermöglichen Sie den sicheren Zugriff auf Anwendungen, Dateien und Inhalte auf Unternehmenscomputern von einem Mobilgerät aus
Verwalte die Konnektivität von Mobilgeräten und Computern zentral über eine einfache webbasierte Admin-Konsole
Benutzerberechtigungen verwalten
Computer für gemeinsamen Zugriff gruppieren
Verwalte Verbindungen auf der Grundlage von Richtlinien wie Verbindungstyp und Uhrzeit
Überwachen Sie den Verbindungsverlauf
Updates verwalten
Erhalte bevorzugten Support
Mit Splashtop Pro können Mitarbeiter mobil und produktiver sein, indem sie ein Tablet verwenden, um die Hardware- und Softwareressourcen eines Unternehmens gemeinsam zu nutzen. Pro macht das Übertragen, Konvertieren oder Synchronisieren von Dateien und Multimedia zwischen Geräten überflüssig. Der Zugriff auf wichtige Arbeitsdateien und Office-Anwendungen wie Outlook, PowerPoint, Excel und Word sowie auf Videos, Musik und Fotos für Präsentationen ist problemlos möglich.
Splashtop Pro eignet sich für den Einsatz in verschiedenen Geschäftsszenarien, zum Beispiel:
Außendienstmitarbeiter, die Zugriff auf das interne CRM-System ihres Unternehmens oder andere Preis- und Inventarinformationen benötigen
Immobilienmakler, die ihre Zeitpläne anpassen möchten, ohne zurück ins Büro zu gehen
Telearbeiter, die von zu Hause aus arbeiten und über VPN per Fernzugriff auf den Bürocomputer zugreifen
Designer, die ihre Kunden bei Präsentationen beeindrucken wollen
Mitarbeiter im Gesundheitswesen suchen nach einem einfachen Zugang zur EMR von Patienten, um Ergebnisse interaktiv zu erklären
Franchise-Inhaber teilen Marketing- oder andere nützliche Informationen mit Filialen
Restaurantmanager, die mobile Geräte für die Eingabe von Bestellungen verwenden
Über Splashtop
Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, Menschen überall den schnellen Zugriff auf Inhalte und Anwendungen über Geräte und Clouds hinweg zu ermöglichen. Das Flaggschiffprodukt von Splashtop, Splashtop Remote Desktop, ist ein Bestseller im Apple App Store und Android Market und ermöglicht es Benutzern, ein umfassendes Computererlebnis von Mobilgeräten und PCs aus zu genießen.
Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 70 Millionen PCs und Mobilgeräten von Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Tokio, Amsterdam und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.
Kontakt für die Medien:
Splashtop PR-Team
Nützliche Links:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Pro: https://www.splashtop.com/pro