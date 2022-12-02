Splashtop veröffentlicht MeeGo-basiertes Splashtop-Betriebssystem für OEMs
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Unternehmen unterstützt MeeGo für breite Marktdurchdringung
15. Februar 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-Access-Computing, gab heute die Veröffentlichung einer neuen Version seines Splashtop® -Betriebssystems bekannt, das sich an OEM- und ODM-Partner richtet, die Splashtop auf MeeGo™ -basiertes Splashtop auf Tablets und Netbooks der nächsten Generation bringen. Das Flaggschiff-Betriebssystemprodukt von Splashtop wurde bereits auf Millionen von Notebooks und Netbooks führender OEMs, darunter Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony und mehr, ausgeliefert.
„Wenn Sie ein OEM sind, sollten Sie einen Software-Partner so wählen, wie Sie einen Ehepartner wählen würden“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Es sollte jemand sein, dem Sie vertrauen, jemand, der versteht, wie Sie arbeiten, und jemand, der Ihnen helfen kann, ein schönes Produkt auf die Welt zu bringen. Aber in der Computerindustrie zählt wirklich Erfahrung – je mehr, desto besser. 60 Millionen installierte Splashtop-Anwendungen zeigen, dass wir bewährte und echte Lösungen anbieten. Außerdem sind wir ein großartiger langfristiger Partner.“
„MeeGos offene und flexible Softwareplattform auf Intel®-Architektur gibt Herstellern von Mobilgeräten sowohl die Freiheit als auch die leistungsstarken Möglichkeiten, spannende Benutzererlebnisse zu bieten“, sagt Ram Peddibhotla, Systemsoftware-Marketingdirektor der Intel Corporation. „Intel heißt Splashtop und andere Softwareanbieter im MeeGo-Ökosystem willkommen, damit sie ihr profundes Softwarewissen einsetzen können, um Hersteller dabei zu unterstützen, mobile Geräte schnell auf den Markt zu bringen.“
Das Vorzeigeprodukt von Splashtop ist eine preisgekrönte Instant-on-Plattform, die es den Benutzern ermöglicht, Sekunden nach dem Einschalten des PCs online zu gehen, auf E-Mails zuzugreifen und mit Freunden zu chatten. Die neue MeeGo-basierte Version des Produkts wird mit dem Intel AppUpSM Center Application Store verlinkt, sodass Benutzer eine Vielzahl von Softwareanwendungen für MeeGo kaufen, herunterladen und ausführen können.
OEMs können das MeeGo-Benutzererlebnis mit Splashtop Remote, einer der meistverkauften Remote-Desktop-Anwendung, weiter ausbauen. Sie ermöglicht es Anwendern, ein MeeGo, Android, Windows- oder iOS-Gerät mit einem PC oder Mac zu verbinden, um unterwegs nahtlos auf Computeranwendungen und Inhalte zuzugreifen.
Splashtop ist ein aktiver Mitwirkender und enthusiastischer Fürsprecher des MeeGo-Projekts. Der CEO und Mitbegründer von Splashtop, Mark Lee, ist im Vorstand der Linux Foundation, dem Steward der MeeGo-Entwicklung, und zwei leitende Angestellte von Splashtop arbeiten direkt an der Förderung von MeeGo im Namen der Stiftung in Asien.
Über Splashtop
Splashtop Inc. (früher bekannt als DeviceVM, Inc.) wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, das Computererlebnis zu optimieren, sodass Menschen überall schnell auf Inhalte und Anwendungen zugreifen können. Das Splashtop OS-Produkt, das 2007 erstmals vorgestellt wurde, ist eine preisgekrönte Instant-On-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Sekunden nach dem Einschalten ihres PCs online zu gehen, auf E-Mails zuzugreifen und mit Freunden zu chatten. Splashtop Remote, die meistverkaufte Geschäfts-App in den USA, die von den Verkäufen und Downloads im Apple App Store ausgezeichnet wurde, ermöglicht es Benutzern, ihr gesamtes Computererlebnis von einem Smartphone oder Tablet aus zu genießen, während sie nicht an ihrem PC sind. Der Splashtop Remote-Client ist jetzt im Apple App Store und bei iTunes sowie im Android Market erhältlich. Um die Splashtop Remote Mac-Serveranwendung kostenlos herunterzuladen oder um mehr über Splashtop Remote zu erfahren, besuche bitte: www.splashtop.com/Remote.
Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 60 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.
Über das MeeGo-Projekt
Das MeeGo-Projekt kombiniert Intels Moblin™ und die Maemo-Projekte von Nokia zu einer Linux-basierten Open-Source-Softwareplattform für die nächste Generation von Computergeräten. Die MeeGo-Softwareplattform ist so konzipiert, dass sie Entwicklern das breiteste Spektrum an Gerätesegmenten bietet, auf die sie für ihre Anwendungen abzielen können, darunter Netbooks und Einstiegs-Desktops, tragbare Computer- und Kommunikationsgeräte, Infotainmentgeräte im Fahrzeug, vernetzte Fernseher, Medientelefone und mehr — und das alles unter Verwendung eines einheitlichen, auf Qt basierenden APIs. Für Verbraucher wird MeeGo innovative Anwendungserlebnisse bieten, die sie von Gerät zu Gerät nutzen können. Das MeeGo-Projekt wird von der Linux Foundation gehostet. Weitere Informationen zu MeeGo findest du auf www.meego.com.
Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team