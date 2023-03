Splashtop Presenter verwandelt iPads in ultimative Fernbedienung für Präsentationen

Steuere PowerPoint- und Keynote-Folien von überall im Raum und kommentiere Inhalte, um Ideen zum Leben zu erwecken

9. Januar 2012 — San Jose, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, kündigte heute die Veröffentlichung von Presenter an, einer App, die ein iPad zur ultimativen Fernsteuerung für Präsentationen macht. Der Moderator stellt über WLAN eine Verbindung zu einem PC oder Mac her, sodass ein Redner Folien präsentieren und kommentieren, Videos präsentieren, auf Fragen antworten und mit einem Publikum interagieren kann, ohne an den Computer oder das Podium gebunden zu sein.

Presenter ist ideal für:

Vertriebsleiter, die ein Publikum mit Spezialeffekten und Anmerkungen beeindrucken möchten — auch wenn sie vom hinteren Teil des Raums aus arbeiten.

Dozenten, um es den Zuschauern zu ermöglichen, Fragen direkt auf einem iPad zu beantworten — ohne in den Raum zu gehen.

Trainer, die effektiver sein wollen, indem sie den Auszubildenden die Teilnahme mit den Inhalten von ihrem Platz aus ermöglichen

„Der Moderator ist der neue Produktivitätsfreund eines Geschäftsmanns. Jetzt ist es einfach, Präsentationen Schwung zu verleihen, um die Aufmerksamkeit deines Publikums zu erregen“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „In der Lage zu sein, sich frei in einem Raum zu bewegen und mit deinen Teilnehmern zu interagieren, egal wie klein oder groß, wird deinen Präsentationen mehr Wirkung verleihen.“

Presenter verfügt auf deinem iPad über eine einfach zu bedienende schwebende Werkzeugleiste, mit der du beliebige Inhalte zeichnen, markieren oder überschreiben kannst — sogar Keynote, Adobe Flash und Video. Ein Sprecher kann Stifte, Textmarker und Formen in verschiedenen Farben und Größen verwenden, um Details hervorzuheben, Fragen zu beantworten oder spontan Informationen hinzuzufügen.

Zusätzlich zu den Annotationsfunktionen sind spezielle Tools enthalten. Der Screen Shade ermöglicht es einem Moderator, Teile seines Displays sichtbar zu machen, um beispielsweise Quizfragen durchzuführen. Das Spotlight kann verschoben und vergrößert werden, um sich auf wichtige Details zu konzentrieren. Vollständig editierbare, mehrseitige Flipcharts können für die Anzeige mit einer Vielzahl von Hintergründen erstellt werden, ideal für Geschäftsanwendungen, die dann per E-Mail mit Kollegen oder Zuschauern geteilt werden können.

Presenter enthält eine virtuelle Tastatur und Touch-Gesten, um deine Maus zu simulieren, die Werkzeugleiste ein- oder auszublenden, in PowerPoint- oder PDF-Präsentationen von links nach rechts zu streichen oder auf Websites zu navigieren.

Presenter kann für 19,99 USD im Apple App Store unter https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-presenter/id479700507?ls=1& mt=8 heruntergeladen werden

Presenter unterstützt sowohl iPad 1 als auch 2 und erfordert, dass Splashtop Streamer auf einem Computer installiert ist, auf dem Windows 7, Vista, XP oder Mac OS X 10.6+ ausgeführt wird.

Über Splashtop

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es das beste geräteübergreifende Computererlebnis seiner Klasse bietet — das eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern bildet. Die Produkte von Splashtop wurden auf mehr als 100 Millionen Geräten von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel und anderen Partnern ausgeliefert. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam und andere sind die meistverkauften Apps in über 60 Ländern im Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog und Amazon Android App Store. Sie begeistern Millionen von mobilen Nutzern mit leistungsstarkem, interaktivem Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Für Unternehmen, die eine sichere, verwaltete Konnektivität zwischen Geräten und Cloud-Diensten benötigen, ist Splashtop Pro die Antwort. Mit Splashtop Pro können IT- und Service Provider eine Belegschaft in weniger als 30 Minuten "mobilisieren". Benutzer können auf ihren Geräten eine erstklassige Benutzererfahrung genießen und gleichzeitig die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen des Unternehmens erfüllen.

Splashtop-Produkte werden von den Benutzern hoch bewertet und haben viele prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten – „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Teams in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team





https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/presenter

https://www.splashtop.com/streamer