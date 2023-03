Neue Business-Notebooks von Acer mit Splashtop ausgestattet

Kunden, die neue TravelMate- und Gateway-Notebooks kaufen, können eine schnelle Startzeit genießen und E-Mails und Dokumente offline lesen11. November 2010 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-on-Computing, gab heute bekannt, dass die neuesten ultraportablen Business-Class-Notebooks von Acer InstantView enthalten werden, eine von Acer entwickelte und angepasste Technologie, die auf der preisgekrönten Splashtop OS Instant-On-Plattform basiert. Mit InstantView haben Geschäftsanwender innerhalb von Sekunden nach dem Drücken des Netzschalters sofortigen Zugriff auf ihre Acer/Gateway-Business-Laptops. Darüber hinaus können zuvor exportierte Office-Dokumente, E-Mails, Aufgaben und Kalendereinträge offline gelesen werden, wenn keine Internetverbindung verfügbar ist.

InstantView setzt die Zusammenarbeit zwischen Acer, dem zweitgrößten PC-Anbieter der Welt, und Splashtop Inc., dem führenden Anbieter von Instant-On-PC-Software, fort. InstantView ist in TravelmateTimelineX 8172T/8372T (11,6″/13,3″) enthalten und Gateway NS10/30 (11,6″/13,3″).

„Durch die Zusammenarbeit mit Acer bei InstantView helfen wir ihren Kunden, das Internet mit Hilfe unserer marktführenden Instant-on-Technologie in ihren Geschäftsalltag zu integrieren“, berichtet Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop Inc. „Für Berufstätige, die unterwegs sind und mit dem Büro und den Kunden in Kontakt bleiben müssen, ermöglicht InstantView das einfache und schnelle Durchsuchen von Websites, das Abrufen von E-Mails und das Lesen von Geschäftsdokumenten – und das alles ohne Booten von Windows.“

InstantView beinhaltet die folgenden Funktionen:

Startet innerhalb von Sekunden nach dem Drücken des Netzschalters

Zeige E-Mails, Kontakte, Aufgaben und Zeitpläne von Microsoft Outlook an und du kannst Änderungen (außer E-Mails) mithilfe des Personal Information Manager (PIM) -Desktop anzeigen, bearbeiten und dann wieder mit Windows synchronisieren

Der Internetbrowser unterstützt Adobe Flash-Inhalte

Microsoft Office Word-, PowerPoint- und Adobe Acrobat-Dokumente anzeigen

Sieh dir mit den ScreenGrab- und WebGrab-Funktionen bis zu 200 Browser- und Screenshots an

Sieh dir zuvor exportierte Outlook-Informationen, Microsoft Office, PDF-Dokumente und Screenshots offline an.

„Durch die Zusammenarbeit mit Splashtop definiert die Ergänzung unserer neuen Business-Class-Notebooks um InstantView die Business-Anwendererfahrung bei der sofortigen Verfügbarkeit von Informationen neu. Darüber hinaus wird die Möglichkeit, online oder offline zu arbeiten, der Gesamtproduktivität eines Unternehmens zugute kommen“, so David Lee, Associate Vice President des Mobile Computing Business Unit von Acer.

Über Splashtop

Splashtop Inc. (früher bekannt als DeviceVM, Inc.) wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, das Computererlebnis zu optimieren, sodass Menschen überall schnell zu dem gelangen, was ihnen wichtig ist. Das Flaggschiffprodukt Splashtop OS, das 2007 erstmals vorgestellt wurde, ist eine preisgekrönte Instant-On-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Sekunden nach dem Einschalten ihrer PCs online zu gehen, auf E-Mails zuzugreifen und mit Freunden zu chatten. Zur erweiterten Produktfamilie gehört Splashtop Remote, das es Benutzern ermöglicht, das volle Windows-Erlebnis von ihrem iPad oder einem anderen mobilen Gerät aus zu genießen, während sie nicht an ihrem Windows-PC sind.

Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 40 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2010 CES“ vom Laptop Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team

Nützliche Links:

https://www.splashtop.com

Splashtop Fernzugriff: https://www.splashtop.com/remote