Splashtop Personal Remote-Desktop im Lieferumfang von All-in-One-PCs und -Tablets von HP mit Android ($399) enthalten

Splashtop ist vollständig für die Nvidia Tegra 4 innerhalb des HP Slate 21 AIO optimiert und bietet HD-Home-Entertainment und -Produktivität

SAN JOSE, Kalifornien. — 16. Juli 2013 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, kündigte die Bündelung von Splashtop Personal Remote Desktop auf dem auf HP Android 4.2 basierenden Slate 21 All-in-One (AIO) an. Mit Splashtop können die Benutzer von HP Android AIO aus der Ferne auf Anwendungen zugreifen und diese steuern, die auf jedem Remote-Computer laufen, sowohl in Privathaushalten als auch in entfernten Büros. Splashtop ist auch vollständig für Nvidia Tegra 4 optimiert, wo Video- und 3D-Spiele aus der Ferne mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und einer Latenz von unter 30 Millisekunden abgespielt werden können.

„Innovative OEM-Partner wie HP führen ein Portfolio von Multi-OS-PC-Produkten ein, um Arbeit und Spiel zu verbessern“, sagt Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Splashtop ist die leistungsfähigste Möglichkeit, verschiedene Betriebssysteme und Geräte miteinander zu verbinden.“

Mit Splashtops innovativem „Configurable Shortcuts & Gamepad“ sowie der Whiteboard-Anmerkungsfunktion (kombiniert und als Productivity Pack angeboten, das Geschwindigkeit und Interaktivität erhöht) genießen Splashtop-Benutzer das beste Remote-Desktop- und Kollaborationserlebnis von jedem Touchscreen aus.

Splashtops Bridging Cloud (Zugriff mit Anywhere Access Pack) dient als globale Relay-Infrastruktur, sodass Benutzer nahtlos auf jeden Computer in jedem Netzwerk zugreifen können, gesichert durch TLS1.2/AES-256-Verschlüsselung.

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die klassenbeste bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und überbrückt dabei Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Nutzern, über ihre mobilen Geräte auf ihre Lieblingsanwendungen, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu steuern. Mehr als 14 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App-Stores heruntergeladen, und Herstellerpartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese hochleistungsfähige Lösung für den Remote-Desktop- und Anwendungszugriff ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode zur Lösung von Kompatibilitätsproblemen bei mobilen VPNs, RDP und VDI . Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2012 CES“ vom LAPTOP Magazine gewonnen und ist ein Finalist der Red Herring 100 North America 2013. Es ist das einzige Unternehmen, das den NVIDIA „Ones to Watch“ Emerging Companies Award zwei Jahre in Folge (2012 und 2013) gewonnen hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com.

Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

