Splashtop schließt sich mit Okinawa Crosshead und HP Japan zusammen, um neue Remote-Cloud-Services „Reemo“ für Windows 10 bereitzustellen

San Jose, Kalifornien — 6. Oktober 2015 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Bildschirmübergreifendem Zugriff, Support und Zusammenarbeit, kündigt eine Partnerschaft mit Okinawa Crosshead (Direktor Tadaaki Tokashiki) und HP Japan (Director President und CEO Hitoshi Yoshida) an, um die Cloud-Bereitstellung von Remote-Desktop-Diensten auf Basis von Microsoft Windows 10, genannt „Reemo“, zu ermöglichen. Die Dienste werden offiziell am 15. September 2015 live gehen.

Ohne Virtualisierung von Desktops ermöglicht der neue „Reemo“-Hosting-Desktop-Service eine hohe Leistung, indem jedem Benutzer eine dedizierte Hardware-CPU und -GPU innerhalb des hochdichten HP-Moonshot-Servers zugewiesen wird.Auf 180 PCs kann ein einziges High-Density-HP Moonshot-System mit 4,3 U ausgeführt werden, was vorhersehbare Leistung und Kosten pro Benutzer ermöglicht. Splashtop ist vor allem für seine hochleistungsfähige Remote-Desktop-Lösung bekannt, die den Zugriff mit jedem Gerät unterstützt – Windows, MAC, iOS, Android, Chromebook und Linux. Okinawa Crosshead besitzt Callcenter und Kundendienst mit Unterstützung der Präfektur Okinawa.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Okniawa Crosshead und HP Japan, um die gehostete Desktop-Cloud neu zu definieren“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Unternehmen profitieren von Agilität, erhöhter Sicherheit, reduzierten Kosten und verbesserter Produktivität – Fernzugriff von jedem Gerät, jederzeit und überall.“

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste produktive, unterstützende und kollaborative Erlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und die Cloud. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Produkte für die Zusammenarbeit wie Splashtop Classroom und Mirroring360 ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode, umVPN Kompatibilitätsprobleme mit Mobilgeräten und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, die Auszeichnung „Best of CES“ des LAPTOP Magazine gewonnen und ist Finalist der Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und weitere Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com

und www.mirroring360.com. Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Über Okinawa Crosshead

Okinawa Crosshead wurde 2006 gegründet, um zur IT-Branche und Personalentwicklung auf Okinawa und dem angeschlossenen Netzwerk auf dem Festland beizutragen. Zu den Dienstleistungen gehören Netzwerke, Callcenter-Support, Managed Service Provider, SAAS- und Cloud-Dienste.

Über HP Japan

HP schafft neue Möglichkeiten für Technologie, um bedeutende Auswirkungen auf Menschen, Unternehmen, Regierungen und die Gesellschaft zu haben. Mit dem breitesten Technologieportfolio, das Druck, persönliche Systeme, Software, Services und IT-Infrastruktur umfasst, bietet HP Lösungen für die komplexesten Herausforderungen der Kunden in allen Regionen der Welt. Weitere Informationen über HP (NYSE: HPQ) sind unter https://hp.com verfügbar

