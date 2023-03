Splashtop kooperiert mit SOURCENEXT, dem führenden Vertreiber von Software in Japan, um Splashtop Remote Desktop auf den japanischen Markt zu bringen

SOURCENEXT bringt Splashtop zu über 10 Millionen registrierten Benutzern und verankert Splashtop im japanischen Einzelhandelsnetz

SAN JOSE, Kalifornien. — 25. September 2013 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigte eine Partnerschaft mit SOURCENEXT, dem führenden Softwarehersteller in Japan, an, um ein- und dreijährige Splashtop-Premium-Serviceabonnements für japanische Verbraucher einzuführen.

„Japanische technisch versierte Verbraucher und Fachleute haben zum schnellen Wachstum von Splashtop beigetragen. Splashtop Remote Desktop wurde zuerst in Japan zur Nummer eins der kostenpflichtigen iPad-Apps, bevor es diesen Status in den USA, China, Großbritannien, Australien und über 30 weiteren Ländern erreichte“, berichtet Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit SOURCENEXT, um japanischen Nutzern über das riesige Vertriebsnetz von SOURCENEXT einen verbesserten Wert und verbesserte Dienstleistungen anbieten zu können.“

Splashtop ist vor allem für seine hochleistungsfähige, interaktive Remote-Desktop-Lösung über 3G- und 4G-Netzwerke bekannt, die eine globale Relay-Infrastruktur nutzt, die über acht Rechenzentren, einschließlich Japan, skaliert. Mit Splashtop können Benutzer von überall her Fernzugriff auf ihre Computer erhalten. Sie erreichen ein neues Niveau an Produktivität und Komfort, indem sie von jedem mobilen Gerät aus auf alle ihre Anwendungen, Dateien und Daten zugreifen können.

„Wir freuen uns, Splashtop in das SOURCENEXT-Netzwerk von Einzelhändlern, Kunden und Branchenfachleuten einzubringen“, so Noriyuki Matsuda, CEO und Gründer von SOURCENEXT. „Es ist uns ein Anliegen, überlegene technologische Innovationen anzubieten, die unseren Kunden in Japan zugute kommen.“

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die klassenbeste bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und überbrückt dabei Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Nutzern, über ihre mobilen Geräte auf ihre Lieblingsanwendungen, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu steuern. Mehr als 14 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte von App-Stores heruntergeladen, und Herstellerpartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese hochleistungsfähige Lösung für den Remote-Desktop- und Anwendungszugriff ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode zur Lösung von Kompatibilitätsproblemen bei mobilen VPNs und RDP über WAN. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnungen „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2012 CES“ vom LAPTOP Magazine gewonnen und ist einer der Finalisten der Red Herring 100 North America 2013. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Für weitere Informationen besuchen Sie www.splashtop.com.

Über SOURCENEXT

Das 1996 gegründete Unternehmen SOURCENEXT ist der führende Softwarehersteller in Japan, der sich mit der Planung, Entwicklung und Vermarktung von Software befasst und seit neun aufeinanderfolgenden Jahren bei den verkauften Einheiten auf Platz eins rangiert. Unter dem Slogan „Software is Exciting“ bietet das Unternehmen seinen Benutzern eine breite Palette von Software an, die von den Sicherheitssuiten der „ZERO“-Serie – die einen hochwertigen Virenschutz ohne jährliche Verlängerungsgebühren bietet – bis hin zu seiner allseits beliebten Software zur Postkartenerstellung, FUDEOH, reicht.

Mit insgesamt über 300 Titeln in seiner Softwareproduktpalette konzentriert sich das Unternehmen auch auf die Entwicklung von Smartphone-Apps und Cloud-basierten Diensten und ist weiterhin wegweisend für neue Produkte und Dienstleistungen in diesen jeweiligen Bereichen.

Im Jahr 2006 wurde SOURCENEXT an der Tokyo Stock Exchange Mothers und seit 2008 in der First Section der Tokyo Stock Exchange gelistet.

