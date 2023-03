Splashtop geht Partnerschaft mit Pertino ein, um branchenführende SDN-gestützte Fernzugriffs- bzw. Secure-Remote-Desktop-Lösung für IT und MSPs bereitzustellen

MSPs & IT-Fachleute profitieren von Pertinos SDN-basiertem Cloud-Netzwerk mit der schnellsten und einfachsten Splashtop-Fernsupportlösung

San Jose, Kalifornien —26. Februar 2015 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt seine Partnerschaft mit Pertino an, einem Unternehmen, das Netzwerke für das Mobil- und Cloud-Zeitalter neu erfindet. Splashtop Remote Desktop ist eine private Marke als Pertino Desktop, betrieben von Splashtop. Pertino Desktop, erhältlich im AppScape App Store des Unternehmens für Netzwerkdienste, ermöglicht es Benutzern, von jedem Gerät aus sicher auf ihren Desktop zuzugreifen, und bietet IT-Experten ein effektives Mittel zur Bereitstellung von Remote-Support, da die Benutzergeräte immer verbunden und über Pertino zugänglich sind.

"Remote-Desktop für Zugriff und Support ist seit jeher einer der wichtigsten Netzwerkdienste, die unsere Kunden nutzen", so Bharath Rangrajan, Vice President of Product bei Pertino. "Splashtop wird von Millionen von Anwendern für das beste Remote-Desktop-Erlebnis anerkannt, und unsere integrierte Lösung als Pertino Desktop wird unseren Kunden einen unvergleichlichen Wert und eine verbesserte Produktivität bieten".

„Software-definierte Netzwerk- und Service-Virtualisierung treibt eine neue Welle von Veränderungen in der heutigen Hybrid-Cloud-Ära an“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Zusammen mit Pertino wollen wir IT und MSPs das beste Fernzugriffs- und Support-Erlebnis bieten und Menschen und Ressourcen überall sicher verbinden.“

Mit nur wenigen Klicks kann Pertino Desktop bereitgestellt werden, was einen leistungsstarken und sicheren Zugriff auf Computerressourcen von überall her ermöglicht.

Über Splashtop

Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“ -Award des LAPTOP Magazine gewonnen und ist 2013 Finalist der Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und weitere Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com

