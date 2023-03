Splashtop schließt sich mit NEC Biglobe zusammen, um die mobile Lösung „SotoBiz“ für kleine Unternehmen auf den Markt zu bringen

Sicherer und leistungsstarker Fernzugriff auf alle Apps und Daten auf Unternehmenscomputern von jedem Gerät aus

SAN JOSE, Kalifornien. — 12. Dezember 2013 — Das führende Remote-Desktop-Softwareunternehmen Splashtop Inc und seine japanische Tochtergesellschaft Splashtop KK kündigten eine Partnerschaft mit NEC Biglobe an, um eine Splashtop-gestützte mobile Fernzugriffslösung mit dem Namen „Soto Biz“ von der NEC BIGLOBE Corporation zu liefern. „Soto Biz“ ist heute bei BIGLOBE erhältlich.

NEC Biglobe verkauft Splashtop Business for SMB weiter



„Splashtop Business“ ist eine SaaS-basierte Lösung, die für KMU und Unternehmen optimiert ist. Die Splashtop-Remote-Desktop-Lösung wurde von über 15 Millionen Benutzern genutzt. Da Splashtop eine Remote-Rendering-Technologie ist, bei der nur der Remote-Desktop-Bildschirm umgeleitet wird, werden keine Daten auf eines der Remote-Geräte heruntergeladen. Darüber hinaus ist der gesamte Datenverkehr verschlüsselt und die Sitzungen werden aus Gründen der Geschäftskonformität protokolliert. Neben Splashtop Business ist BIGLOBE „Soto Biz“ eine Lösung, die Antiviren- und MDM-Dienste für sicheres mobiles Computing und BYOD kombiniert. Während die Nutzung mobiler Geräte in Unternehmen weiter zunimmt, nimmt auch der Bedarf an mobiler Sicherheit zu. Laut der Umfrage von IDC Japan vom Januar 2013 waren über 40% der japanischen Unternehmen mit Sicherheits- und Compliance-Problemen bei mobilen Geräten konfrontiert. BigLobe arbeitet mit Splashtop zusammen, weil Splashtop in Japan und Übersee durchweg die höchsten Nutzerbewertungen erzielt hat.

