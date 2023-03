Splashtop kooperiert mit MStar, um die bidirektionale Bereitstellung von Multimedia-Inhalten über Haushalts- und persönliche Geräte zu ermöglichen

Splashtop arbeitet mit MStar zusammen, um den bidirektionalen Austausch von Inhalten, Spielen und Anwendungen auf Computern, Telefonen, Tablets, Fernsehern und Clouds zu ermöglichen

1. Februar 2012 — San Jose, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute eine Partnerschaft mit mStar Semiconductor, Inc. („MStar“) bekannt, um die Technologien von Splashtop auf den mStar Smart TV-Plattformen zu bündeln, um die bidirektionale Übertragung von Inhalten, Spielen und Anwendungen zu und von Fernsehern mit beliebigen Computern, Telefonen, Tablets und Cloud-Diensten zu Hause oder über das Internet zu ermöglichen. Splashtop-Produkte wurden auf mehr als 120 Millionen Geräten ausgeliefert, darunter Mobiltelefone, Tablets und PCs. Splashtop fügt jetzt einen vierten Bildschirm hinzu — den Fernseher —, um sein Versprechen einzulösen, die weltweit führende geräteübergreifende Computerlösung zu sein.

„Splashtop freut sich über die Gelegenheit, mit MStar, dem weltweit größten Hersteller von TV- und Monitor-Chipsätzen, zusammenzuarbeiten, um Smart-TV- und TV-Cloud-Lösungen zu entwickeln“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Durch die Partnerschaft mit mStar werden wir die Nutzer gemeinsam mit dem ultimativen 4-Bildschirm-Erlebnis begeistern — das nahtlose Teilen von Medien, Spielen und Anwendungen auf allen Bildschirmen, zu Hause oder über das Internet.“

"Die Menschen wollen Inhalte und Anwendungen auf allen ihren Bildschirmen gemeinsam nutzen, und das Großbildfernsehen spielt eine entscheidende Rolle, um das Edutainment-Erlebnis zu bereichern", sagte Irvin Fan, Vizepräsident von MStar China. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Splashtop, um den MStar-Kunden die besten bildschirmübergreifenden und Cloud-Dienste ihrer Klasse anbieten zu können".

Die integrierte MStar- und Splashtop Smart TV- und TV-Cloud-Lösung ermöglicht ein bidirektionales Erlebnis mit vier Bildschirmen, um Smartphones, Tablets und Computer mit TV-Bildschirmen über persönliche, private und öffentliche Wolken zu verbinden. Mobile Geräte können zur neuen Fernbedienung für Fernseher werden, die die Ein- und Ausgabefähigkeiten (E/A) verbessern, indem sie die Verwendung einer ferngesteuerten Maus, einer QWERTZ-Tastatur oder eines Joysticks zur Steuerung von Fernsehbildschirmen ermöglichen und die Suche und das Auffinden von Inhalten vereinfachen. Mit einem mobilen Gerät, das in der Lage ist, als Remote-Joystick zu fungieren, wird das Cloud-Gaming-Erlebnis vollständig unterstützt, da Splashtop für MStar-Chipsätze optimiert ist, um hochauflösende Videos mit 1080p und 30 Bildern pro Sekunde mit geringer Latenz zu liefern.

ÜberSplashtop

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu berühren, indem es das beste geräteübergreifende Computererlebnis seiner Klasse bietet - eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Produkte von Splashtop wurden bereits auf mehr als 100 Millionen Geräten von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel und anderen Partnern ausgeliefert. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound und andere sind die meistverkauften Anwendungen in über 60 Ländern im Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World und Amazon Appstore for Android und erfreuen Millionen mobiler Nutzer mit leistungsstarkem, interaktivem Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Für Unternehmen, die eine sichere, verwaltete Konnektivität zwischen Geräten und Cloud-Diensten benötigen, ist Splashtop Pro die Antwort. Mit Splashtop Pro können IT- und Service Provider eine Belegschaft in weniger als 30 Minuten "mobilisieren". Benutzer können auf ihren Geräten eine erstklassige Benutzererfahrung genießen und gleichzeitig die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen des Unternehmens erfüllen.

Splashtop-Produkte werden von den Benutzern hoch bewertet und haben viele prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten – die Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, „Best App/Software of CES 2011“ und „Best Mobile App of CES 2012“ vom LAPTOP Magazine und ist auf Platz 20 der beliebtesten Apps im Apple App Store Rewind für 2011. Splashtop hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

Über MStar Semiconductor, Inc.

MStar Semiconductor, Inc. („MStar“) ist ein weltweit führendes Unternehmen für anwendungsspezifische ICs („ASIC“) mit einem Schwerpunkt auf Unterhaltungselektronikprodukten und Kommunikationsanwendungen. Seit der Gründung im Jahr 2002 hat sich MStar eine starke Marken- und Führungsposition in den Bereichen LCD-Controller, analoges und digitales Fernsehen, Set-Top-Box und Mobilfunkanwendungen erarbeitet, indem es seine Kernkompetenz in Bezug auf modernste Designfähigkeiten, kontinuierliche Innovation und erstklassige kundenorientierte Dienstleistungen voll ausnutzt. MStar hat seinen Hauptsitz in Taiwan und verfügt über eine umfassende globale Präsenz, die über 15 internationale& Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Kundendienst-Zentren abdeckt, um eine vollständige Palette von Gesamtlösungen für verschiedene Unterhaltungselektronikanwendungen anzubieten. MStar ging 2010 an die Börse und ist an der taiwanesischen Börse notiert. Für weitere Informationen besuche bitte www.mstarsemi.com oder kontaktiere Investor Relations unter +886 3 552 6006 Ext. 5888 oder investorrelations@mstarsemi.com.

Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team

Nützliche Links:

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/remote

https://www.mstarsemi.com